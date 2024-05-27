НОВОСТИЭкономика

Россиянам рассказали, что будет осенью с ценами на хлеб

По итогам этой уборочной кампании аграрии выйдут где-то на средние пятилетние значения

27 мая 2024, 11:55, ИА Амител

Батон хлеба в пакете / Фото: pxhere.com
Батон хлеба в пакете / Фото: pxhere.com

В России мука и мучные изделия больших ценовых перепадов испытывать не будут, поскольку даже с учетом потерянного в связи со снегопадами и заморозками урожая оставшегося хватит, причем с запасом, чтобы прокормить россиян, пишет "Парламентская газета".

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут отметил, что дефицит зерна России не грозит.

"Я полагаю, по итогам этой уборочной мы выйдем где-то на средние пятилетние значения. Притом что внутреннее потребление у нас оценивается в 82 миллиона тонн. То есть зерна все равно будет с избытком", – подчеркнул он.

Вряд ли изменится и цена хлеба и мучных изделий. Эксперт отметил, что в современной среднестатистической буханке, по данным РЗС, стоимость зерна составляет не больше 5%.

Хлеб в тостере / Фото: pxhere.com

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цены Мнения экспертов Продукты

Комментарии 6

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Гость

12:15:29 27-05-2024

Спорим, цена на хлеб вырастет!

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Гость в горле кость...

12:29:58 27-05-2024

Через неделю напишут-дожди хлеба нет надо цены повысить...

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Гость

12:59:02 27-05-2024

Гость в горле кость... (12:29:58 27-05-2024) Через неделю напишут-дожди хлеба нет надо цены повысить... ...
Cтопудово!

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dok_CФ

12:54:20 27-05-2024

Вряд ли изменится и цена хлеба - ключевое "Вряд ли"

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Гость

14:45:25 27-05-2024

Зерно только посеяли, а они про цену осенью пишут.

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Алиса

22:22:39 27-05-2024

В июле ЖКХ повышается , потом конечно цены на бензин и дизельное топливо , ну а потом чтобы все издержки объяснить , конечно что нибудь случился с погодой , так что не надейтесь , подорожает всё

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