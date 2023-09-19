Россиянам рассказали, будут ли штрафовать за игнорирование электронной повестки

По словам Андрея Картаполова, в осенний призыв основной способ оповещения будет традиционным

19 сентября 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штрафа за игнорирование электронной повестки во время осеннего призыва в 2023 году не будет, если призывник не получал повестку бумажную. Об этом телеграм-каналу Shot сказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, в рамках предстоящего призыва "основной способ оповещения традиционный – это бумажные повестки". А вот с 1 января 2024 года в силу уже вступит закон об ужесточении ответственности за нарушение требований воинского учета – тогда за неявку по электронной повестке и начнут наказывать.

По действующим нормам, штраф за неявку по повестке составляет до 30 тысяч рублей.

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