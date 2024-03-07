Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет
При получении цветы необходимо сфотографировать или снять на видео
07 марта 2024, 14:20, ИА Амител
Если купленный букет цветов доставили увядшим или подмороженным, то за него можно вернуть деньги, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
"Можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки", – указал Поздняков.
При получении букета рекомендуется зафиксировать его качество на фото или видео, а также в письменной форме сообщить об этом представителю продавца на сайте, в приложении или по электронной почте. Также можно направить претензию на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении.
14:46:35 07-03-2024
Круто! На 10-12 марта актуальная услуга!
14:52:02 07-03-2024
Был случай с доставкой цветов. Решил лучше сам буду покупать. Ничего от них не получил. Правда.
15:00:13 07-03-2024
Если мужик - это мужчина, плюнет на право (или налево - главное - по ветру) и пойдет другой веник покупать.
15:05:07 07-03-2024
мне подарили 15 крупных роз, принесла домой, поставила в воду - через час одна стояла ровно, остальные опустили голову и к вечеру благополучно загнулись.
21:25:53 07-03-2024
Гость (15:05:07 07-03-2024) мне подарили 15 крупных роз, принесла домой, поставила в вод... Подрезали стебли?
16:59:44 07-03-2024
Цветы тоже надо уметь покупать, как и другие товары.