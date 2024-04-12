Россиянам посоветовали меньше есть, чтобы не жаловаться на дорогие продукты
Покупать надо качественные и хорошие продукты в гипермаркетах и на рынке
12 апреля 2024, 13:10, ИА Амител
Качественная и хорошая еда / Фото: unsplash.com
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал Sports.ru рост цен на продукты в стране.
"Не ощущаю какой-то рост цен на них. Все зависит от того, сколько ты потребляешь", – отметил Колосков.
Он подчеркнул, что покупает качественные и хорошие продукты в гипермаркетах и на рынке, и "не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены".
"А если говорить о ценах на те же яйца, то какое мне до этого дело? Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею, насколько это ощутимо вообще", – добавил Колосков.
13:11:16 12-04-2024
Это советуют те кто живет на прожиточный максимум
13:17:14 12-04-2024
А чтоб совсем не жаловаться-вообще не ешьте.Мудрые же они у нас ,ох,мудрые.
13:25:16 12-04-2024
на семью, 10шт в месяц??? звездит, как дышит!
16:01:22 12-04-2024
Гость (13:25:16 12-04-2024) на семью, 10шт в месяц??? звездит, как дышит!... В этом дьявольском мире, только такие, потерявшие совесть, живут и процветают.
17:04:18 13-04-2024
Гость (16:01:22 12-04-2024) В этом дьявольском мире, только такие, потерявшие совесть, ж... При капитализме есть только понятия "успешен" и "не успешен" остальное вторично.
16:19:49 12-04-2024
Гость (13:25:16 12-04-2024) на семью, 10шт в месяц??? звездит, как дышит!...
нет он просто стоко яишницей схавывает, но он не в курсе что жена когда блинцы лепит туда кокушки складыват
21:24:07 13-04-2024
Гость (13:25:16 12-04-2024) на семью, 10шт в месяц??? звездит, как дышит!... Ну почему же сразу "звездит"? Может их семья иногда вносит разнообразие в меню домашних питомцев. Ну приедается котикам-пёсикам осетрина! Очень похоже на: "Я ем капусту, а мой начальник ест мясо - в среднем мы едим голубцы." Яйца - еда бедных.
13:30:13 12-04-2024
Колосков, каково происхождение такой фамилии?
13:45:27 12-04-2024
Если совсем не есть можно очень много сэкономить, но похороны тоже дорогие)) Удивительно, что у них в головах?
13:46:54 12-04-2024
За такой базар и отношение к народу, предлагаю лишить этого вафля звания ПОЧЕТНОГО.
Столь высокое звание не может носить челвоек, не понимающий и не поддерживающий граждан, слишком высокомерной!
15:37:17 12-04-2024
Гость (13:46:54 12-04-2024) За такой базар и отношение к народу, предлагаю лишить этого ... Не для того он наверх лез, чтобы какие-то плебеи его критиковали. Вот он может советы давать неудачникам, а вы слушайте барина и кивайте. Шапку не забудьте снять. А и телефоны всем убрать.
19:39:34 12-04-2024
Гость (13:46:54 12-04-2024) За такой базар и отношение к народу, предлагаю лишить этого ... Ему бы физиологию питания, хотя бы, почитать, меньше бы ерунды нес. 10 яиц на семью, на месяц, да - большой спорт до добра не доводит.
13:50:01 12-04-2024
Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молоко, сахар, алкоголь, рыбу. Покупаю только соль, хлеб, яйца, капусту. Ем морковку, свёклу, картошку с огорода. Пенсии хватает.
14:23:57 12-04-2024
Пенс (13:50:01 12-04-2024) Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молок... так, ок: масло, молоко - у вас видимо коровка. Рыба добывается рыбалкой. Но что бы сыр сделать - нужна закваска, сахар можно из свеклы добыть, но я честно не знаю как, ну и для алкоголя сахар нужен так что это нужно все-таки покупать. Но есть и совет для вас, что бы яйца не покупать заводите кур.
