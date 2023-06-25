Россиянам посоветовали отказаться от снятия больших сумм наличности

Специалисты считают, что достаточно иметь при себе небольшое количество наличных денег

25 июня 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков посоветовал россиянам не снимать большое количество денег с банковских счетов. Его слова передают "Известия".

По словам Войлукова, снимать большие суммы денег не нужно, а для повседневности достаточно будет небольшого объема наличности.

Эксперт отметил, что люди часто впадают в панику и начинают атаковать банкоматы, но делать этого не нужно.

Говоря о скачке курса валют, специалист предположил, что в ближайшее время он стабилизируется.