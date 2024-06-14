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Россиянам посоветовали не скупать валюту в панике

Делать это можно только при острой необходимости

14 июня 2024, 11:46, ИА Амител

Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/779994
Доллары / Фото: pxhere.com/ru/photo/779994

Финансовый эксперт Алексей Кричевский советует россиянам не торопиться с покупкой долларов и евро, если у них есть такая возможность. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он пояснил, что паника может вызвать дефицит наличности, как это было в 2022, 2020 и 2014 годах.

"Фундаментальных причин для паники нет. Выстроить схему с зарубежными счетами и картами за пару дней физически не получится. Поэтому идеальный расклад – просто переждать шторм. Если валюта нужна остро, то покупать все равно нужно", – сказал Кричевский.

Валюта

Комментарии 17

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Грыша

11:52:28 14-06-2024

В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами

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ВВП

12:00:16 14-06-2024

Грыша (11:52:28 14-06-2024) В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами... Только быстрее, сегодня по 150 р, но крупные, завтра по 200 р, но мелкие. "Успевай, торопись, покупай живопись")))

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Гость

12:06:09 14-06-2024

Грыша (11:52:28 14-06-2024) В нашей стране все через одно место. Пойду за баксами... Дергаться, реально, нет смысла. Если не успели купить по прежней цене, то ждите. С вероятностью 90% цены упадут. Уж сколько паник и пиков пережили. Тут, наоборот надо, если цена скакнула хорошо, скажет, процентов на 20-30 относительно прежних значений, продавать надо. Потом купите дешевле. Жаль только что банки большой спред держат, люди дергаются, а миллиардные прибыли оседают в банках.

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Гость

11:54:43 14-06-2024

Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс покупки! Браво! Всё для людей!

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Гость

12:02:20 14-06-2024

Гость (11:54:43 14-06-2024) Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс ... Бедолаги, вам апникерам не угодить, кстати курс такой и сделали, чтоб вас дураков уменьшилось, но...увы...мыши плакали и кололись, но кактус ели...

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Гость

12:37:19 14-06-2024

Гость (11:54:43 14-06-2024) Хохмачи! Обменники уже подняли курсы продажи и снизили курс ... Да ну фигня, только что смотрел, ничего не изменилось. Продают за 93, месяц назад продавали за 97. Пока даже лучше чем месяц назад. Похоже кто хотел, уже взял, больше он никому не нужен. Берут, кто за границу выезжает, таких похоже не много

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Кхм...

11:59:12 14-06-2024

Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, если "государственный" курс установят в пределах 70-80 рублей, а за "незаконную" продажу опять вернут уголовку... И куда девать купленный мешок баксов?

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Гость

14:12:31 14-06-2024

Кхм... (11:59:12 14-06-2024) Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, ... С мешком можно за границей что ни будь прикупить;)

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Кхм...

20:37:43 14-06-2024

Гость (14:12:31 14-06-2024) С мешком можно за границей что ни будь прикупить;)... А кто вас туда выпустит с вашими капиталами? 30 баксов на рыло, не больше.

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Гость

14:34:54 14-06-2024

Кхм... (11:59:12 14-06-2024) Валюта, оно, конечно, хорошо. Только вот предоставьте себе, ...
Думаете протухнут?

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Кхм...

20:39:58 14-06-2024

Гость (14:34:54 14-06-2024) ... Не протухнут, конечно. Но могут прийти мальчишки в одинаковых ботинках и отвести вас за эти ваши баксы в камору.

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Иван

12:17:12 14-06-2024

Если очень надо, купите USDT по 92,65 и держите их на кошельке, смысла покупать доллары по 150 не вижу.

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Гость

12:18:54 14-06-2024

На долгосроке (накопления "на пенсию") золото лучше. У доллара и евро так-то тоже своя неслабая инфляция.
В 2000 году золото стоило $250 за унцию (31,1 грамма), в 2015 году $1000, сейчас $2300. Бумажки остаются бумажками, а золото дорожает. И, кстати, велика вероятность что золото в ближайшие годы в долларах вырастет в разы, а в рублях и того больше.

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Кхм...

20:41:54 14-06-2024

Гость (12:18:54 14-06-2024) На долгосроке (накопления "на пенсию") золото лучше. У долла... Только золото нужно скупать в металле, не сертификатами. И закапывать поглубже.

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Гость

14:23:30 14-06-2024

биткоины скупайте. тысячами))

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Кхм...

22:05:41 14-06-2024

Гость (14:23:30 14-06-2024) биткоины скупайте. тысячами))... Тогда уж лучше пропить...)))

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Гость

15:39:46 14-06-2024

всё равно не на что!

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