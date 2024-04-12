Россиянам посоветовали меньше есть, чтобы не жаловаться на дорогие продукты

Покупать надо качественные и хорошие продукты в гипермаркетах и на рынке

12 апреля 2024, 13:10, ИА Амител

Качественная и хорошая еда / Фото: unsplash.com

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал Sports.ru рост цен на продукты в стране.

"Не ощущаю какой-то рост цен на них. Все зависит от того, сколько ты потребляешь", – отметил Колосков.

Он подчеркнул, что покупает качественные и хорошие продукты в гипермаркетах и на рынке, и "не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены".