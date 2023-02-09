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Россиянам рассказали, что купить в первую очередь для секса в душе

Необходимо обеспечить максимальную стабильность обоих партнёров

09 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Сексопатолог Джанет Брито отметила, что секс в душе можно вывести на новый уровень, если следовать простым правилам безопасности, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Эксперт посоветовала в первую очередь купить противоскользящий коврик для ванны, который поможет снизить риск падений и избавит от беспокойства по поводу возможных травм.

"В качестве элемента любовной игры можно использовать сильно пенящийся гель для душа", – добавила Брито, напомнив, что интимные отношения это ещё и прелюдии.

Также она порекомендовала выбирать для утех простые позы, обеспечивающие максимальную стабильность обоих партнёров.

 

Комментарии 19

  • А я то думал, что мне мешает заниматься сексом в душе!.. Оказывается не отсутствие девушки, а отсутствие коврика и пенющегося {блин, вот запарился с этим словом, даже не знаю правильно ли написал...) геля для душа... Из него можно пенную девушку сделать и вуаля, сказав пару заклинаний, девушка готова, можно приступать...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Какая то подозрительная направленность новостей стала. Наверное в целях укрепления семей
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что за озабоченный завёлся :)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Джанет Брито какие русские имя и фамилия... вопрос: нахрена тут бриты всякие?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Прекрасный заголовок, раскрытая тема и очень злободневная и необходимая! Необходимо некоему рассказчику не останавливаться и продолжать! Что купить во вторую очередь? Третью?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Это опасно, мокро и эстетично.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Для секса в душе в первую очередь надо купить душ и девушку....
    09 февраля, Гость   Ответить
  • и че в постели уже ни как?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Для секса в душé надо верить в наличие наличие этой самой души, т.е. быть человеком воцерквлённым, регулярно исповедоваться... Пусть бородатый порадуется!
    09 февраля, Гость   Ответить
  • т.е. без души в душ нельзя??? каждый раз свечку ставить?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Видимо ежедневные новости о пробках было решено заменить на новости о правильном сексе...
    09 февраля, Гость   Ответить
  • отвлекают внимание граждан.нуну
    09 февраля, Гость   Ответить
  • всегда задаюсь вопросом, зачем коврики в душ продают?! Глупая))))
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А без секса в душ еще модно ходить или уже все?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • ходить или уже все? - А все, скоро будут фиксировать и штрафовать.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • надеюсь, Кошкина всегда так делает?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Надейся.ага
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Кошкина всегда так делает? - Постоянно. У неё вибратор влагозащищённый.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Какая то подозрительная направленность новостей стала.------------------ НИЧЕГО ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО! Просто люди занимаются продажей ковриков и гелей. Дают рекламу.
    09 февраля, Гость   Ответить
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