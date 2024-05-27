Россиянам рассказали, что будет осенью с ценами на хлеб

По итогам этой уборочной кампании аграрии выйдут где-то на средние пятилетние значения

27 мая 2024, 11:55, ИА Амител

Батон хлеба в пакете / Фото: pxhere.com

В России мука и мучные изделия больших ценовых перепадов испытывать не будут, поскольку даже с учетом потерянного в связи со снегопадами и заморозками урожая оставшегося хватит, причем с запасом, чтобы прокормить россиян, пишет "Парламентская газета".

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут отметил, что дефицит зерна России не грозит.

"Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения. Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком", – подчеркнул он.

Вряд ли изменится и цена хлеба и мучных изделий. Эксперт отметил, что в современной среднестатистической буханке, по данным РЗС, стоимость зерна составляет не больше 5%.