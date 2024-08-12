Ученые назвали игрушки, опасные для детей
Большинство из них создает искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего
12 августа 2024, 09:31, ИА Амител
Ученые НГПУ установили, что современные детские игрушки могут оказывать негативное влияние на формирование личности ребенка. Большинство игрушек несет одинаковые переживания, близкие к равнодушию и безразличию. Это приводит к искаженному представлению детей о себе и окружающем мире, пишет РИА Новости.
Результаты исследования опубликованы в журнале "Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология".
Исследователи установили, что значительное количество современных детских игрушек формирует искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего.
Подавляющее большинство современных игрушек характеризуется дефицитом эмоционального наполнения, несмотря на яркий цвет и причудливую форму. Из-за этого у ребенка возникает впечатление, что игрушка его обманывает.
В результате игрушки не вызывают ощущения живых. Это может привести к формированию у детей дефицитарного эмоционального интеллекта.
Чтобы избежать такого сценария, авторы рекомендуют родителям выбирать развивающие игрушки без агрессивных изображений.
Исследователи также работают над усовершенствованием разработанной методики для анализа эмоционального наполнения игрушек.
10:06:49 12-08-2024
А может лучше контролировать продажу детских игрушек -и на экологический критерий, и на эмоциональный фон и пр! У нас Роспотребнадзор ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ! Печально!!!!!!!!!!!!!!!
12:37:44 12-08-2024
Типичная профанация.
13:02:01 12-08-2024
спички. селитра. бензин. порох. жестяные баллончики из-под дыхлофоса. карбид.
да мало ли полезных и познавательных игрушек было у нас в ссср!
14:58:46 12-08-2024
"Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология". - Этот журнал уже давно стал чем-то типа СПИД-инфо и Экспресс-Газеты. А какие конкретно открытия сдалали эти "ученые"? Никаких. Просто паразитирующие элементы.
06:19:37 13-08-2024
У нас Роспотребнадзор ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ! Печально!!!!!!!!!!!!!!! ------------А он работал? У нас.