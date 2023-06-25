Россиянам посоветовали отказаться от снятия больших сумм наличности
Специалисты считают, что достаточно иметь при себе небольшое количество наличных денег
25 июня 2023, 16:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков посоветовал россиянам не снимать большое количество денег с банковских счетов. Его слова передают "Известия".
По словам Войлукова, снимать большие суммы денег не нужно, а для повседневности достаточно будет небольшого объема наличности.
Эксперт отметил, что люди часто впадают в панику и начинают атаковать банкоматы, но делать этого не нужно.
Говоря о скачке курса валют, специалист предположил, что в ближайшее время он стабилизируется.
16:44:35 25-06-2023
О! Прям искуственное нагнетание. Люди и думать про это не думали, а тут такие подсказки.
19:49:24 25-06-2023
Очень доходчиво, убедительно и авторитетно. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Теперь буду знать, что не стоит снимать крупные суммы, вполне хватит небольшого количества наличности. Где ж вы таких горе-икспертов откапываете?
09:24:20 26-06-2023
Похоже на одну из сказок Дядюшки Римуса, где Братец Кролик уговаривал Братца Лиса не бросать его в кусты...