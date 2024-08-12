Умные устройства и электронные гаджеты: нужно ли запретить их в школе?

Что думают по этому поводу родители, учителя, психологи и сами дети

12 августа 2024, 07:15, ИА Амител

Школа в будущем / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Каким должен быть идеальный набор школьной канцелярии? Максимально функциональным и аскетичным – чтобы ничего не отвлекало от учебы? Или же современным устройствам, облегчающим и развлекающим жизнь школьника, тоже должно найтись место в рюкзаке?

Споры на эту тему не утихают с тех самых пор, как в постперестроечные годы в жизнь советского ученика впервые ворвалось разноцветье западной культуры. А с развитием технологий родители, учителя и психологи разделились на два лагеря: кто-то считает, что гаджеты – необъемлемая часть процесса обучения, а кто-то настроен радикально – мол, целые поколения выросли без них и даже получили красные дипломы, а потому устройства – это исключительный вред и блаж. Кто же из них прав? В этом разбирался amic.ru.

Задумки интересные

В целом, абсолютно для всех очевидно, что прогресс не остановить – ни один из опрошенных нами не смог радикально осудить необычные предметы школьной канцелярии и устройства-помощники для учебы.

Например, Вера Юркова - мама второклассника Тимофея, студента Владислава и уже вполне самостоятельного Алексея (24 года) допускает применение приборов или устройств, которые облегчают жизнь ребенка в решении бытовых и школьных вопросов и при этом позволяют ему всесторонне развиваться, более легко и углубленно усваивать программу.

С ней согласна и Юлия Данилина, учитель начальных классов лицея "Сигма", мама студента-второкурсника колледжа Владислава:

"Задумки многих канцелярских помощников, на самом деле, очень интересные и актуальные. В целом я "за", кроме тех, что откровенно подрывают саму основу обучения и уничтожают интерес ребенка к приобретению новых знаний и навыков. Но в школе вам их все равно не разрешат использовать".

Псевдоумное устройство / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Такими псевдоумными устройствами учительница, например, считает линейки со встроенным калькулятором и ручки-переводчики. Первые никак не способствуют освоению алгоритмов счета, вторые – не тренируют важный навык поиска из множества вариантов нужного значения иностранного слова в соответствии с заданным контекстом.

"Хотя для дома, для семьи такая ручка - это просто отличная вещь. В любом путешествии – вывеску или меню прочитать – она будет незаменима. Да даже на ярлыках одежды, которую покупаем, не всегда есть перевод, но интересно же узнать, что и из чего мы носим", - добавляет Данилина.

Но есть нюансы: пусто в голове

Так, семейный психолог Анастасия Бовина, мама двух студентов Ярослава и Тимура и четвероклассника Виктора, предупреждает о том, что устройства-помощники могут стать причиной примитивизации психики. Эксперт отметила, что любое упрощение не идет мозгу на пользу, наоборот, ему полезно, регулярно совершать достаточно сложные многокомпонентые действия:

"Не просто сунул-вынул карандаш в автоматической точилке, а сам, по командам мозга произвел вращательные движения и проконтролировал нужное число оборотов. На первый взгляд - ничего сложного, но такие алгоритмы активно формируют новые нейронные связи. Образно говоря, так вы прокачиваете свой мозг, как мускулы в тренажерном зале. В противном случае он у вас будет такой же вяленький, как мышцы любителей полежать на диване перед телевизором".

Мама третьеклассника Матвея Ирина Ширшова также отметила, что от помощи некоторых устройств-помощников в голове мало что остается.

"Во время моей учебы, чтобы найти нужную информацию, приходилось перелопатить кучу книг, - так она и запоминалась намертво, потому что у нее была ценность. А сейчас - в интернет ввели запрос или "Алису" спросили – и тут же забыли все, потому что наверняка знаем, где легко и быстро получить эти же сведения в следующий раз", - поясняет она.

Школьник с нагруженной сумкой / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

Почти поломанная жизнь

Юлия Данилина обратила внимание на важные аспекты необычных школьных товаров, о которых родители при покупке редко задумываются – а зря.

Например, по ее мнению, важно понимать, сколько места предмет занимает в рюкзаке или на парте.

"Сумки у школьников итак нагружены под завязку: комплект учебников и тетрадей, ТПО, сменка, спортивная форма. Кроме того, дети в началке еще малоусидчивы, на уроках постоянно крутятся, гаджет легко может упасть и сломаться – насколько они прочны? Стоят такие устройства дороже обычных. А младшеклассники, как правило, трепетно относятся к порче своих вещей: даже дешевый карандаш, сломанный соседом по парте, может вылиться в целую трагедию", - говорит Данилина.

Также учитель сомневается, стоит ли покупать младшекласснику, например, дорогущий рюкзак, да еще и с каким-нибудь интерактивным экраном, когда они свои сумки везде бросают или когда так велико искушение после уроков прокатиться на школьной сумке с горки.

"Вне всякого сомнения, получится очень лихо, только от сумки ничего потом не останется. Администрации школ и так сейчас очень часто получают претензии со стороны родителей. В случае порчи ценных вещей, например, тех же телефонов - вплоть до привлечения милиции", - говорит Данилина.

А психолог Анастасия Бовина напоминает: основная особенность эпохи вещизма в том, что многие трендовые вещи очень быстро выходят из моды:

"Если разница между гаджетом и обычным предметом, скажем, в 100 рублей то ничего страшного нет, если в чем-то вы пойдете ребенку навстречу. Но и даже если любая цена умного устройства доступна родителям, все равно - стоит ли переплачивать?"

