Россиянам рассказали как экономить и не отказывать себе ни в чем

Специалист дала несколько советов для тех, кто хочет приумножить бюджет

15 сентября 2024, 22:29, ИА Амител

Копилка / Фото: pxhere.com/ru/photo/658356

Ольга Матвеева, финансовый консультант сервиса "Пакет", убеждена, что разумное управление бюджетом позволяет не только экономить, но и приумножать финансовые средства. При этом нет необходимости во всем себе отказывать.

В интервью изданию "Газета.ru" она рассказала о трех принципах экономии, которые помогут увеличить бюджет.

По словам эксперта, откладывать средства лучше сразу после их поступления. Многие привыкли делать это в конце месяца, но такой подход не всегда эффективен.

"Лучше всего откладывать средства, как только вы получаете зарплату, – советует Ольга Матвеева. – Так вы будете уверены, что у вас есть необходимая сумма на сбережения, и сможете спокойно планировать остальные расходы".

Еще один совет эксперта – оптимизировать бытовые расходы. Например, закупаться оптом, использовать программы лояльности, кешбэк-сервисы и так далее.

И, наконец, третий принцип – планировать крупные покупки заранее. По мнению Ольги Матвеевой, это один из главных принципов рационального управления личным бюджетом. Такой подход позволяет избежать импульсивных покупок и найти нужный товар по более выгодной цене.