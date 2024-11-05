Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, но этого не произошло и они будут вынуждены пересматривать цены

05 ноября 2024, 08:54, ИА Амител

Ключи / Фото: Jakub Żerdzicki / unsplash.com

Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к концу 2024 года, рассказал "Прайму" президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.

Эксперт отметил, что рынок вторичной недвижимости не показал снижения цен на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Более того, снизилась на 18% и покупательная активность этого года по сравнению с прошлым.

"Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось", – подчеркнул Кулаков.

По словам эксперта, проблема заключается в запредельно высоких ставках кредитования. Поэтому семьи не торопятся покупать жилье на "вторичке".

Кулаков уверен, что ближе к Новому году собственники осознают ситуацию и тогда можно ожидать снижения цен на недвижимость.