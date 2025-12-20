НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, что делать, если придется встречать Новый год в одиночестве

Специалисты рекомендуют составить специальный план

20 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если вы встречаете Новый год без компании, не стоит предаваться унынию. При осознанном подходе можно создать интересный и запоминающийся праздник для себя, сообщила "Известиям" клинический психолог и врач интегративной медицины Екатерина Макарова.

Эксперт подчеркнула, что тем, кто собирается отмечать Новый год в одиночестве, важно избегать пассивного переживания своего состояния. Необходимо разработать четкий план мероприятий, которые помогут изменить ситуацию и вызвать положительные эмоции.

«Следует создать социальную программу: определите, кого вы хотели бы посетить или пригласить к себе, заранее договоритесь о времени и подготовьте подарки. Важно распределить домашние дела и развлечения так, чтобы между ними оставалось время для расслабления и восстановления. В расписание обязательно нужно включить запланированные культурные мероприятия», – пояснила психолог.