15:46:07 12-04-2024
Гость (14:23:57 12-04-2024) так, ок: масло, молоко - у вас видимо коровка. Рыба добывает... Я вообще в Барнауле живу, коровки, курочек, кабанчика нет, т.к. квартира на 5этаже. На рыбалку не хожу, я бабушка. Я и написала на что хватает пенсии. Ещё жкх, интернет, телефон.
20:21:25 12-04-2024
Гость (14:23:57 12-04-2024) так, ок: масло, молоко - у вас видимо коровка. Рыба добывает... Курятничек в кладовочке Коровка на балкончике А под балконом грядочки Здесь будет город--сад!!!
15:08:53 12-04-2024
Пенс (13:50:01 12-04-2024) Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молок... Ешь редиску,лук и хрен-будешь ,как Софи Лорен.
15:20:07 12-04-2024
Пенс (13:50:01 12-04-2024) Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молок... Капусту тоже выращивай, еще сэкономишь
16:05:18 12-04-2024
Пенс (13:50:01 12-04-2024) Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молок... Напиши об этом президенту, он твое пожелание учтет и срежет пенсии всем.
16:13:31 12-04-2024
Пенс (13:50:01 12-04-2024) Ну да, я так и делаю - не покупаю масло, колбасу, сыр, молок... Продолжите : Покупаю только соль, хлеб, яйца, капусту. Ем морковку, свёклу, картошку с огорода. Пенсии хватает... Правда волосы вылазят пучками, ногти обламываются в кровь, зубы выпали, от капусты пучит и диарея постоянный спутник. Но пенсии хватает.
16:34:26 12-04-2024
продолжение (16:13:31 12-04-2024) Продолжите : Покупаю только соль, хлеб, яйца, капусту. Ем мо... Ну вижу, у вас вообще чувства юмора нет
13:52:46 12-04-2024
Если есть колбУ,щавель,кандык,лебеду с крапивой (в общем что в поле и лесу найдёшь) можно вообще не знать цен на продуты,не то что рост и дороговизну!!!
13:53:26 12-04-2024
В принципе, он прав. Жирных развелось среди молодых просто немеряно.Жрут, как не в себя, потом даже на ступеньки в общественном транспорте взбираются еле- еле, как старушки.
15:00:36 12-04-2024
Гость (13:53:26 12-04-2024) В принципе, он прав. Жирных развелось среди молодых просто н... А ещё очень много развелось с дыркой голове, которые рассуждают о вещах в которых не бельмеса не смыслят.
16:23:42 12-04-2024
Гость (13:53:26 12-04-2024) В принципе, он прав. Жирных развелось среди молодых просто н...
Потому что жиреют с дешевых продуктов - макарошки, арахис - самый дешевый орех, свинина -самое дешевое мясо и самое жирное, селедка - самая дешевая рыба и самая жирная
21:18:04 12-04-2024
Гость (16:23:42 12-04-2024) Потому что жиреют с дешевых продуктов - макарошки, а... Наши предки всегда брали в дорогу свиное сало.
14:46:32 12-04-2024
нашли кого спросить. можно ещё депутатов, министров и царя спросить.
14:58:48 12-04-2024
Будьте богатыми и здоровыми, чтобы не быть бедными и больными!
15:29:08 12-04-2024
Очередные бредни очередного дурня из цикла: "Чтобы не было бедности, надо бедных обложить большим налогом. Бедными станет быть не выгодно, и все сразу станут богатыми!"
16:19:47 12-04-2024
а закон исполняется торговыми сетями чтобы просрочку раздавать людям?
16:41:29 12-04-2024
я покупаю сахар - ну сами знаете для чего
17:06:02 12-04-2024
Гость (16:41:29 12-04-2024) я покупаю сахар - ну сами знаете для чего... Ну и зря, учитесь пользоваться зерновыми. Гораздо выгоднее , полезнее и качественнее.
17:18:24 12-04-2024
А, вообще, это чистый троллинг и глумление над народом. Пора привыкнуть.
19:10:59 12-04-2024
Вот потому и футбол у нас отстойный. Если бы платили им за забитые мячи по средней по России зарплате а не за членство миллионы они были бы умнее