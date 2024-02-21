Россиянам рассказали, что больше всего вредит их здоровью
Среди прошедших диспансеризацию в 2023 году лишь 22% – здоровые граждане
21 февраля 2024, 12:04, ИА Амител
Несбалансированное питание, низкая физическая активность, избыточный вес и курение являются основными факторами риска развития различных неинфекционных заболеваний у россиян, сообщает "СенатИнформ".
Как указала замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерия Гульшина, выявлять хронические заболевания и факторы риска развития различных патологий помогает диспансеризация.
"Здесь ключевые места занимают нерациональное питание (26,9%), низкая физическая активность (21,5%), избыточный вес (20%), курение табака и ожирение (около 11%)", – отметила Гульшина.
Она уточнила, что в 2023 году 46% россиян, прошедших диспансеризацию и профосмотры, были отнесены к III группе здоровья – они имеют факторы развития неинфекционных заболеваний. Лишь 22% – это граждане I группы здоровья.
12:10:30 21-02-2024
Давно известно, что бОльшая часть еды в наших магазинах токсична и лишь садит здоровье, укорачивая жизнь на десятилетия.
12:13:20 21-02-2024
Больше всего вредит здоровью россиян, нищета
13:24:02 21-02-2024
Была на диспансеризации в 3 поликлинике. 58 лет. Не поняла - зачем? Давление не померили. Рост и вес спросили. Глазное дно не померили, плотность костей тоже. Зачем твердить по телевизору, что нужно следить за здоровьем, если самое необходимое не проверяют. Зато врач не знает, что холестерин бывает 2-х типов.
13:33:18 21-02-2024
Гость (13:24:02 21-02-2024) Была на диспансеризации в 3 поликлинике. 58 лет. Не поняла -... плотность костей при диспансеризации? -------- врач не знает, что холестерин бывает 2-х типов------зачем вы врете?
13:54:33 21-02-2024
Гость (13:33:18 21-02-2024) плотность костей при диспансеризации? -------- врач не зна... Не вру. У меня был общий холестерин чуть выше нормы, но: давление в норме, вес в норме, сахар в норме, холестерин низкой плотности в норме. Но врач посоветовал пить лекарство (забыла какое). Зачем?
14:25:17 21-02-2024
Гость (13:54:33 21-02-2024) Не вру. У меня был общий холестерин чуть выше нормы, но: дав... В бесплатной поликлинике не проверяют на холестерин низкой плотности, там только общий, как врач узнал что у вас низкий в норме.)))
23:09:06 21-02-2024
Гость (14:25:17 21-02-2024) В бесплатной поликлинике не проверяют на холестерин низкой п... Всё там проверяют. Но надо самому выпрашивать абсолютно всё. Стараются отказать под любым предлогом - то вам не показано, то давление высокое, то коек в дневном стационаре мало. Но бабки одни и те же каждый год там лечатся и им всё показано. Это навевает некоторые мысли
14:27:10 21-02-2024
Гость (13:54:33 21-02-2024) Но врач посоветовал пить лекарство (забыла какое). Зачем? видимо для памяти
13:51:35 21-02-2024
Гость (13:24:02 21-02-2024) Была на диспансеризации в 3 поликлинике. 58 лет. Не поняла -... А сколько времени вы при этом сидели в очереди в окружении действительно больных и всякого рода заразных, подвергая свой иммунитет смертельной опасности. Чем больше и чаще по рвачам ходишь - тем меньше живёшь и раньше умираешь в мучениях. Проверено на очень многих знакомых, которых уже нет.
17:15:35 21-02-2024
Гость (13:24:02 21-02-2024) Была на диспансеризации в 3 поликлинике. 58 лет. Не поняла -... Мне в этой поликлинике, когда я туда едва дополз совсем больной, тоже давление не удосужились померить, лишь температуру. А она в пределах нормы. и отправили восвояси. Меж тем из платной поликлиники сразу же вызвали скорую и госпитализировали с пневмонией. Я теперь до конца жизни буду им поминать, пусть несут свою дурную репутацию.
14:23:21 21-02-2024
Пища вредит здоровью...... (??)
14:27:33 21-02-2024
Так что там про плотность костей?
14:47:53 21-02-2024
Гость (14:27:33 21-02-2024) Так что там про плотность костей?... Известь надо есть в малых количествах.Это укрепит ваши кости.По крайней мере долго будут тлеть...
15:02:32 21-02-2024
Гость (14:47:53 21-02-2024) Известь надо есть в малых количествах.Это укрепит ваши кост... Я про то что человеку не сделали ЭТО на диспансеризации.. Пусть врет то до конца.