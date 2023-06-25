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Россиянам посоветовали отказаться от снятия больших сумм наличности

Специалисты считают, что достаточно иметь при себе небольшое количество наличных денег

25 июня 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков посоветовал россиянам не снимать большое количество денег с банковских счетов. Его слова передают "Известия".

По словам Войлукова, снимать большие суммы денег не нужно, а для повседневности достаточно будет небольшого объема наличности.

Эксперт отметил, что люди часто впадают в панику и начинают атаковать банкоматы, но делать этого не нужно. 

Говоря о скачке курса валют, специалист предположил, что в ближайшее время он стабилизируется.

Комментарии 3

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Гость

16:44:35 25-06-2023

О! Прям искуственное нагнетание. Люди и думать про это не думали, а тут такие подсказки.

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Сомневающийся

19:49:24 25-06-2023

Очень доходчиво, убедительно и авторитетно. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Теперь буду знать, что не стоит снимать крупные суммы, вполне хватит небольшого количества наличности. Где ж вы таких горе-икспертов откапываете?

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Гость

09:24:20 26-06-2023

Похоже на одну из сказок Дядюшки Римуса, где Братец Кролик уговаривал Братца Лиса не бросать его в кусты...

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