Кто теперь мой лучший друг

Анастасия Бовина также добавляет: чем больше люди контактируют с умными устройствами, тем сильнее утрачивается важнейший коммуникативный навык, когда человек с человеком договаривается, просит о помощи или помогает сам:

"Как в сказке про двоих из ларца: "А вы что - и есть за меня будете?" - "Ага!". Получается, жизнь облегчилась, но пользы это не принесло".

Контролировать степень присутствия гаджетов в своей жизни особенно трудно детям с незрелой психикой – а таких в последнее время, по словам эксперта, появляется все больше. Имея сложности со вниманием, со способностью сосредоточиться, с памятью, обилие умных и развлекающих устройств будет только отвлекать от учебы такого ребенка. Своими красивыми пеналами и ручками он будет играть на уроках, это помешает не только ему лично, но и всему классу.

С ней согласна и мама Вера Юркова:

"Использование умных устройств должно быть дозировано и контролироваться родителями – кто, как не они знают своего ребенка лучше всех. Некоторые гаджеты предоставляют легкую возможность получить ответ, не задумываясь. Например, мой младший сын без контроля со стороны взрослых пока еще может так увлекаться с "Алисой". Нужен индивидуальный подход по отношению к конкретному ребенку и конкретной разработке".

Круглая отличница / Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-e

А что же сами дети?

Похоже, они считают, что пробовать нужно все, что может облегчить жизнь школьника. Так, пятиклассница барнаульского лицея №3 Варвара Кольченко не видит в этом ничего опасного для учебы:

"Я - круглая отличница, в том числе и по английскому. Но из-за большой загруженности на тренировках и занятиях по интересам у меня не получается уделять изучению языка достаточно времени, поэтому часто приходится писать "шпоры". Но я все равно понимаю, что английский, прежде всего, нужен мне самой. Поэтому, как только появляется свободное время, открываю приложение-помощник и занимаюсь. Умный гаджет, типа ручки-переводчика, сильно облегчил бы мне задачу и повысил интерес к развитию в этой сфере еще больше".

Что касается хайповых канцелярских принадлежностей – у Вари был ластик в виде пиццы и такой же пенал, а у ее одноклассников – пеналы-мишки и пеналы-рыбы. По мнению подростков, прикольные вещи, которые интересны, не отвлекают, а вызывают желание учиться.

Похожая позиция сложилась и в семье Ширшовых. Ирина рассказала, как покупка пенала в виде танка не только не подорвала и без того хромающую дисциплину Матвея (как она того боялась), а наоборот, сделала его более ответственным и собранным:

"Я хоть и понимаю, что такой пенал очень тяжелый и громоздкий, но сыну очень нравится, постоянно говорит: "У меня самый крутой пенал в школе!". Ему льстит дополнительное внимание со стороны сверстников, для него это по-настоящему ценно. Но мы сразу договорились: появляются замечания – возвращаемся к обычному пеналу. И он очень добросовестно исполняет эту договоренность: на уроках свой танк не достает, приготовился - и убрал обратно в рюкзак".

Такой же компромисс Ширшовы нашли и со стирающейся ручкой. По словам Ирины, это незаменимая вещь, например, для рефератов, когда ты работал весь вечер, а из-за ошибки или помарки в самом конце приходится переписывать весь проект.

"Но в тетрадях по математике или русскому языку - это табу. Когда понимаешь, что ошибку можно легко и бесследно устранить, это снижает ответственность за ее совершение. Поэтому мы с Матвеем договорились: сначала думаем - потом пишем", - поясняет мама школьника.

Отставить панику!

Вообще, судя по комментариям наших экспертов, никакой реальной угрозы, от которой впору бить тревогу, со стороны умных устройств для школьников нет. Рынок активно предлагает, но реальный уровень спроса на такие товары не так уж высок. Например, Юлия Данилина признается, что в своей практике с по-настоящему необычными канцелярскими гаджетами практически не сталкивалась - как правило, используются достаточно стандартные вещи.

"У нас дома, например, есть электрическая точилка - вещь отличная. Мы с сыном в свое время кучу разных вариантов перепробовали: но в них то лезвия часто затупляются, то не все карандаши они одинаково хорошо "берут", а это - правда, универсальная вещь. Но когда я родителям предложила на дни рождения подарить детям такие, все отказались – посчитали, что дорого и не нужно", - вспоминает психолог.

Впрочем, запросы современных школьников, растущих в огромном количестве разнообразных потоков информации, неизбежно меняются. Мозг вскипает все это переваривать - помощники нужны там, где требуется не анализ и рассуждение, а механическое запоминание больших объемов данных.

Так, Варвара Кольченко признается, что мечтает о ластике с таблицей умножения:

"Понимаю, что стыдно для пятиклассницы - но я совсем ее не знаю. Правда, такой вещицы я пока не встречала, наверное, непросто поместить столько данных на квадратик стирки. Но это уже не моя проблема, пусть производители думают".

А психолог Анастасия Бовина резюмирует:

"Хорошо, то, что не просто отвечает актуальным запросам, но и не противоречит чувству меры. Чем проще предмет, чем больше он способен включать воображение, мышление, коммуникативные навыки - тем лучше. А нафаршированный гаджетами рюкзак - это точно лишнее".

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