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Россиянам предложат есть оленину, если не будет хватать говядины

Для этого в России могут создать федеральный перечень мероприятий для роста поголовья оленей

04 сентября 2024, 16:40, ИА Амител

Сенатор Анатолий Широков предложил Минсельхозу и Минвостокразвития взять под государственный контроль отрасль оленеводства, пишет "Парламентская газета".

Широков отметил, что северное оленеводство сейчас регулирует только региональное или муниципальное законодательство, при этом федеральной поддержки нет. Такой подход, указал он, приводит к дороговизне оленины и невозможности довезти ее до массового потребителя.

"Эта отрасль могла бы покрывать 40% дефицита говядины", – подчеркнул сенатор 4 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме.

Два куска говядины / Фото: unsplash.com

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Комментарии 22

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Гость

16:43:49 04-09-2024

Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!

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Гость

17:07:23 04-09-2024

скока стоит?

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Кхм...

17:20:16 04-09-2024

Гость (17:07:23 04-09-2024) скока стоит?... Сюрприз будет.

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Гость

17:20:55 04-09-2024

Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Любители экстрима оценят. Кстати, во времена СССР оленина иногда имелась в продаже, но спрос на неё был крайне маленьким, хотя по содержанию белка мясо оленя значительно превосходит говядину.

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Кхм...

18:48:39 04-09-2024

Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... Ну, и китовое мясо по разнарядке в продажу пускать пробовали. Любителей на него не нашлось...

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Гость

22:01:37 04-09-2024

Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... фермерская оленина нормальная, между кониной и говядиной, так что не гони. Мараловодческие хозяйства могут поставлять достаточно этого мяса, в Горном в ресторанах полно уже оленины этой во всех видах, тушенку вон продают кучу уже несколько лет в банках

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Гость

11:40:14 05-09-2024

Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... не надо трындеть. на БАМе в Беркакте, Нерюнгри итд в магазинах с конца 1980х говядины вообще не было. И мясо и колбасы и прочее все было из оленины. Сам покупал. И она ничем не отличалась от говядины

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Гость

12:37:17 05-09-2024

Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби... У нас в Казахстане сайгачатину продавали. Кстати, копченые ребра - вообще бомба!

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Гость

17:58:28 05-09-2024

Гость (17:20:55 04-09-2024) Оленина очень специфичная по вкус и весьма жестковатая. Люби...
Оленина готовится быстро , дольше варить будите получите жёсткое мясо , котлеты сочные , вяленое мясо вообще любимое блюдо моих детей , друзьям в гостинец везу только деликатесы из мяса оленя, только дефицит создали и цены взлетели .

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гость

20:28:01 04-09-2024

Что ж будем есть оленину

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Гость

21:10:00 04-09-2024

Как всегда, популизм, непонимание о чем говорит и желание сесть на фин потоки.

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Гость

09:05:03 05-09-2024

А куда коров то дели? Население то-же, раньше хватало за глаза.

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Гость

09:17:08 05-09-2024

Надо понимать, о каких оленях речь- о северных или о благородных, маралах? Из северного оленя в Красноярском крае вовсю делают колбасу и вяленое мясо- по цене выходит дешевле говядины. И, лично на мой вкус- интереснее.

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Гость

09:39:40 05-09-2024

Гость (09:17:08 05-09-2024) Надо понимать, о каких оленях речь- о северных или о благоро... Пусть олень будет заморский, с золотыми рогами. Мясо диетическое,в ввиду отсутствия некоторых органов и супец приличный не сварганишь с него.

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Мусик

09:45:42 05-09-2024

вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в миллиарды голов.

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Гость

09:59:29 05-09-2024

Мусик (09:45:42 05-09-2024) вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в м... На Север РФ прокатитесь... не миллиарды, но многие тысячи, действительно, 11имеются

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Гость

10:09:22 05-09-2024

Мусик (09:45:42 05-09-2024) вот прям как будто у нас бродят несъеденные стада оленей в м... Да бог с этими оленями. И кенгуру ели и оленей с собаками..Вопрос в десятом, а где же буренки?

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Гость

10:25:00 05-09-2024

Оленина всяко лучше, чем австралийская кенгурятина.

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Гость

15:52:58 05-09-2024

" Пароход - хорошо, паровоз - хорошо, самолет - хорошо, а оленя лучше" (с)

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Гость

15:59:47 05-09-2024

На мой, не сильно изысканный вкус (анчоусы под соусом бужеле не пробовал ни разу), лосятина лучше оленины... Но я свое мнение никому не навязываю))

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Лиса

10:29:11 06-09-2024

На Восток идём семимильными шагами. Кузнечиков с тараканами уже пропихивают. На Ставрополье открыто производство продукции с насекомыми. Скоро совсем свои пищевые традиции забросим... Вот только Восток не спешит наши внедрять у себя...

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SAMMY

18:21:26 06-09-2024

Еë и в Якутии не везде купишь! И ценник запредельный!

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