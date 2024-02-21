Россиянам рассказали, что больше всего вредит их здоровью

Среди прошедших диспансеризацию в 2023 году лишь 22% – здоровые граждане

21 февраля 2024, 12:04, ИА Амител

Врач и пациент / Фото: freepik.com

Несбалансированное питание, низкая физическая активность, избыточный вес и курение являются основными факторами риска развития различных неинфекционных заболеваний у россиян, сообщает "СенатИнформ".

Как указала замдиректора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Валерия Гульшина, выявлять хронические заболевания и факторы риска развития различных патологий помогает диспансеризация.

"Здесь ключевые места занимают нерациональное питание (26,9%), низкая физическая активность (21,5%), избыточный вес (20%), курение табака и ожирение (около 11%)", – отметила Гульшина.

Она уточнила, что в 2023 году 46% россиян, прошедших диспансеризацию и профосмотры, были отнесены к III группе здоровья – они имеют факторы развития неинфекционных заболеваний. Лишь 22% – это граждане I группы здоровья.