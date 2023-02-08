Россиянам рассказали, почему секс после 40 лет превращается в "открытый космос"

В зрелом возрасте люди, если с ними всё в порядке, начинают заниматься исключительно любовью

08 февраля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшая модель и бизнесвумен 44-летняя Оксана Лаврентьева рассказала о плюсах интимных отношений после 40 лет, пишет "Экспресс-газета".

Ранее в соцсетях Оксане написали, что "для секса она слишком старая и недостаточно худая". Она ответила, что многие люди к сексуальности приравнивают худобу и молодость.

"Когда мне было 20, я тоже думала, что с женщинами после 30 интересно только разговаривать, и спать с ними можно, только если они жёны – из чувства долга", – призналась она.

Сейчас такую позицию Оксана называет идиотской. Теперь она уверена, что секс – это сочетание высокого уровня жизненной энергии, чувственности, страстности и любви к жизни. Именно поэтому, указала она, до 40 лет люди не понимают "примерно ничего" о занятии любовью.