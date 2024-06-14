Россиянам посоветовали не скупать валюту в панике

Делать это можно только при острой необходимости

14 июня 2024, 11:46, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/779994

Финансовый эксперт Алексей Кричевский советует россиянам не торопиться с покупкой долларов и евро, если у них есть такая возможность. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он пояснил, что паника может вызвать дефицит наличности, как это было в 2022, 2020 и 2014 годах.