Россиянам посоветовали вкладывать свои зарплаты в золото и недвижимость

Если есть деньги, то несколько хороших возможностей помогут заработать еще больше денег

26 декабря 2023, 13:14, ИА Амител

Фото: amic.ru

Эксперты рассказали "Парламентской газете", как лучше всего в 2024 году сберегать и приумножать деньги.

Депутат Анатолий Аксаков посоветовал для получения максимальной выгоды вкладывать деньги на небольшой срок.

"На большие сроки банки сейчас высокие проценты не дают, потому что понимают, что инфляция будет снижаться и к середине года ставка будет другой", – пояснил он.

В Ассоциации российских банков тоже рекомендуют открывать вклады, поскольку ставки сейчас очень привлекательны.

Также можно вложиться в бизнес или купить квартиру. К примеру, подорожание квадратного метра жилья в Москве за пять лет оценили в 37-54%, а аренды – на 23-28%.

Еще можно заработать деньги, если вложиться в золото. Однако, как посоветовал депутат Госдумы Михаил Делягин, рассматривать необходимо только долгосрочную перспективу, как минимум от двух лет, так как драгоценный металл медленно дорожает.

В качестве надежного инструмента сбережений рекомендуют облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин РФ. Доход там менее выгоден, но зато он заранее известен и не меняется до погашения.

Также можно рассмотреть федеральную программу долгосрочных сбережений, но она подойдет только тем, кто готов вложиться на срок от 15 лет.