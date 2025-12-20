Россиянам рассказали, что делать, если придется встречать Новый год в одиночестве
Специалисты рекомендуют составить специальный план
20 декабря 2025, 08:35, ИА Амител
Если вы встречаете Новый год без компании, не стоит предаваться унынию. При осознанном подходе можно создать интересный и запоминающийся праздник для себя, сообщила "Известиям" клинический психолог и врач интегративной медицины Екатерина Макарова.
Эксперт подчеркнула, что тем, кто собирается отмечать Новый год в одиночестве, важно избегать пассивного переживания своего состояния. Необходимо разработать четкий план мероприятий, которые помогут изменить ситуацию и вызвать положительные эмоции.
«Следует создать социальную программу: определите, кого вы хотели бы посетить или пригласить к себе, заранее договоритесь о времени и подготовьте подарки. Важно распределить домашние дела и развлечения так, чтобы между ними оставалось время для расслабления и восстановления. В расписание обязательно нужно включить запланированные культурные мероприятия», – пояснила психолог.
09:58:31 20-12-2025
БУХАТЬ с зеркалом !!!!!
10:00:10 20-12-2025
Че? Психолог! Баня! Девки! Самогон! Сало! Скушно не бывает! Уже 7 лет!
12:14:18 20-12-2025
Гость (10:00:10 20-12-2025) Че? Психолог! Баня! Девки! Самогон! Сало! Скушно не бывает! ... Семь лет разврата, без наказания?
12:23:36 20-12-2025
пивца нефильтрованного, сушиков и с утра особенности национальной охоты - давняя традиция
18:30:53 20-12-2025
А я с утра 31-го на сутки на работу. Какой план? Пить нельзя.
20:21:36 20-12-2025
так план по приглашениям изначально не должен сработать или как? если приглашенные придут, то о каком одиночестве речь?
20:38:29 20-12-2025
выспаться можно
14:55:53 21-12-2025
Год 05-й так встречал. Осознанно. 25 лет было мне. Ближе 300 метров ни одной живой души не было. Один из самых лучших новых годов. Баня часа 3-4, вина литра три, шашлыки. Телевизор. Утром проснулся свежим, пошел на лыжах. Лес в 50 метрах. Кайф.
20:44:23 21-12-2025
Пузырек (14:55:53 21-12-2025) Год 05-й так встречал. Осознанно. 25 лет было мне. Ближе 300... ты бредишь, буратино.