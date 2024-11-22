Будущим пенсионерам нужно накопить индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж

22 ноября 2024, 11:22, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Danie Franco

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, россиянам нужно выполнить условия, возникшие рамках пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно. Помимо этого, нужно соблюсти ряд требований. Во-первых, накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). К 2025 году понадобится 30 ИПК.

Второе условие – не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют как за официальное трудоустройство, так и за военную службу, декретный отпуск и прочее. Досрочно выйти на пенсию можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены многодетным матерям, однако и в этом случае накопление ИПК обязательно.