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Россиянам рассказали, как выявить обман с расчетом пенсии

Исправление ошибок занимает от нескольких дней до трех месяцев

02 февраля 2024, 11:17, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Ошибки при расчете пенсии поможет выявить выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала "Прайму" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью", – отметила Финогенова.

В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, при этом необходимо указать корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа.

Необходимый документ можно получить через "Госуслуги", личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. После получения необходимо тщательно перепроверить все указанные данные: стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и другие сведения.

Исправление ошибок обычно занимает несколько дней, однако срок могут продлить и до трех месяцев.

советы эксперта пенсии

Комментарии 18

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Гость

11:26:44 02-02-2024

НИКАК.. Вам не дадут разобраться никогда))

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Гость

13:25:49 02-02-2024

Гость (11:26:44 02-02-2024) НИКАК.. Вам не дадут разобраться никогда))... если не работал официально, то никакие проверки и исправления не помогут!

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Гость

11:49:35 02-02-2024

Лучше бы сказали где можно за СФР все проверить, все что мы можем это проверить стаж, но как они рассчитывают пенсионные баллы мы проверить не можем.

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Грыша

11:51:29 02-02-2024

И пенсию начислят такую что б на этом свете долго не задерживался..

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гость

11:55:23 02-02-2024

Читать такие статьи отвратительно. Безолаберность в расчетах,результат работников соцфонда. Столько времени продолжается и ни один случай не привел к ответственности и добросовестному отношению к людям.

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Гость

12:11:23 02-02-2024

Когда назначают пенсию, на Госуслуги приходит сообщение, что такая-то сумма. Всё. Никто не знает,почему именно такая, каким образом рассчитывал ПФР, тайна из тайн. Пенсионерам не сообщают.

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Гость

13:30:29 02-02-2024

Гость (12:11:23 02-02-2024) Когда назначают пенсию, на Госуслуги приходит сообщение, что... Можно через госуслуги заказать выписку с индивидуального счета и все проверить или прийти в СФР и вам там распечают, но это до выхода на пенсию.

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Гость

18:55:14 02-02-2024

Гость (13:30:29 02-02-2024) Можно через госуслуги заказать выписку с индивидуального сче... Причем здесь индивидуальный счёт? Кстати, зачем его заказывать, всё и так видно на госуслугах. Но сам механизм расчета, за что и сколько баллов вам начислили, и почему, не раскрывают.

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Гость

12:15:55 02-02-2024

Ключевое слово - в заголовке. Обман вы не проверите и не устраните никак, правила меняются каждые лет пять, и разобраться в них человеку, никогда не имевшего с чем-то подобным дело, нереально.

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Гость

12:43:48 02-02-2024

в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься

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гость

12:52:26 02-02-2024

у меня знакомая была, которая рассчитывала пенсию, так вот она говорила в открытую, что у них установка свыше - подвести пенсию к минималке как можно ближе. Пока пенсию будут рассчитывать люди, пенсионеры в крае будут жить в нищете

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Гость

12:55:11 02-02-2024

Выяснили , что присутствие обмана существует? И, что куда эту информацию засунуть? Обман или воровство кто за это должен понести ответственность , по закону или как всегда всё ради бюджета ?!

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Гость

12:58:57 02-02-2024

Ассоциация только одна - холокост голодомором заживо. И это при том, что страной фактически управляют те, кого русские когда-то спасли от холокоста.

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Гость

13:09:37 02-02-2024

Нищенские пенсии ... умудряются еще и ошибиться?! И ведь заметьте, что в свою пользу (СФР)!!!

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пенсионер

14:32:25 02-02-2024

Гость (13:09:37 02-02-2024) Нищенские пенсии ... умудряются еще и ошибиться?! И ведь зам... Этот Пенсионный фонд, хоть он сейчас получил другое название, остался прежним - сделать жизнь пенсионеров невыносимой. Это в советское время пенсионеры были в почете, а сейчас - старые люди не нужны никому.

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Гость

15:27:55 02-02-2024

Чтобы посчитать свою будущую пенсию количество баллов умножаем на стоимость балла и прибавляет единовременно выплату и будет ваш размер пенсмм

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Гость

17:50:19 02-02-2024

Гость (15:27:55 02-02-2024) Чтобы посчитать свою будущую пенсию количество баллов умножа... Вот это мы знаем, а вот как рассчитать начисление баллов, мы не знаем.

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Гость

00:41:46 04-02-2024

Я перед выходом на пенсию, нашла в интернете формулу расчета будущей пенсии и посчитала какая у меня должна быть пенсия. И ведь она в дальнейшем сошлась с начисленной мне пенсией один в один. И теперь я живу спокойно, что меня не обманули.

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