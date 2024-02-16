Россиянам представили программу кандидата в президенты Даванкова

Рассказываем, с какими предложениями он выступил

16 февраля 2024, 16:55, ИА Амител

Владислав Даванков / Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Заместитель председателя Госдумы, кандидат в президенты от партии "Новые люди" Владислав Даванков представил свою предвыборную программу. В документ входит 170 предложений, в том числе те, что сформированы на основе просьб и жалоб жителей регионов.

"За последние недели я проехал 19 регионов, провел 75 встреч. Мы с командой внимательно собирали предложения жителей, анализировали их. В итоге получили программу, которая показывает, какой люди хотят видеть нашу страну", – рассказал Владислав Даванков.

Итак, вот несколько предложений:

Нормализация отношений с другими странами. Свою программу Даванков назвал программой мирного развития.

"Я – за мир и переговоры. Но без отката назад. Поработав в десятке стран и проведя сотни переговоров, знаю, что это возможно", – подчеркнул он.

20% расходов бюджета страны должно идти на образование и здравоохранение. Политик констатировал, что сейчас на эти социальные блоки уходит лишь десятая часть казны.

"Понятно, почему в больницах очереди, на прием у терапевта 15 минут, а в школах учителя на детей срываются. Первое, что нужно сделать, – удвоить расходы на медицину и образование. Это остановит бездумную "оптимизацию", слияние школ, больниц и сокращения", – говорит Даванков.

На классический в этом случае вопрос: "А где взять денег?", кандидат сразу отвечает: экономить на чиновниках. По его словам, как минимум третья их часть – "бессмысленные начальники и контролеры". И сейчас их уже можно было бы заменить искусственным интеллектом.

"Также необходимо сократить центральные аппараты силовых структур, усилив работу на местах. Отказаться от всех ведомственных дворцов, дорогих офисов и так далее. Деньги нужны на развитие и заботу, а не контроль за людьми", – добавил кандидат.

Налоги не должны уходить только Москве, кандидат призывает к честному распределению финансовых ресурсов.

"Крупные добывающие и перерабатывающие госкомпании должны регистрироваться и платить налоги не в столице, а там, где непосредственно расположено производство", – подчеркнул Владислав Даванков.

Систему госуправления надо менять.

Даванков считает необходимым вернуть прямые выборы градоначальников. А в последующем выбирать еще и судей и участковых. Это позволит повысить персональную ответственность. Политик уверен, что граждане должны иметь возможность отзывать любого чиновника или депутата.

Среди инициатив кандидата – программа "умного мигрантозамещения". Ее цель – в течение шести лет сократить количество трудовых мигрантов в два раза, но при этом не создав проблем для производительности труда. Как этого добиться? Развивать современные технологии.

Как ранее сообщал amic.ru, участие в выборах президента России примут четыре кандидата. Кроме Владислава Даванкова, это действующий президент Владимир Путин (идет как самовыдвиженец), депутат Госдумы, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Николай Харитонов, который идет от КПРФ. Программы уже опубликовали Даванков и Харитонов.

Выборы будут идти три дня: с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта. В России зарегистрировано 112 млн избирателей.