Список болезней состоит из 26 пунктов

14 сентября 2023, 11:55, ИА Амител

Военкомат / Фото: amic.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми ограниченно годные граждане РФ не смогут поступать на военную службу по контракту во время мобилизации, военного положения или в военное время. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Он состоит из 26 пунктов.

С какими болезнями нельзя будет поступить на службу по контракту?

Итак, на военную службу по контракту не возьмут со следующими заболеваниями:

ВИЧ;

гепатит В и C;

активный ограниченный туберкулёз позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации;

злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и редкими обострениями;

сахарный диабет I типа;

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ;

эпилепсия с редкими приступами с частотой менее пяти раз в год;

инсульты и их последствия с незначительным нарушением функций, частые переходящие нарушения мозгового кровообращения, дисциркуляторная энцефалопатия второй стадии;

бронхиальная астма средней тяжести;

гипертоническая болезнь второй стадии с артериальной гипертензией второй степени при наличии церебральных расстройств;

врожденные аномалии органов дыхания, хронические заболевания, последствия травм бронхолегочного аппарата и плевры с дыхательной недостаточностью второй степени;

болезни и повреждения гортани, шейного отдела трахеи с дыхательной недостаточностью второй степени;

среднетяжелые формы хронических неспецифических язвенных колитов и энтеритов;

заболевания сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью третьего функционального класса;

заболевания и последствия повреждения периферических нервов и сплетений, при которых умеренно расстраивается основная функция конечностей;

последствия поражения центральной нервной системы от воздействия внешних факторов с парезом, умеренно ограничивающим функцию конечности, умеренно выраженными стойкими когнитивными нарушениями или мозжечковыми расстройствами.

А если слабое зрение, возьмут на службу по контракту?

Смотря насколько слабое. Не возьмут, если острота одного глаза — 0,09 и ниже, а другого — 0,4 или выше. Также поводом для отказа в зачислении на контракт будет отсутствие глазного яблока при остроте зрения другого глаза 0,4 и выше, а также при остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте другого от 0,3 до 0,1.

А старые травмы будут проблемой?

Да, с некоторыми травмами пойти служить по контракту будет нельзя. А именно:

отсутствие после резекции желудка, тонкой (не менее метра) или толстой (не менее 20 см) кишки;

наличие редких проявлений демпинг-синдрома после наложения желудочно-кишечного соустья (неустойчивый стул и нарушение питание);

отсутствие почки при нормальной дисфункции оставшейся почки;

состояние после резекции доли печени или части поджелудочной железы по поводу ранения и травмы;

последствия травм (глубоких ожогов) кожи и подкожной клетчатки, умеренно ограничивающие движение в суставах и затрудняющие ношение военной формы. Сюда относятся келоидные, гипертрофические и атрофические рубцы, рубцы, обезображивающие лицо при неудовлетворительных результатах лечения или отказе от него;

посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа менее 40 кв. см, замещённые пластическим материалом;

последствия огнестрельных переломов длинных костей с умеренным нарушением функции конечности, а именно – остеомиелит, ложный сустав и осевое укорочение руки или ноги от пяти до восьми сантиметров включительно.

Без конечности на контракт тоже не примут?

На службу не возьмут тех, у кого нет конечности до уровня верхней трети плеча или бедра, нет одной кисти на уровне пястных костей или кистевого сустава. Не попадет на контракт и тот, у кого на одной кисти нет:

трех пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов или четырех пальцев на уровне дистальных концов основных фаланг;

первого и второго пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов;

первого пальца на уровне межфалангового сустава и второго-пятого пальцев на уровне дистальных концов средних фаланг;

первых пальцев на уровне пястно-фаланговых суставов на обеих костях.

Ограниченно годные — это какая категория?

Ограниченно годные к военной службе – это те, у кого в военном билете стоит категория "В". Такие люди освобождаются от призыва в мирное время и зачисляются в запас. В военное время они частично подлежат призыву для укомплектования частей второй очереди, а также частично подлежат призыву на военные сборы.

А когда ограниченно годных вообще стали брать на контракт?

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволил ограниченно годным к военной службе заключать контракты с ВС РФ. При этом неважно, состоит человек в запасе или нет.

А новая мобилизация будет?

Российские власти утверждают, что мобилизация не планируется. Сейчас упор делается на набор военных по контракту. Так, Владимир Путин 12 сентября рассказал, что за последние 6-7 месяцев контракты подписали 270 тысяч человек. Ежедневно их заключают по 1000-1500 граждан России.