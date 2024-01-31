В России предложили еще два года не менять расчет накопительной пенсии

Ранее переходный период продлевался на 2023-2024 годы

31 января 2024, 10:28, ИА Амител

Пенсионные выплаты / Фото: amic.ru

Минтруд подготовил проект постановления, предлагающий до 2026 года не менять методику расчета накопительной пенсии, пишет "Парламентская газета".

С 1 января 2016 года был предусмотрен переходный период с 2016 по 2022 год, в течение которого максимальные значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии были установлены на соответствующие годы.

Ранее переходный период продлевался на 2023-2024 годы. Теперь же предлагается продлить до 2026 года "переходный период для расчета продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии".

"Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии используют для определения величины выплат, которые ежемесячно начисляют получателям накопительной пенсии", – отмечает издание.

Накопительную пенсию выплачивают дополнительно к страховой. Она формируется за счет страховых и дополнительных взносов, внесенных работодателями или будущими пенсионерами. Средства инвестируются, а полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии.