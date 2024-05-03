В Госдуме обвинили Центробанк в занижении данных об инфляции вдвое

Арефьев также раскритиковал показатель средней зарплаты в 71 тысячу рублей

03 мая 2024, 16:29, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что данные Центробанка об инфляции в стране занижены вдвое. Как сообщает "Федпресс", парламентарий считает, что реальные показатели уже достигли 15%.

В своих суждениях депутат опирается на практику других регуляторов. Из нее следует, что при установлении ключевой ставки Центральный банк должен ориентироваться на показатели реальной инфляции. Арефьев недоумевает, почему ключевая ставка находится на уровне 16%, если инфляция, по информации ЦБ, лишь 7,7%.

Он также раскритиковал показатель средней зарплаты в 71 тысячу рублей. По мнению члена Госдумы, чистый доход россиян на 30% меньше, а с учетом уплаты подоходного налога он оказывается еще ниже – чуть более 40 тысяч.