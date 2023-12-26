Россиянам посоветовали вкладывать свои зарплаты в золото и недвижимость
Если есть деньги, то несколько хороших возможностей помогут заработать еще больше денег
26 декабря 2023, 13:14, ИА Амител
Эксперты рассказали "Парламентской газете", как лучше всего в 2024 году сберегать и приумножать деньги.
Депутат Анатолий Аксаков посоветовал для получения максимальной выгоды вкладывать деньги на небольшой срок.
"На большие сроки банки сейчас высокие проценты не дают, потому что понимают, что инфляция будет снижаться и к середине года ставка будет другой", – пояснил он.
В Ассоциации российских банков тоже рекомендуют открывать вклады, поскольку ставки сейчас очень привлекательны.
Также можно вложиться в бизнес или купить квартиру. К примеру, подорожание квадратного метра жилья в Москве за пять лет оценили в 37-54%, а аренды – на 23-28%.
Еще можно заработать деньги, если вложиться в золото. Однако, как посоветовал депутат Госдумы Михаил Делягин, рассматривать необходимо только долгосрочную перспективу, как минимум от двух лет, так как драгоценный металл медленно дорожает.
В качестве надежного инструмента сбережений рекомендуют облигации федерального займа (ОФЗ), которые выпускает Минфин РФ. Доход там менее выгоден, но зато он заранее известен и не меняется до погашения.
Также можно рассмотреть федеральную программу долгосрочных сбережений, но она подойдет только тем, кто готов вложиться на срок от 15 лет.
13:20:09 26-12-2023
Надо было в яйца вкладывать
13:29:23 26-12-2023
А где взять такую зарплату, которую можно вкладывать или складывать?
16:56:04 26-12-2023
Гость (13:29:23 26-12-2023) А где взять такую зарплату, которую можно вкладывать или скл... У депутата, они же советуют.
13:31:25 26-12-2023
блин. а я вкладываю в коммуналку, продукты и бензин. Вот я баблбес!
13:34:53 26-12-2023
Большинству Россиянам не хватает ни на золото, ни на недвижимость .....
14:03:45 26-12-2023
Не надо такими новостями злить перед новым годом.
14:39:16 26-12-2023
Я золото понемногу покупаю. Есть вещи, которые покупал несколько лет назад по 2000 за грамм, а сейчас в скупках дают 3000+. Пусть лежит на пенсию, не испортится. Дешеветь точно не будет, переживет все экономические катаклизмы и сохранит вложения.
14:56:06 26-12-2023
Гость (14:39:16 26-12-2023) Я золото понемногу покупаю. Есть вещи, которые покупал неско... ну да. тогда бакс стоил 30, а теперь 90. ты явно в плюсе!
18:59:36 26-12-2023
Гость (14:56:06 26-12-2023) ну да. тогда бакс стоил 30, а теперь 90. ты явно в плюсе!... Когда бакс стоил 30, золото стоило по 800 руб./грамм
15:07:05 26-12-2023
Не хватает на хлеб - ешьте пирожное.
15:37:42 26-12-2023
Откладываем, каждый месяц , всё чётко с этим. У нас всё и вся прозрачно ,а вот налог за вклады , зачем ввели. А?
17:20:58 26-12-2023
Также можно рассмотреть федеральную программу долгосрочных сбережений, но она подойдет только тем, кто готов вложиться на срок от 15 лет.===================== Вопрос, государство даст 15 лет прожить? Если "элитные" мрут, как мухи. Банкиры, это слуги Дьявола, перед тобой улыбается, а в душе уже цинично знает на сколько тебя нагреть.