Россиянам предложили отдых на Алтае за 400 тысяч рублей
В некоторых случаях цены превышают полмиллиона
21 апреля 2023, 09:30, ИА Амител
Туристы пожаловались на высокие цены на летний отдых в Горном Алтае, пишет TourDom.
Речь идёт о пятизвёздочном отеле Cosmos Altay Resort. Там можно забронировать полулюкс на четверых с 15 по 25 июля за 400 тысяч рублей и за 350 тысяч – на двоих.
"Приведённые выше прайсы действуют в рамках раннего бронирования и рассчитаны с дисконтом 20%. Без скидки отдых в обычном номере обойдётся в 415 тысяч рублей на двоих, а если добавить пакет услуг центра здоровья – 558 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Но клиенты у комплекса есть, поскольку на Алтае пока не так много отелей высокого уровня. Да и в целом по стране пятизвёздочных объектов мало, конкуренция низкая.
09:40:00 21-04-2023
Спасибо за доступный и "недорогой " отдых для россиян!!!!
12:38:28 21-04-2023
гость (09:40:00 21-04-2023) Спасибо за доступный и "недорогой " отдых для россиян!!!! ... Выбирайте другие отели или базы отдыха. Цены в Горном на любой вкус. Здесь в статье самые дорогие показывают.
09:46:37 21-04-2023
Что-то дороговато
09:47:02 21-04-2023
То ли еще будет.
09:50:07 21-04-2023
Ха-ха-ха! В дубаях в три раза дешевле!
09:58:46 21-04-2023
Гость (09:50:07 21-04-2023) Ха-ха-ха! В дубаях в три раза дешевле!... Свет клином на Дубае сошелся?
11:55:35 21-04-2023
Гость (09:58:46 21-04-2023) Свет клином на Дубае сошелся?... нет на горном
12:38:56 21-04-2023
Гость (09:50:07 21-04-2023) Ха-ха-ха! В дубаях в три раза дешевле!... Ни разу не были в Дубаях. Там же жара дикая?
14:25:19 21-04-2023
Гость (12:38:56 21-04-2023) Ни разу не были в Дубаях. Там же жара дикая?... там вотка пит нелззя
14:30:45 21-04-2023
Гость (14:25:19 21-04-2023) там вотка пит нелззя... Да я не пью алкоголь. Но жару плохо переношу.
09:59:25 21-04-2023
Жителям Алтайского края в Горном давно отдых не по карману. Только однодневной поездкой . Так сказать прокатиться, со своей едой. Весь туристический сервис "заточен" на столичного туриста . Жалко. Близко локоть , а не укусишь.
10:30:30 21-04-2023
Гость (09:59:25 21-04-2023) Жителям Алтайского края в Горном давно отдых не по карману... Заточен? Не смешите. Вы видели этот ненавязчивый заточеный сервис? Тошниловки с рыгаловками по баснословным ценам.
10:59:03 21-04-2023
Гость (10:30:30 21-04-2023) Заточен? Не смешите. Вы видели этот ненавязчивый заточеный с... Цены и "заточены". А сервис, как был никудышный, хамский, так и остался.
12:40:29 21-04-2023
Гость (09:59:25 21-04-2023) Жителям Алтайского края в Горном давно отдых не по карману... Мы дикарями ездим. Или приезжаешь на место и подбираешь себе жильё. Обычно что-нибудь на пару ночей находится по нормальным ценам. Потом дальше едешь. Заранее ничего не бронируем.
10:31:59 21-04-2023
Смысл вкладывать краевые деньги в развитие туризма? Чтобы мАсквичи отдыхали? А прибыль_ тоже в мАскву? А нам что?
12:11:17 21-04-2023
Гость (10:31:59 21-04-2023) Смысл вкладывать краевые деньги в развитие туризма? Чтобы мА... вы сколько, простите, вложили? Керимов Алтай Вилладж за свои построил, Женя Ракшин Гранд Шале. На Космос этот тоже явно не администрация Алт.края денег дала...что вы переживаете то? они строят на свои и для себя. Вы гости на этой Земле, да и в этой стране тоже
10:44:29 21-04-2023
Гость (10:31:59 21-04-2023) Смысл вкладывать краевые деньги в развитие туризма? Чтобы мА... халдеями любезными обслуживать хозяев жизни за мрот
10:49:30 21-04-2023
Ну норм. Дайте 2 по 400.
10:50:11 21-04-2023
Зверства импортозамещателей
11:15:21 21-04-2023
На 4 чел, 10 дней = 400 т.р - это по 10 т.р в сутки с человека. В отеле 5 звезд, полулюкс это дорого?. Последнее время СМИ Барнаула стали часто писать о дорогом отдыхе на Алтае. Это заказ конкурентов? Средний ценник на проживание в эконом классе на Алтае 3 т.р. Куда смотрит министерство туризма?
11:24:54 21-04-2023
ВКл. (11:15:21 21-04-2023) На 4 чел, 10 дней = 400 т.р - это по 10 т.р в сутки с челове... Это все "скрипки" одного оркестра.
11:25:11 21-04-2023
ВКл. (11:15:21 21-04-2023) На 4 чел, 10 дней = 400 т.р - это по 10 т.р в сутки с челове... Это дорого. Отличный отель 5-ка в Турции с шикарным пляжем и сервисом на первые числа сентября на 12 ночей стоит с перелетом на 2 чел тоже 400 т.р., это примерно по 16 т в сутки. Но это все включено и шикарный пляж на Средиземном море и еще перелет от Нска. Тоже дорого, на наши местное вообще берегов не видят, до уровня Турции им ну очень далеко. В Алтай Резорте бывал в 2017 году, не стоит это таких денег, абсолютно.
