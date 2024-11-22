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Россиянам назвали условия для выхода на пенсию в 2025 году

Будущим пенсионерам нужно накопить индивидуальный пенсионный коэффициент и страховой стаж

22 ноября 2024, 11:22, ИА Амител

Пенсионер / Фото: unsplash.com / Danie Franco
Пенсионер / Фото: unsplash.com / Danie Franco

Чтобы выйти на пенсию по возрасту в 2025 году, россиянам нужно выполнить условия, возникшие рамках пенсионной реформы. Об этом сообщает РИА Новости.

До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно. Помимо этого, нужно соблюсти ряд требований. Во-первых, накопить минимальную величину индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). К 2025 году понадобится 30 ИПК.

Второе условие – не менее 15 лет страхового стажа. Его начисляют как за официальное трудоустройство, так и за военную службу, декретный отпуск и прочее. Досрочно выйти на пенсию можно за работу в сложных или вредных условиях, а также за длительный трудовой стаж. Льготы положены многодетным матерям, однако и в этом случае накопление ИПК обязательно.

"Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале госуслуг или на сайте Социального фонда России", – подытожил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Россия пенсии

Комментарии 8

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Бдыщ...

11:51:22 22-11-2024

Ну да...

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реzидент

12:25:58 22-11-2024

забыли написать что если не хватает балов ИПК то их можно докупить...

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Гость

14:00:56 22-11-2024

реzидент (12:25:58 22-11-2024) забыли написать что если не хватает балов ИПК то их можно до... или продолжать работать, не получая пенсию, пока лошадь ломовая не загнется

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Гость

12:39:32 22-11-2024

Как человек среднего возраста я уже не рассчитываю ни на какую пенсию.

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Филипп Филиппович

12:52:54 22-11-2024

- "До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин до 60 и 65 соответственно." Эх! Кто доживет до этих возрастов?

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Гость

15:10:14 22-11-2024

Филипп Филиппович (12:52:54 22-11-2024) - "До 2028 года пенсионный возраст вырастет с 55 лет для жен... Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Профессор, иди выпей с нами!

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Гость

19:36:14 22-11-2024

Странно что профессор не знает что в 2025 году никто по старости не выйдет на пенсию. 1962 год рождения выходит в 2026 в возрасте 64 года

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Филипп Филиппович

22:25:41 22-11-2024

Гость (19:36:14 22-11-2024) Странно что профессор не знает что в 2025 году никто по стар... Гость, это ты странный. До конца двадцать четвертого года осталось 39 дней, а жизнь продолжается....

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