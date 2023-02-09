Россиянам рассказали, что купить в первую очередь для секса в душе
Необходимо обеспечить максимальную стабильность обоих партнёров
09 февраля 2023, 06:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сексопатолог Джанет Брито отметила, что секс в душе можно вывести на новый уровень, если следовать простым правилам безопасности, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.
Эксперт посоветовала в первую очередь купить противоскользящий коврик для ванны, который поможет снизить риск падений и избавит от беспокойства по поводу возможных травм.
"В качестве элемента любовной игры можно использовать сильно пенящийся гель для душа", – добавила Брито, напомнив, что интимные отношения это ещё и прелюдии.
Также она порекомендовала выбирать для утех простые позы, обеспечивающие максимальную стабильность обоих партнёров.
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