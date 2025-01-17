Россиянам посоветовали не оставлять телефон на зарядке на всю ночь

Это грозит перегревом и ускоренным износом батареи

17 января 2025, 15:44, ИА Амител

Фото: Álvaro Serrano / unsplash.com

Телефон не следует оставлять на зарядке всю ночь, так как это может привести к перегреву аккумулятора и ускоренному износу, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

По ее словам, когда заряд достигает 100%, зарядное устройство продолжает поддерживать полный заряд, что вызывает капельную подзарядку, повышающую температуру и уменьшающую емкость батареи.

Она отметила, что литий-ионным аккумуляторам достаточно около двух часов для полной зарядки.

Также рекомендуется подключать телефон к зарядке при уровне заряда 35-40%, так как полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее. Кроме того, важно следить за температурой устройства, чтобы избежать перегрева.