Ученые назвали игрушки, опасные для детей

Большинство из них создает искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего

12 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Игрушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/922802

Ученые НГПУ установили, что современные детские игрушки могут оказывать негативное влияние на формирование личности ребенка. Большинство игрушек несет одинаковые переживания, близкие к равнодушию и безразличию. Это приводит к искаженному представлению детей о себе и окружающем мире, пишет РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология".

Исследователи установили, что значительное количество современных детских игрушек формирует искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего.

Подавляющее большинство современных игрушек характеризуется дефицитом эмоционального наполнения, несмотря на яркий цвет и причудливую форму. Из-за этого у ребенка возникает впечатление, что игрушка его обманывает.

В результате игрушки не вызывают ощущения живых. Это может привести к формированию у детей дефицитарного эмоционального интеллекта.

Чтобы избежать такого сценария, авторы рекомендуют родителям выбирать развивающие игрушки без агрессивных изображений.

Исследователи также работают над усовершенствованием разработанной методики для анализа эмоционального наполнения игрушек.



