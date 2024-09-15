Россиянам рассказали как экономить и не отказывать себе ни в чем
Специалист дала несколько советов для тех, кто хочет приумножить бюджет
15 сентября 2024, 22:29, ИА Амител
Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса "Пакет", убеждена, что разумное управление бюджетом позволяет не только экономить, но и приумножать финансовые средства. При этом нет необходимости во всем себе отказывать.
В интервью изданию "Газета.ru" она рассказала о трех принципах экономии, которые помогут увеличить бюджет.
По словам эксперта, откладывать средства лучше сразу после их поступления. Многие привыкли делать это в конце месяца, но такой подход не всегда эффективен.
"Лучше всего откладывать средства, как только вы получаете зарплату, – советует Ольга Матвеева. – Так вы будете уверены, что у вас есть необходимая сумма на сбережения, и сможете спокойно планировать остальные расходы".
Еще один совет эксперта – оптимизировать бытовые расходы. Например, закупаться оптом, использовать программы лояльности, кешбэк-сервисы и так далее.
И, наконец, третий принцип – планировать крупные покупки заранее. По мнению Ольги Матвеевой, это один из главных принципов рационального управления личным бюджетом. Такой подход позволяет избежать импульсивных покупок и найти нужный товар по более выгодной цене.
22:54:17 15-09-2024
Если каждый месяц откладывать по 40-50 тысяч. То можно за год в районе 500 тысяч отложить, а если ещё на счёт, да под проценты.
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23:10:13 15-09-2024
Гость (22:54:17 15-09-2024) Если каждый месяц откладывать по 40-50 тысяч. То можно за го... Праве вам, лунатики из параллельной от перпендикуляра влево вселенной!!!
00:58:41 16-09-2024
Рассказать и я могу,на экономить то как?