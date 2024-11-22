Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2025 году
Будущим пенсионерам нужно накопить индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж
22 ноября 2024, 11:22, ИА Амител
Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, россиянам нужно выполнить условия, возникшие рамках пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.
До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно. Помимо этого, нужно соблюсти ряд требований. Во-первых, накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). К 2025 году понадобится 30 ИПК.
Второе условие – не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют как за официальное трудоустройство, так и за военную службу, декретный отпуск и прочее. Досрочно выйти на пенсию можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены многодетным матерям, однако и в этом случае накопление ИПК обязательно.
"Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале госуслуг или на сайте Социального фонда России", – подытожил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
11:51:22 22-11-2024
Ну да...
12:25:58 22-11-2024
забыли написать что если не хватает балов ИПК то их можно докупить...
14:00:56 22-11-2024
реzидент (12:25:58 22-11-2024) забыли написать что если не хватает балов ИПК то их можно до... или продолжать работать, не получая пенсию, пока лошадь ломовая не загнется
12:39:32 22-11-2024
Как человек среднего возраста я уже не рассчитываю ни на какую пенсию.
12:52:54 22-11-2024
- "До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно." Эх! Кто доживет до этих возрастов?
15:10:14 22-11-2024
Филипп Филиппович (12:52:54 22-11-2024) - "До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для жен... Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Профессор, иди выпей с нами!
19:36:14 22-11-2024
Странно что профессор не знает что в 2025 году никто по старости не выйдет на пенсию. 1962 год рождения выходит в 2026 в возрасте 64 года
22:25:41 22-11-2024
Гость (19:36:14 22-11-2024) Странно что профессор не знает что в 2025 году никто по стар... Гость, это ты странный. До конца двадцать четвертого года осталось 39 дней, а жизнь продолжается....