Россиянам рассказали, когда начнет дешеветь вторичное жилье
Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, но этого не произошло и они будут вынуждены пересматривать цены
05 ноября 2024, 08:54, ИА Амител
Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к концу 2024 года, рассказал "Прайму" президент Региональной ассоциации оценщиков, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Эксперт отметил, что рынок вторичной недвижимости не показал снижения цен на фоне завершения программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки. Более того, снизилась на 18% и покупательная активность этого года по сравнению с прошлым.
"Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет, и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось", – подчеркнул Кулаков.
По словам эксперта, проблема заключается в запредельно высоких ставках кредитования. Поэтому семьи не торопятся покупать жилье на "вторичке".
Кулаков уверен, что ближе к Новому году собственники осознают ситуацию и тогда можно ожидать снижения цен на недвижимость.
09:26:53 05-11-2024
Никто. Ничего. Снижать. Не. Будет. Ну разве что по традиции амико-риелторовских заголовков цены РУХНУТ на 0,8%
10:27:23 05-11-2024
Гость (09:26:53 05-11-2024) Никто. Ничего. Снижать. Не. Будет. Ну разве что по традиции ... Либо от них-же : "скорее покупайте,пока недорого- сейчас фермеры продадут урожай и кинутся покупать жильё детям!!!"
11:28:49 05-11-2024
Гость (09:26:53 05-11-2024) Никто. Ничего. Снижать. Не. Будет. Ну разве что по традиции ...
"Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к концу 2024 года". А концу 2025 года ещё подешевеет на 40%.
Проблема заключается не в запредельно высоких ставках кредитования, как пишет эксперт, а в том, что уже много лет почти весь рынок недвижимости существовал и рос на заёмных деньгах, а не на живых. Масштабно кредитовать этот рынок в ближайшие десятилетия никто не будет. Объём же живых денег совсем небольшой для движения на этом перенасыщенном предложением на многие годы вперед рынке. Как ни крути, "бизнесмены" скупавшие последние годы, как не в себя, недвижимость, сильно потеряют и помогать им не будут. Надо будет скидывать набранное на непосильно нажитое по низким ценам, чтобы не потерять всё.
14:09:32 05-11-2024
Гость (11:28:49 05-11-2024) "Жилье на вторичном рынке может подешеветь на 10% к конц... Да ладно! В конце 2025 вообще будут отдавать бесплатно, да ещё из своих приплачивать, чтобы взяли!))) Поскольку возрастает цена аренды квартир (народ не может купить без заемных средств собственное), то зачем продавать вторичку, когда её можно выгодно сдать?
14:37:07 05-11-2024
Гость (14:09:32 05-11-2024) Да ладно! В конце 2025 вообще будут отдавать бесплатно, да е...
Что-то не получается выгодно сдавать вторичку. Были арендаторы и съехали. Ремонт в квартире уничтожен, опять делать - в минус уходить, новых арендаторов не найти. А продать по хорошим пока ценам-хотелкам не получается. Даже никто не звонит. Квартплата и налоги опять же загоняют в минус. Как то так пока.
14:11:28 05-11-2024
Гость (09:26:53 05-11-2024) Никто. Ничего. Снижать. Не. Будет. Ну разве что по традиции ... я уже на 15 % цену скинул. всё равно не берут
14:44:50 05-11-2024
Гость (09:26:53 05-11-2024) Никто. Ничего. Снижать. Не. Будет. Ну разве что по традиции ...
Многие мои коллеги отложили покупку квартиры до снижения ставки по ипотеке. Сейчас снимают по 45 тыс. двушку. Таких людей миллионы!!! Снизят ставку, все ломанутся покупать квартиры. Опять цены с бешенной скоростью вверх полезут. Вариантов нет)))
14:56:43 05-11-2024
Гость (14:44:50 05-11-2024) Многие мои коллеги отложили покупку квартиры до снижения...
И не мечтайте. Эта сказка больше не сработает. Будет только хуже, какая бы ставка не была. На долгие годы вперёд...
10:08:57 05-11-2024
если надо продать - будет снижать, иначе будет сидеть со своей недвижимостью
14:28:56 05-11-2024
гость (10:08:57 05-11-2024) если надо продать - будет снижать, иначе будет сидеть со сво... Лучше сидеть с недвижимостью, чем без неё.
12:26:25 05-11-2024
с 2003 года регулярно покупаю недвижимость и ни разу цена не падала, а только всегда растет.
14:17:01 05-11-2024
Гость (12:26:25 05-11-2024) с 2003 года регулярно покупаю недвижимость и ни разу цена не... Зачем врать, видимо не покупаешь с 2003, в 2007-8 падала почти в два раза.
14:29:13 05-11-2024
Гость (12:26:25 05-11-2024) с 2003 года регулярно покупаю недвижимость и ни разу цена не... А ничего, что в 2008-м цена квадрата упала в Барнауле с 40 тысяч до 25 тысяч. При одновременном падении рубля.
14:41:28 05-11-2024
Гость (14:29:13 05-11-2024) А ничего, что в 2008-м цена квадрата упала в Барнауле с 40 т... Напомните плиз со скольки до скольки рубль упал? Летом 2008 брал по 23 рубля за бакс. За курсом не следил, ни ранее, ни позднее, просто баксы на тот момент нужны были.
15:03:39 05-11-2024
Гость (14:41:28 05-11-2024) Напомните плиз со скольки до скольки рубль упал? Летом 2008 ...
Ну, ничего, у вас ещё всё впереди. Может и следить начнёте. Сегодня - 97,55 рубля за доллар по курсу ЦБ. Сами сможете перевести, как выросла в цене ваша недвижимость купленная в 2008 году, или вам помочь?
15:23:06 05-11-2024
Гость (15:03:39 05-11-2024) Ну, ничего, у вас ещё всё впереди. Может и следить начнё... То есть по существу моего вопроса вы так ничего и не сумели ответить? У вас память как у рыбки гуппи? Тогда продублирую "Напомните плиз со скольки до скольки рубль упал в 2008 году?" Ну а про недвижимость, которую я якобы купил в то время, это вам видимо пингвины напели. У меня квартира приобретена намного ранее. Если я вам назову сумму за которую я ее приобрел, у вас сердечко от давленки и зависти откажет.
15:39:17 05-11-2024
Гость (15:23:06 05-11-2024) То есть по существу моего вопроса вы так ничего и не сумели ...
Не судите по себе. Это я про зависть и давленку. Ну, а рубль упал, по-вашему вырос, с 25 до 97.
16:08:06 05-11-2024
Гость (15:39:17 05-11-2024) Не судите по себе. Это я про зависть и давленку. Ну, а р... Я вообще никому не завидую, доволен тем, что имею. А вот вы, если нить разговора не уловили или не поняли, то зачем вообще влезли? Ну или назовите в какой из дней 2008 года бакс стоил 97 рублей?
P.s. Имбицилы, продолжайте минусовать. Мне за каждый "-" в этой ветке по тысяче заплатят. Не стесняйтесь сломать мышку, минусите активнее!
18:51:57 05-11-2024
Гость (16:08:06 05-11-2024) Я вообще никому не завидую, доволен тем, что имею. А вот вы,... читая ваши комменты, всегда была уверена, что вам платят.
А тут и вы и сами проговорились.
Иуда. Ваш стиль очень отличается от большинства комментаторов, поэтому вы выделяетесь на общем фоне. Продажный .........