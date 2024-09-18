Зарплаты россиян в ближайшие четыре года вырастут больше чем на треть

В Минэке прогнозируют, что в 2027 году средняя заработная плата в России превысит 119 тысяч рублей

18 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

Среднемесячные номинальные зарплаты россиян за четыре года вырастут на 35% до вычета НДФЛ и с учетом премий и надбавок, пишут "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэка.

По данным ведомства, среднемесячные номинальные зарплаты вырастут с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей – в 2027-м.

В этом году они увеличатся на 17,9% по сравнению с 2023-м (74 854 рубля). В последующие годы рост замедлится.

В 2025 году зарплаты увеличатся до 99 952 рублей (+13,2%), в 2026-м – до 110 169 рублей (+10,2%), в 2027-м – до 119 296 рублей (+8,3%).

Ранее сообщили, что в Алтайском крае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. В соответствующем рейтинге регион занял 79-е место и 85.