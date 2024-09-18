Зарплаты россиян в ближайшие четыре года вырастут больше чем на треть
В Минэке прогнозируют, что в 2027 году средняя заработная плата в России превысит 119 тысяч рублей
18 сентября 2024, 09:30, ИА Амител
Среднемесячные номинальные зарплаты россиян за четыре года вырастут на 35% до вычета НДФЛ и с учетом премий и надбавок, пишут "Ведомости" со ссылкой на прогноз Минэка.
По данным ведомства, среднемесячные номинальные зарплаты вырастут с 88 285 рублей в 2024 году до 119 296 рублей – в 2027-м.
В этом году они увеличатся на 17,9% по сравнению с 2023-м (74 854 рубля). В последующие годы рост замедлится.
В 2025 году зарплаты увеличатся до 99 952 рублей (+13,2%), в 2026-м – до 110 169 рублей (+10,2%), в 2027-м – до 119 296 рублей (+8,3%).
Ранее сообщили, что в Алтайском крае лишь 10% работников имеют доход выше среднего по стране. В соответствующем рейтинге регион занял 79-е место и 85.
09:32:39 18-09-2024
Ура! Хватит на оплату ЖКХ и пару буханок хлеба...
09:34:51 18-09-2024
На сколько при этом вырастут цены? На сто-двести процентов?
09:35:30 18-09-2024
хорошая новость. но только за последние два года цены в магазинах выросли в три раза. поэтому зарплата на треть ниочём
10:53:16 18-09-2024
Гость (09:35:30 18-09-2024) хорошая новость. но только за последние два года цены в мага... Это на что цены в три раза выросли?
11:23:48 18-09-2024
Гость (10:53:16 18-09-2024) Это на что цены в три раза выросли?... Видимо тело, давшее комментарий про три раза, располагает данными по статистике в сравнении между 2022 и 2024 годами) Ну например, квартира стоила 5 в 2022 году, а сейчас 15)
11:12:43 18-09-2024
Гость (09:35:30 18-09-2024) хорошая новость. но только за последние два года цены в мага...
Не врите -цены не растут. Доказательство простое. Если бы цены росли, то тогда бы выпускали денежные купюры с большим номиналом, а что мы видим? Что начали выпускать купюры наоборот с меньшим номиналом 5 рублей
11:39:23 18-09-2024
Гость (11:12:43 18-09-2024) Не врите -цены не растут. Доказательство простое. Если б... Потому что денег нет на изготовление монет
09:36:08 18-09-2024
Нужно посмотреть и проанализировать прогнозы этой организации годов с 2000х
Там вероятность совпадения, как у карт Таро
09:40:51 18-09-2024
И только муниципальные служащие так и будут получать чуть выше минималка, если к тому времени останутся и не сбегут в пятерочки, марийку, КЮ или ещё куда, где уже предлагают ЗП 60-70 и выше на руки и нет таких головняков и прокурорских проверок, кучи отчётов и бюрократии
09:43:16 18-09-2024
35% / 3 года = инфляция в районе 12% в год. Может даже больше вырастут.
10:10:37 18-09-2024
Муниципальные служащие или муниципальные госслужащие? Если гос, то вам идёт стаж госслужбы с ништяками...
11:42:53 18-09-2024
Гость (10:10:37 18-09-2024) Муниципальные служащие или муниципальные госслужащие? Если ... Не завидую госслужащим. После смены режима будет - "Люстра́ция (от лат. lustratio — очищение посредством жертвоприношения) — законодательные ограничения для политической элиты прежней власти"
14:44:50 18-09-2024
Гость (11:42:53 18-09-2024) Не завидую госслужащим. После смены режима будет - "Люстра́ц... Замучаешься пыль глотать, люстратор...
10:39:07 18-09-2024
Арифметика у данной организации простая. Взяли предполагаемую инфляцию и прибавили год к году. Радостно всем сообщили. Как это связано с экономикой страны и ростом производства? На сколько вырастет производительность труда? Или просто напечатают денег и вбросят на повышение зарплат, чтобы покрыть инфляцию.
11:03:17 18-09-2024
Откуда такие данные? Среднемесячная зарплата большинства россиян как минимум в два раза меньше...Хотя, если сравнивать с верхушкой газпрома...
12:48:17 18-09-2024
Дюша (11:03:17 18-09-2024) Откуда такие данные? Среднемесячная зарплата большинства ро... Так они берут среднюю. А медианная, которая как раз и учитывает то самое большинство, насколько я помню, по данным того же Росстата в 2023 что-то около 43. А это уже совсем другой коленкор.
11:13:19 18-09-2024
Цена любому прогнозу с горизонтом планирования больше, чем в месяц, грош. В нынешних условиях прогнозирование - удел шарлатанов. Тут ситуация может кардинально измениться в любой момент. Не принимаю всерьез подобные прогнозы.
11:48:51 18-09-2024
после того как бОльшую часть населения "эвакуируют" в неизвестном направлении...
можно будет оставшимся и з/п поднять!..
11:49:10 18-09-2024
Цены вырастут вне зависимости от того, вырастут зарплаты или нет. Так лучше пусть зарплаты тоже вырастут
12:05:35 18-09-2024
скажите это работодателям,а то они никак повышать не хотят
12:09:45 18-09-2024
К чему эти практически ежедневные новости о росте зарплат, которые фактически не растут? Чтобы люди, увидев на карте зачисление 5 000, убеждали себя в том, что это 50 000?
12:17:56 18-09-2024
Захожу чисто поржать))) что не новость, то смехопанорама.
19:09:18 18-09-2024
Мы будем жить при коммунизЬме!
21:05:56 18-09-2024
Инфляция господа - а на уши греют что все ок - а скоро на покушать нечего будет хватать. Жалко что про это умалчивают.