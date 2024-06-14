Россиянам посоветовали не скупать валюту в панике
Делать это можно только при острой необходимости
14 июня 2024, 11:46, ИА Амител
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/779994
Финансовый эксперт Алексей Кричевский советует россиянам не торопиться с покупкой долларов и евро, если у них есть такая возможность. Об этом сообщает "Газета.ру".
Он пояснил, что паника может вызвать дефицит наличности, как это было в 2022, 2020 и 2014 годах.
"Фундаментальных причин для паники нет. Выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней физически не получится. Поэтому идеальный расклад – просто переждать шторм. Если валюта нужна остро, то покупать все равно нужно", – сказал Кричевский.
11:52:28 14-06-2024
В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами
12:00:16 14-06-2024
Грыша (11:52:28 14-06-2024) В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами... Только быстрее, сегодня по 150 р, но крупные, завтра по 200 р, но мелкие. "Успевай, торопись, покупай живопись")))
12:06:09 14-06-2024
Грыша (11:52:28 14-06-2024) В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами... Дергаться, реально, нет смысла. Если не успели купить по прежней цене, то ждите. С вероятностью 90% цены упадут. Уж сколько паник и пиков пережили. Тут, наоборот надо, если цена скакнула хорошо, скажет, процентов на 20-30 относительно прежних значений, продавать надо. Потом купите дешевле. Жаль только что банки большой спред держат, люди дергаются, а миллиардные прибыли оседают в банках.
11:54:43 14-06-2024
Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс покупки! Браво! Всё для людей!
12:02:20 14-06-2024
Гость (11:54:43 14-06-2024) Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс ... Бедолаги, вам апникерам не угодить, кстати курс такой и сделали, чтоб вас дураков уменьшилось, но...увы...мыши плакали и кололись, но кактус ели...
12:37:19 14-06-2024
Гость (11:54:43 14-06-2024) Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс ... Да ну фигня, только что смотрел, ничего не изменилось. Продают за 93, месяц назад продавали за 97. Пока даже лучше чем месяц назад. Похоже кто хотел, уже взял, больше он никому не нужен. Берут, кто за границу выезжает, таких похоже не много
11:59:12 14-06-2024
Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, если "государственный" курс установят в пределах 70-80 рублей, а за "незаконную" продажу опять вернут уголовку... И куда девать купленный мешок баксов?
14:12:31 14-06-2024
Кхм... (11:59:12 14-06-2024) Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, ... С мешком можно за границей что ни будь прикупить;)
20:37:43 14-06-2024
Гость (14:12:31 14-06-2024) С мешком можно за границей что ни будь прикупить;)... А кто вас туда выпустит с вашими капиталами? 30 баксов на рыло, не больше.
14:34:54 14-06-2024
Кхм... (11:59:12 14-06-2024) Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, ...
Думаете протухнут?
20:39:58 14-06-2024
Гость (14:34:54 14-06-2024) ... Не протухнут, конечно. Но могут прийти мальчишки в одинаковых ботинках и отвести вас за эти ваши баксы в камору.
12:17:12 14-06-2024
Если очень надо, купите USDT по 92,65 и держите их на кошельке, смысла покупать доллары по 150 не вижу.
12:18:54 14-06-2024
На долгосроке (накопления "на пенсию") золото лучше. У доллара и евро так-то тоже своя неслабая инфляция.
В 2000 году золото стоило $250 за унцию (31,1 грамма), в 2015 году $1000, сейчас $2300. Бумажки остаются бумажками, а золото дорожает. И, кстати, велика вероятность что золото в ближайшие годы в долларах вырастет в разы, а в рублях и того больше.
20:41:54 14-06-2024
Гость (12:18:54 14-06-2024) На долгосроке (накопления "на пенсию") золото лучше. У долла... Только золото нужно скупать в металле, не сертификатами. И закапывать поглубже.
14:23:30 14-06-2024
биткоины скупайте. тысячами))
22:05:41 14-06-2024
Гость (14:23:30 14-06-2024) биткоины скупайте. тысячами))... Тогда уж лучше пропить...)))
15:39:46 14-06-2024
всё равно не на что!