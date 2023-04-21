Россиянам предложили отдых на Алтае за 400 тысяч рублей

В некоторых случаях цены превышают полмиллиона

21 апреля 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Туристы пожаловались на высокие цены на летний отдых в Горном Алтае, пишет TourDom.

Речь идёт о пятизвёздочном отеле Cosmos Altay Resort. Там можно забронировать полулюкс на четверых с 15 по 25 июля за 400 тысяч рублей и за 350 тысяч – на двоих.

"Приведённые выше прайсы действуют в рамках раннего бронирования и рассчитаны с дисконтом 20%. Без скидки отдых в обычном номере обойдётся в 415 тысяч рублей на двоих, а если добавить пакет услуг центра здоровья – 558 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Но клиенты у комплекса есть, поскольку на Алтае пока не так много отелей высокого уровня. Да и в целом по стране пятизвёздочных объектов мало, конкуренция низкая.