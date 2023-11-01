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Россиянам рассказали, когда ждать самых высоких ставок по вкладам

Спрос на вклады, по мнению экономиста, вскоре может усилиться

01 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Freepik
Фото: Freepik

Сейчас самое оптимальное время для открытия банковского вклада, рассказал "Прайму" экономист Константин Церазов.

"С учетом того, что ключевая ставка, видимо, уже достигла пика или находится близко, момент выглядит оптимальным для банковского вклада", – подчеркнул эксперт.

В дальнейшем, по его мнению, спрос на вклады может усилиться, что приведет к решению банков снизить ставки.

То есть, указал Церазов, проценты по банковским вкладам или уже достигли максимума, или скоро это сделают.

банки

Комментарии 2

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Гость

14:01:26 01-11-2023

Моя пенсия на вклады, хилая. Это только для буржуин, если они глупые и клюнут на эту замануху.

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Гость

14:42:54 01-11-2023

Несите ваши денежки... Крекс-фекс-пекс!

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