Россияне рассказали, какой отдых считают идеальным

Большинство желают посидеть на пляже, расслабиться и выспаться

04 октября 2024, 14:46, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/787332

Опрос, проведенный онлайн-сервисом, позволил выяснить, какой отдых считают идеальным туристы. Результаты исследования были опубликованы на сайте "Авиасейлс".

Специалисты компании опросили 2064 человека и выяснили, что большинство респондентов (53%) считают идеальным отдых, который включает в себя изучение новых мест и расслабление на пляже. Еще 33% опрошенных назвали идеальным отдых, который позволяет выспаться.

Также важными критериями являются невысокая стоимость поездки, хорошая компания и возможность отдохнуть.

Однако некоторые респонденты отметили, что финансовые сложности могут стать препятствием для идеального путешествия (53%). Также мешают отдыху плотный рабочий график (12%), отсутствие компании (8%) и нерешенные бытовые вопросы (2%).

Четверть опрошенных не испытывают никаких препятствий для идеального отпуска. По сравнению с прошлым годом доля таких респондентов выросла на 7%.

Интересно, что у каждого туриста свое представление об идеальном отдыхе. Кто-то мечтает о горах, кто-то – о море, одни хотят активно путешествовать, другие – спокойно проводить время. Но для всех важны активность, новые впечатления, комфорт и безопасность.