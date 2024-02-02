Исправление ошибок занимает от нескольких дней до трех месяцев

02 февраля 2024, 11:17, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Ошибки при расчете пенсии поможет выявить выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала "Прайму" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

"При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью", – отметила Финогенова.

В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, при этом необходимо указать корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа.

Необходимый документ можно получить через "Госуслуги", личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. После получения необходимо тщательно перепроверить все указанные данные: стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и другие сведения.

Исправление ошибок обычно занимает несколько дней, однако срок могут продлить и до трех месяцев.