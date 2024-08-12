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Ученые назвали игрушки, опасные для детей

Большинство из них создает искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего

12 августа 2024, 09:31, ИА Амител

Игрушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/922802
Игрушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/922802

Ученые НГПУ установили, что современные детские игрушки могут оказывать негативное влияние на формирование личности ребенка. Большинство игрушек несет одинаковые переживания, близкие к равнодушию и безразличию. Это приводит к искаженному представлению детей о себе и окружающем мире, пишет РИА Новости.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология".

Исследователи установили, что значительное количество современных детских игрушек формирует искаженный образ "идеального" взрослого и собственного будущего.

Подавляющее большинство современных игрушек характеризуется дефицитом эмоционального наполнения, несмотря на яркий цвет и причудливую форму. Из-за этого у ребенка возникает впечатление, что игрушка его обманывает.

В результате игрушки не вызывают ощущения живых. Это может привести к формированию у детей дефицитарного эмоционального интеллекта.

Чтобы избежать такого сценария, авторы рекомендуют родителям выбирать развивающие игрушки без агрессивных изображений.

Исследователи также работают над усовершенствованием разработанной методики для анализа эмоционального наполнения игрушек.


 

дети

Комментарии 5

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Гость

10:06:49 12-08-2024

А может лучше контролировать продажу детских игрушек -и на экологический критерий, и на эмоциональный фон и пр! У нас Роспотребнадзор ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ! Печально!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

12:37:44 12-08-2024

Типичная профанация.

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Мусик

13:02:01 12-08-2024

спички. селитра. бензин. порох. жестяные баллончики из-под дыхлофоса. карбид.
да мало ли полезных и познавательных игрушек было у нас в ссср!

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Гость

14:58:46 12-08-2024

"Институт психологии Российской академии наук. Социальная и экономическая психология". - Этот журнал уже давно стал чем-то типа СПИД-инфо и Экспресс-Газеты. А какие конкретно открытия сдалали эти "ученые"? Никаких. Просто паразитирующие элементы.

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Гость

06:19:37 13-08-2024

У нас Роспотребнадзор ПЕРЕСТАЛ РАБОТАТЬ! Печально!!!!!!!!!!!!!!! ------------А он работал? У нас.

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