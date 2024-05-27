Россиянам рассказали, что будет осенью с ценами на хлеб
По итогам этой уборочной кампании аграрии выйдут где-то на средние пятилетние значения
27 мая 2024, 11:55, ИА Амител
В России мука и мучные изделия больших ценовых перепадов испытывать не будут, поскольку даже с учетом потерянного в связи со снегопадами и заморозками урожая оставшегося хватит, причем с запасом, чтобы прокормить россиян, пишет "Парламентская газета".
Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут отметил, что дефицит зерна России не грозит.
"Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения. Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком", – подчеркнул он.
Вряд ли изменится и цена хлеба и мучных изделий. Эксперт отметил, что в современной среднестатистической буханке, по данным РЗС, стоимость зерна составляет не больше 5%.
12:15:29 27-05-2024
Спорим, цена на хлеб вырастет!
12:29:58 27-05-2024
Через неделю напишут-дожди хлеба нет надо цены повысить...
12:59:02 27-05-2024
Гость в горле кость... (12:29:58 27-05-2024) Через неделю напишут-дожди хлеба нет надо цены повысить... ...
Cтопудово!
12:54:20 27-05-2024
Вряд ли изменится и цена хлеба - ключевое "Вряд ли"
14:45:25 27-05-2024
Зерно только посеяли, а они про цену осенью пишут.
22:22:39 27-05-2024
В июле ЖКХ повышается , потом конечно цены на бензин и дизельное топливо , ну а потом чтобы все издержки объяснить , конечно что нибудь случился с погодой , так что не надейтесь , подорожает всё