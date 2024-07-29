Россиянам рассказали, какой сорт дыни покупать пока рано

Елена Соломатина советует приобретать дыни только в магазинах

29 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Кусочки дыни / Фото: unsplash.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, какой сорт дыни уже можно спокойно покупать. Ее слова приводит сайт радиостанции "Говорит Москва".

Специалист предупредила о возможном накоплении нитратов в дыне, так как она растет в земле и может получать азотистые удобрения для ускоренного роста. Поэтому дыни лучше не покупать до начала сезона созревания.

"Сейчас можно покупать ранний сорт "колхозница". Их выращивают в России. А дыня "торпеда" растет в основном в Узбекистане. Этот сорт созревает в августе", – рассказала Соломатина.

При этом важно знать источник выращивания дыни, так как при транспортировке она теряет витамины. По словам специалиста, сейчас контроль за содержанием нитратов стал строже, но он касается только сертифицированных точек продаж.

"Если вы покупаете дыню из багажника машины или в ларьке около дороги, никто никаких гарантий дать не сможет", – отметила диетолог.

Также покупать дыню, как и арбуз, нельзя в разрезанном виде. А кусками можно брать только в супермаркетах, где есть холодильники. При этом дыня должна быть упакована в пленку, так как это снижает риск отравления.