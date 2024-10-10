Россиянам рассказали, где бюджетно отдохнуть с детьми на каникулах
Есть как заграничные варианты, так и местные курорты
10 октября 2024, 23:10, ИА Амител
С наступлением осенних каникул российские семьи начинают активно искать места для отдыха. Есть два варианта, где можно хорошо и недорого провести время, пишет "Петербург2".
Несмотря на то, что раньше Турция и Египет были популярны среди туристов, теперь они уступают по этому показателю ОАЭ. В октябре эта страна оказалась на первом месте по востребованности. При этом стоимость отдыха начинается от 100 тысяч рублей без питания.
Чтобы сэкономить на предстоящей поездке, можно выбрать Абхазию. За проживание, перелет, трансфер и завтраки придется заплатить всего 66 тысяч рублей. Чуть дороже обойдется путешествие в Сочи. За неделю в четырехзвездочном отеле нужно будет заплатить около 73 тысяч рублей.
00:59:22 11-10-2024
Про Крым забыли ?
07:40:43 11-10-2024
Гость (00:59:22 11-10-2024) Про Крым забыли ?... Почему в твоем помутненном сознании не возник южный берег Карского моря? И там и там зима на носу, умник.
14:11:09 11-10-2024
Гость (07:40:43 11-10-2024) Почему в твоем помутненном сознании не возник южный берег Ка... обское водохранилище - чем вам не море, купайся, загорай, пиво опять же.
холоднее конечно - но вы ж сибиряки!
08:19:17 11-10-2024
бюджетно и крым оксюморон
18:00:41 11-10-2024
Неделя за 73 тысячи)) вообще даром.