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Россиянам рассказали, почему секс после 40 лет превращается в "открытый космос"

В зрелом возрасте люди, если с ними всё в порядке, начинают заниматься исключительно любовью

08 февраля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Бывшая модель и бизнесвумен 44-летняя Оксана Лаврентьева рассказала о плюсах интимных отношений после 40 лет, пишет "Экспресс-газета".

Ранее в соцсетях Оксане написали, что "для секса она слишком старая и недостаточно худая". Она ответила, что многие люди к сексуальности приравнивают худобу и молодость.

"Когда мне было 20, я тоже думала, что с женщинами после 30 интересно только разговаривать, и спать с ними можно, только если они жёны – из чувства долга", – призналась она.

Сейчас такую позицию Оксана называет идиотской. Теперь она уверена, что секс – это сочетание высокого уровня жизненной энергии, чувственности, страстности и любви к жизни. Именно поэтому, указала она, до 40 лет люди не понимают "примерно ничего" о занятии любовью.

"В зрелом возрасте, если с тобой всё в порядке, начинаешь заниматься исключительно любовью. А это огромная разница. Тогда между мужчиной и женщиной происходит открытый космос", – добавила она.

 

Комментарии 19

  • между мужчиной и женщиной --- в западных странах всякое бывает
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Секас- прикольно в любом возрасте. Вот только в детстве и в старости заниматься им можно только виртуально...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • И в детстве и в старости надо заниматься чтением. Секс как война - дело молодых.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • ну учитывая что космос это вакуум и там не возможно выжить без корабля - то да конечно хорошее сравнение
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Поэтому подбирать скафандр надо тщательно. Чтоб тянулся, не рвался и не гнулся...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Можно говорить что угодно, но действительно чувственность и полноту секса начинаешь понимать после 40 лет и даже после 50 если конечно человек не болен).И ни чего в этом плохого нет.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • и даже после 50 - и что мне теперь придется доживать до 50. а если там не айс ? ну нафиг
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А мужики врут что с презиком ощущения не те, иль жопятся покупать?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Мыться в пальто - те ощущения?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • секс с женщиной - это слабое подобие левой руки!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Женщина понимает полноту ощущений после 40, а мужик с 14 все понимает. После 40 меняется только то, что легче это делать дольше, значит партнерше можно сделать лучше. Чисто морально от этого приятней. Но только морально, а не физически
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Секас- прикольно в любом возрасте. Вот только в детстве и в старости заниматься им можно только виртуально...---------------------старость с какого возраста будем считать?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Чисто морально от этого приятней. Но только морально, а не физически----------- после 40 лет мужчина не способен получать физическое удовольствие?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • после 40 лет мужчина не способен получать физическое удовольствие? --- оно такое же, как и до 40. Изменения происходят у женщины
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Борис подумал, хорошо бы * Мне после секса закурить * Но вспомнил, что недавно бросил * Он секс и просто закурил
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Изменения происходят у женщины----------- если у женщины был интерес к сексу до 40, то он есть и после. ив 50, и в 60, и далее. У харизматичной женщины возрастной выбор партнеров всегда широк.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А по поводу возраста, так это только штамп в паспорте.Кто насколько себя чувствует - такой возраст и есть.Ведь кому то лет 30 бывает, а по жизни своей и по обличию 70 можно дать. И наоборот.А вы говорите возраст.И зачем 50 лет ждать - живите полной жизнью.Ведь жизнь одна и другой не будет.И жизнь между прочим очень коротка.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Не нужно ждать 50 лет. Нужно жить полной жизнью.Ведь она одна и другой не будет она коротка к сожалению.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Опустились дальше некуда.Превозносят все самые презрительные животные инстинкты человека. Главное ДУША и Нравственность и ВОЗДЕРЖАНИЕ.
    08 февраля, Гость   Ответить
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