Россиянам посоветовали не оставлять телефон на зарядке на всю ночь
Это грозит перегревом и ускоренным износом батареи
17 января 2025, 15:44, ИА Амител
Телефон не следует оставлять на зарядке всю ночь, так как это может привести к перегреву аккумулятора и ускоренному износу, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
По ее словам, когда заряд достигает 100%, зарядное устройство продолжает поддерживать полный заряд, что вызывает капельную подзарядку, повышающую температуру и уменьшающую емкость батареи.
Она отметила, что литий-ионным аккумуляторам достаточно около двух часов для полной зарядки.
Также рекомендуется подключать телефон к зарядке при уровне заряда 35-40%, так как полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее. Кроме того, важно следить за температурой устройства, чтобы избежать перегрева.
15:52:49 17-01-2025
А, так пожара не будет?
15:53:02 17-01-2025
Отдел телефонии МТС не заинтересован в продаже новых телефонов, аккумуляторов и зарядников?
16:05:51 17-01-2025
Я всегда подозревал, что сотрудники МТС- инопланетяне... Пусть инструкцию иксперд почитает...
17:00:07 17-01-2025
боже какой бред...
А еще нужно телевизор с розетки отключать чтобы светодиод не горел а то свету намотает, и пульт в пакетике целлофановом держать!
а для умного автора статьи почитать всетаки, немного о современных системах зарядки.
17:31:08 17-01-2025
Гость (17:00:07 17-01-2025) боже какой бред...А еще нужно телевизор с розетки отключ... Зато сейчас как у МТС медиарейтинг попрёт!
17:09:24 17-01-2025
Сони иксперия л1... 6лет...с вечера до утра на зарядке... Все нормально... Контроллер заряда в телефоне работает...
21:22:56 17-01-2025
горе эксперты начитаются ужастиков в сети и умничают. Посмотреть бы на этого эксперда.
11:45:34 18-01-2025
После зарядки на 100 происходит отключение гаджета от зарядного, и он остывает, видно же он холодный и зарядник и телефон ,а когда заряд шёл то нагревался .а кто сказал на всю ночь , может, в три часа ночи посать встал и включил к 6ч выключил