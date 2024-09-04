Россиянам предложат есть оленину, если не будет хватать говядины
Для этого в России могут создать федеральный перечень мероприятий для роста поголовья оленей
04 сентября 2024, 16:40, ИА Амител
Сенатор Анатолий Широков предложил Минсельхозу и Минвостокразвития взять под государственный контроль отрасль оленеводства, пишет "Парламентская газета".
Широков отметил, что северное оленеводство сейчас регулирует только региональное или муниципальное законодательство, при этом федеральной поддержки нет. Такой подход, указал он, приводит к дороговизне оленины и невозможности довезти ее до массового потребителя.
"Эта отрасль могла бы покрывать 40% дефицита говядины", – подчеркнул сенатор 4 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме.
16:43:49 04-09-2024
Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
17:07:23 04-09-2024
скока стоит?
17:20:16 04-09-2024
Гость (17:07:23 04-09-2024) скока стоит?... Сюрприз будет.
17:20:55 04-09-2024
Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Любители экстрима оценят. Кстати, во времена СССР оленина иногда имелась в продаже, но спрос на неё был крайне маленьким, хотя по содержанию белка мясо оленя значительно превосходит говядину.
18:48:39 04-09-2024
Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... Ну, и китовое мясо по разнарядке в продажу пускать пробовали. Любителей на него не нашлось...
22:01:37 04-09-2024
Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... фермерская оленина нормальная, между кониной и говядиной, так что не гони. Мараловодческие хозяйства могут поставлять достаточно этого мяса, в Горном в ресторанах полно уже оленины этой во всех видах, тушенку вон продают кучу уже несколько лет в банках
11:40:14 05-09-2024
Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... не надо трындеть. на БАМе в Беркакте, Нерюнгри итд в магазинах с конца 1980х говядины вообще не было. И мясо и колбасы и прочее все было из оленины. Сам покупал. И она ничем не отличалась от говядины
12:37:17 05-09-2024
Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... У нас в Казахстане сайгачатину продавали. Кстати, копченые ребра - вообще бомба!
17:58:28 05-09-2024
Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби...
Оленина готовится быстро , дольше варить будите получите жёсткое мясо , котлеты сочные , вяленое мясо вообще любимое блюдо моих детей , друзьям в гостинец везу только деликатесы из мяса оленя, только дефицит создали и цены взлетели .
20:28:01 04-09-2024
Что ж будем есть оленину
21:10:00 04-09-2024
Как всегда, популизм, непонимание о чем говорит и желание сесть на фин потоки.
09:05:03 05-09-2024
А куда коров то дели? Население то-же, раньше хватало за глаза.
09:17:08 05-09-2024
Надо понимать, о каких оленях речь- о северных или о благородных, маралах? Из северного оленя в Красноярском крае вовсю делают колбасу и вяленое мясо- по цене выходит дешевле говядины. И, лично на мой вкус- интереснее.
09:39:40 05-09-2024
Гость (09:17:08 05-09-2024) Надо понимать, о каких оленях речь- о северных или о благоро... Пусть олень будет заморский, с золотыми рогами. Мясо диетическое,в ввиду отсутствия некоторых органов и супец приличный не сварганишь с него.
09:45:42 05-09-2024
вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в миллиарды голов.
09:59:29 05-09-2024
Мусик (09:45:42 05-09-2024) вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в м... На Север РФ прокатитесь... не миллиарды, но многие тысячи, действительно, 11имеются
10:09:22 05-09-2024
Мусик (09:45:42 05-09-2024) вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в м... Да бог с этими оленями. И кенгуру ели и оленей с собаками..Вопрос в десятом, а где же буренки?
10:25:00 05-09-2024
Оленина всяко лучше, чем австралийская кенгурятина.
15:52:58 05-09-2024
" Пароход - хорошо, паровоз - хорошо, самолет - хорошо, а оленя лучше" (с)
15:59:47 05-09-2024
На мой, не сильно изысканный вкус (анчоусы под соусом бужеле не пробовал ни разу), лосятина лучше оленины... Но я свое мнение никому не навязываю))
10:29:11 06-09-2024
На Восток идём семимильными шагами. Кузнечиков с тараканами уже пропихивают. На Ставрополье открыто производство продукции с насекомыми. Скоро совсем свои пищевые традиции забросим... Вот только Восток не спешит наши внедрять у себя...
18:21:26 06-09-2024
Еë и в Якутии не везде купишь! И ценник запредельный!