Россиянам рассказали, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

Спрос на вклады, по мнению экономиста, вскоре может усилиться

01 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Freepik

Сейчас самое оптимальное время для открытия банковского вклада, рассказал "Прайму" экономист Константин Церазов.

"С учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика или находится близко, момент выглядит оптимальным для банковского вклада", – подчеркнул эксперт.

В дальнейшем, по его мнению, спрос на вклады может усилиться, что приведет к решению банков снизить ставки.

То есть, указал Церазов, проценты по банковским вкладам или уже достигли максимума, или скоро это сделают.