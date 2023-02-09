Россиянам рассказали, что купить в первую очередь для секса в душе

Необходимо обеспечить максимальную стабильность обоих партнёров

09 февраля 2023, 06:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сексопатолог Джанет Брито отметила, что секс в душе можно вывести на новый уровень, если следовать простым правилам безопасности, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

Эксперт посоветовала в первую очередь купить противоскользящий коврик для ванны, который поможет снизить риск падений и избавит от беспокойства по поводу возможных травм.

"В качестве элемента любовной игры можно использовать сильно пенящийся гель для душа", – добавила Брито, напомнив, что интимные отношения это ещё и прелюдии.

Также она порекомендовала выбирать для утех простые позы, обеспечивающие максимальную стабильность обоих партнёров.