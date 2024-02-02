Россиянам рассказали, как выявить обман с расчетом пенсии
Исправление ошибок занимает от нескольких дней до трех месяцев
02 февраля 2024, 11:17, ИА Амител
Ошибки при расчете пенсии поможет выявить выписка из лицевого счета в Социальном фонде России (СФР), рассказала "Прайму" профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"При назначении пенсии ошибки с ее расчетом возможны, если был неверно учтен стаж, работодатель не уплачивал страховые пенсионные взносы или уплачивал их не полностью", – отметила Финогенова.
В этом случае необходимо подать в отделение СФР заявление с просьбой о перерасчете пенсии, при этом необходимо указать корректную информацию о неучтенных ранее периодах стажа.
Необходимый документ можно получить через "Госуслуги", личный кабинет в СФР или в МФЦ, а также в клиентской службе Соцфонда. После получения необходимо тщательно перепроверить все указанные данные: стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент и другие сведения.
Исправление ошибок обычно занимает несколько дней, однако срок могут продлить и до трех месяцев.
11:26:44 02-02-2024
НИКАК.. Вам не дадут разобраться никогда))
13:25:49 02-02-2024
Гость (11:26:44 02-02-2024) НИКАК.. Вам не дадут разобраться никогда))... если не работал официально, то никакие проверки и исправления не помогут!
11:49:35 02-02-2024
Лучше бы сказали где можно за СФР все проверить, все что мы можем это проверить стаж, но как они рассчитывают пенсионные баллы мы проверить не можем.
11:51:29 02-02-2024
И пенсию начислят такую что б на этом свете долго не задерживался..
11:55:23 02-02-2024
Читать такие статьи отвратительно. Безолаберность в расчетах,результат работников соцфонда. Столько времени продолжается и ни один случай не привел к ответственности и добросовестному отношению к людям.
12:11:23 02-02-2024
Когда назначают пенсию, на Госуслуги приходит сообщение, что такая-то сумма. Всё. Никто не знает,почему именно такая, каким образом рассчитывал ПФР, тайна из тайн. Пенсионерам не сообщают.
13:30:29 02-02-2024
Гость (12:11:23 02-02-2024) Когда назначают пенсию, на Госуслуги приходит сообщение, что... Можно через госуслуги заказать выписку с индивидуального счета и все проверить или прийти в СФР и вам там распечают, но это до выхода на пенсию.
18:55:14 02-02-2024
Гость (13:30:29 02-02-2024) Можно через госуслуги заказать выписку с индивидуального сче... Причем здесь индивидуальный счёт? Кстати, зачем его заказывать, всё и так видно на госуслугах. Но сам механизм расчета, за что и сколько баллов вам начислили, и почему, не раскрывают.
12:15:55 02-02-2024
Ключевое слово - в заголовке. Обман вы не проверите и не устраните никак, правила меняются каждые лет пять, и разобраться в них человеку, никогда не имевшего с чем-то подобным дело, нереально.
12:43:48 02-02-2024
в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься
12:52:26 02-02-2024
у меня знакомая была, которая рассчитывала пенсию, так вот она говорила в открытую, что у них установка свыше - подвести пенсию к минималке как можно ближе. Пока пенсию будут рассчитывать люди, пенсионеры в крае будут жить в нищете
12:55:11 02-02-2024
Выяснили , что присутствие обмана существует? И, что куда эту информацию засунуть? Обман или воровство кто за это должен понести ответственность , по закону или как всегда всё ради бюджета ?!
12:58:57 02-02-2024
Ассоциация только одна - холокост голодомором заживо. И это при том, что страной фактически управляют те, кого русские когда-то спасли от холокоста.
13:09:37 02-02-2024
Нищенские пенсии ... умудряются еще и ошибиться?! И ведь заметьте, что в свою пользу (СФР)!!!
14:32:25 02-02-2024
Гость (13:09:37 02-02-2024) Нищенские пенсии ... умудряются еще и ошибиться?! И ведь зам... Этот Пенсионный фонд, хоть он сейчас получил другое название, остался прежним - сделать жизнь пенсионеров невыносимой. Это в советское время пенсионеры были в почете, а сейчас - старые люди не нужны никому.
15:27:55 02-02-2024
Чтобы посчитать свою будущую пенсию количество баллов умножаем на стоимость балла и прибавляет единовременно выплату и будет ваш размер пенсмм
17:50:19 02-02-2024
Гость (15:27:55 02-02-2024) Чтобы посчитать свою будущую пенсию количество баллов умножа... Вот это мы знаем, а вот как рассчитать начисление баллов, мы не знаем.
00:41:46 04-02-2024
Я перед выходом на пенсию, нашла в интернете формулу расчета будущей пенсии и посчитала какая у меня должна быть пенсия. И ведь она в дальнейшем сошлась с начисленной мне пенсией один в один. И теперь я живу спокойно, что меня не обманули.