Россиянам предложат есть оленину, если не будет хватать говядины

Для этого в России могут создать федеральный перечень мероприятий для роста поголовья оленей

04 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Сенатор Анатолий Широков предложил Минсельхозу и Минвостокразвития взять под государственный контроль отрасль оленеводства, пишет "Парламентская газета".

Широков отметил, что северное оленеводство сейчас регулирует только региональное или муниципальное законодательство, при этом федеральной поддержки нет. Такой подход, указал он, приводит к дороговизне оленины и невозможности довезти ее до массового потребителя.