11:38:10 21-04-2023
Гость (11:25:11 21-04-2023) Это дорого. Отличный отель 5-ка в Турции с шикарным пляжем и... Наверное в Резорт тебя просто пустили посмотреть на территорию. Если бы реально там жил, то ерунду бы не нес. Я скажу про себя: был я в Белеке в приличном отеле Эла Кволити. Стоит поболее 4 сотен за 12 ночей. Хорошо, врать не стану. Но каждый год туда ездить - это не мое. Мне вообще такой пляжный отдых мало интересен. Ну день, ну два. Потом просто делать там нечего. А в Горном всегда есть активности. И сервис есть качественный. Дорогой, но качественный. И не надо уподобляться нищебродам с верхних комментариев, что мол нам не по карману. Так на то все люди и разные, что карманы у всех разные. Кто то на обед приносит контейнер из дома, а кто то в ресторан обедать едет. Кто то на работу на трамвае, а кто то на БМВ. И отдых у всех разный.
11:53:36 21-04-2023
Гость (11:38:10 21-04-2023) Наверное в Резорт тебя просто пустили посмотреть на территор... Уровень сознания и уровень денежного достатка в обратной зависимости. Чем больше денег тем меньше уровень культуры и сознания. Надо уважать людей с разным достатком без их труда вы и в поликлинику не сходите даже в платную потому что в вашу попу олигархи ставить клизмы не будут и образование не получили бы и т.д. живите тогда отдельно от этих людей и не контактируйте с ним.
12:02:07 21-04-2023
Гость (11:38:10 21-04-2023) Наверное в Резорт тебя просто пустили посмотреть на территор... Что тебе доказывать, Резорт ты как раз только на фото похоже и видел, ибо кишка тонка там пожить. Я там жил неделю и всю его территорию и корпуса видел, благо был ряд мероприятий, которые там организовывались. Дорого и убого. И если под активностями ты понbмаешь тупо бухать и все обблевать, то да, горный как раз для тебя, такие туда и ездят, в десяточку попадешь, к таким же :-)
14:48:01 21-04-2023
Гость (12:02:07 21-04-2023) Что тебе доказывать, Резорт ты как раз только на фото похоже... Обиделась) Сразу чувствуется) Ничего, терпи) А вот про бухать/блевать ты себя сама выдала. Азы психологии. Жили мы в Резорте в коттедже на четверых, мне понравилось) Под активностями я понимаю активное времяпровождение, а не пьянство бесплатным турецким поганым алкоголем и лежанием как тюлень на шезлонге) Усекла?)
12:44:41 21-04-2023
Гость (11:38:10 21-04-2023) Наверное в Резорт тебя просто пустили посмотреть на территор... В Турции тоже много что можно делать, на экскурсии хоть каждый день можно ездить. Или на местном автобусе от Белека доехать до Анталии, там походить, старый город посетить и прочее. Никто вам выходить за пределы отеля не запрещает.
14:22:24 04-05-2023
Гость (11:38:10 21-04-2023) Наверное в Резорт тебя просто пустили посмотреть на территор... А что можно посмотреть в резерв???))))) Подруга с мужем американцем приехали оставили 500 тыс. Никому не понравилось, были зимой, делать там совершенно нечего, нет горнолыжных трасс, недалеко есть маральник, если повезёт увидите марала близко, ещё большие площади, баня и на этом все. Дожили свое время, больше никогда не поедут. Дешевле отдыхать в Швейцарии с хорошей едой и сервисом и где есть чем заняться
17:24:45 21-04-2023
ВКл. (11:15:21 21-04-2023) На 4 чел, 10 дней = 400 т.р - это по 10 т.р в сутки с челове... На ЗП в 15 тыс. сколько нужно копить времени, чтоб 10 дней оттопырится в горном? Вы в своём уме? Цены им привлекательные. Думаю, те 10 тыс, в день на отдых ты не заработала вкалывая в поле или на ферме.
11:31:52 21-04-2023
Этот заголовок - мастерское передергивание сути. В Горном Алтае есть отдых на любой кошелек. Если у тебя мало денег, то как и прежде есть возможность отдыха в менее комфортных условиях по цене около полутора тысяч за номер. Можно за 500 рублей поставить палатку в благоустроенных для этого стоянках. А Космос Алтай Резорт - это дорогой отель. Это и отдельные коттеджи и люксовые номера. Почему вы не удивляетесь, что Мерседес стоит 10 миллионов, а Лада полтора ляма? Вот и тут такая же разница. Этот отель не для работяг с полтинником зарплаты, это для людей с деньгами. Но таких отелей в Горном - по пальцам одной руки. А остальная масса предложений - очень демократичная по цене.
12:22:53 21-04-2023
Гость (11:31:52 21-04-2023) Этот заголовок - мастерское передергивание сути. В Горном Ал... Именно так!
10:20:40 22-04-2023
Гость (11:31:52 21-04-2023) Этот заголовок - мастерское передергивание сути. В Горном Ал... самый адекватный комментарий
14:23:58 04-05-2023
Гость (11:31:52 21-04-2023) Этот заголовок - мастерское передергивание сути. В Горном Ал... Почему не удивляемся? Удивляемся про ладу....
01:37:41 05-05-2023
Гость (11:31:52 21-04-2023) Этот заголовок - мастерское передергивание сути. В Горном Ал... ну если честно, то 1,5 ляма за ладу я очень удивляюсь )))
11:52:54 21-04-2023
Горный большой, при желании, можно найти место на любой кошелек.
15:21:29 21-04-2023
просто Алтай это место, которое любят не за сервис, а за природу, кому нужно первое - велкам в турцию и никаких проблем