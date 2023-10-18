В Госдуме подготовили предложения для компенсации советских вкладов
Одно из них – отказаться от компенсации, а два других депутат Сенин назвал более позитивными
18 октября 2023, 22:45, ИА Амител
Рабочая группа в Госдуме подготовила предложения, которые касаются компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Владимир Сенин.
Напомним, что в 1995 году был принят закон, который гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности сбережений граждан, помещенных до 20 июня 1991 года на вклады в Сбербанк и до 1 января 1992 года – на вклады в организации госстрахования РФ и госбумаги СССР и РСФСР. Это восстановление путем перевода сбережений в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Его цену определяют исходя из изменения соотношения контрольной стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости. Базовая стоимость установлена в размере 464 рубля СССР.
Однако законы, которые предусматривают перевод вкладов в целевые обязательства РФ, до сих пор не приняты. По этой причине источник обеспечения финансами закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
Рабочая группа считает, что возможна как ежегодная, так и бессрочная приостановка закона, в том числе и признание его утратившим силу. Сенин отметил, что для этого потребуется серьезная аргументация.
Также есть два более позитивных решения. Первое – перенос дореформенных сбережений вкладчиков в долговые обязательства уже Сбербанка. Второе, которое пользовалось наибольшей поддержкой среди членов комитета, предполагает согласовать размеры приоритетных компенсационных выплат вкладчикам между Минфином и ПАО "Сбербанк".
"И суть там заключается в том, чтобы ввести критерии приоритизации выплат и начиная с возраста "78 плюс" начинать выплачивать", – добавил Сенин. Депутат также напомнил, что правительство, несмотря на постановления о потребности разработки механизма исполнения обязательств, конкретных вариантов не предложило.
23:31:22 18-10-2023
и начиная с возраста "78 плюс" начинать выплачивать", –----------- да чего уж там, с возраста 89+ начинать надо...
01:35:12 19-10-2023
"инвесторам" царские долги, долги СССР, и долги 90-х уж давно выплатили. Не понятно до каких пор сказочники казнократы "под предлогом" выплат значительных компенсаций будут обворовывать бюджет? По факту! У нашей семьи был вклад в сбер и "страховка" в росгосстрахе на 1000 руб к 18 летию в 96 году, остаток взносов выплатили заранее в 90-91 годах по уговору росгосстраха. Вклад сняли как практически все еще в 90-х, книжки по закрытым вкладам выкинули. По достижении 18 лет обратился за страховкой, озвучили сумму на котору можно было купить 1 буханку черного хлеба. Не стал пачкать бумагу. В 2013 услышал о каких то компенсациях. Получил около 2400 руб (на тот момент это около 40% от пенсии рабочего 6000 руб). Вместо советских 1000 руб (з/п инженера в СССР ~100 руб, пенсии ~60 руб).
08:51:00 19-10-2023
Был вклад на тысячу - в прошлом году выплатили 8 т.р. Сказали приходите через 5 лет
09:13:39 19-10-2023
это капитализм, детка. Это когда большие деньги пишут удобный для себя закон. но даже его нарушают. и никогда за это не отвечают.
10:53:00 19-10-2023
Гость (09:13:39 19-10-2023) это капитализм, детка. Это когда большие деньги пишут удобны... Это не капитализм детка а неприкрытый грабёж народа.Там ,как раз ,у реальных капиталистов такого отношения к своему народу не допускают.
07:15:52 20-10-2023
Афиноген (10:53:00 19-10-2023) Это не капитализм детка а неприкрытый грабёж народа.Там ,как... А вот и адепты правильного капитализма вылезли. Вот вроде бы взрослые люди...
09:21:26 20-10-2023
Гость (07:15:52 20-10-2023) А вот и адепты правильного капитализма вылезли. Вот вроде бы... Уважаемый ,я никакой не адепт никаких капитализмов.Я знаю одно,что капитализм он и есть капитализм,смотря как с ним себя вести.Если на Западе его держат в узде законов ,то он весьма позитивен и прогрессивен для общества.А у нас ,всю эту ,с позволения сказать формацию,и капитализмом то не назовёшь.Что это на самом деле ,я думаю,умные головы со временем определят.
11:17:39 19-10-2023
Гость (09:13:39 19-10-2023) это капитализм, детка. Это когда большие деньги пишут удобны... Нет, это не капитализм, это безправовое государство вы описали или скажем так вообще отсутствие государства как такого, что хочу то и ворочу.
10:57:09 19-10-2023
Вот и ещё ,уже в который раз, продемонстрировано истинное отношение к народу.Другим странам долги спишем,обеспечим хлебом ,удобрениями на безвозмездной основе ,а вы сидите ждите ,когда рак на горе свистнет.Патриоты ,да и только.
11:11:01 19-10-2023
Ну так выборы скоро, надо очередную порцию лапши отвесить, не много осталось ждать и уже никто не вспомнит об этих вкладах....
13:08:09 19-10-2023
Моим детям их бабушки (мама и свекровь) тоже делали вклады, страховки.В одном случае дочке от выплаченной тысячи дали 100 руб., во втором случае сыну даже не в 18, а после армии выдали 89 руб.