НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за увядший букет

При получении цветы необходимо сфотографировать или снять на видео

07 марта 2024, 14:20, ИА Амител

Букет цветов / Фото: unsplash.com
Букет цветов / Фото: unsplash.com

Если купленный букет цветов доставили увядшим или подмороженным, то за него можно вернуть деньги, рассказал РИА Новости директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

"Можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки", – указал Поздняков.

При получении букета рекомендуется зафиксировать его качество на фото или видео, а также в письменной форме сообщить об этом представителю продавца на сайте, в приложении или по электронной почте. Также можно направить претензию на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении.

Девушка с букетом тюльпанов / Фото: сеть салонов цветов

Сколько будут стоить цветы на 8 Марта и есть ли проблемы с поставками из-за санкций?

Цветы традиционно подорожают к празднику, но больше всего в стоимости прибавят хризантемы
НОВОСТИОбщество
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Комментарии 6

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Гость

14:46:35 07-03-2024

Круто! На 10-12 марта актуальная услуга!

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гость

14:52:02 07-03-2024

Был случай с доставкой цветов. Решил лучше сам буду покупать. Ничего от них не получил. Правда.

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Андрей

15:00:13 07-03-2024

Если мужик - это мужчина, плюнет на право (или налево - главное - по ветру) и пойдет другой веник покупать.

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Гость

15:05:07 07-03-2024

мне подарили 15 крупных роз, принесла домой, поставила в воду - через час одна стояла ровно, остальные опустили голову и к вечеру благополучно загнулись.

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Гость

21:25:53 07-03-2024

Гость (15:05:07 07-03-2024) мне подарили 15 крупных роз, принесла домой, поставила в вод... Подрезали стебли?

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Гость

16:59:44 07-03-2024

Цветы тоже надо уметь покупать, как и другие товары.

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