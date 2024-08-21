Также в Соцфонде напомнили, как получить бесплатную путевку в санаторий

21 августа 2024, 16:30, ИА Амител

Пожилые люди / Фото: unsplash.com

В России 10 категорий граждан имеют право на бесплатные санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно, пишет "Парламентская газета". Кто может воспользоваться льготами и как их получить, указали в проекте приказа Соцфонда, которым предлагается утвердить регламент оказания таких услуг.

"На путевку и бесплатный проезд могут претендовать граждане льготных категорий, имеющие право на набор социальных услуг, то есть те, кто не получает вместо льгот денежные выплаты. Кроме того, для получения путевки должны быть медицинские показатели", - отмечает издание.

Кто имеет право на бесплатный санаторий:

инвалиды войны;

участники ВОВ;

ветераны боевых действий;

проходившие военную службу в воинских частях или учреждениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945 не менее шести месяцев и награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя" или "Житель осажденного Сталинграда";

работники противовоздушной обороны, оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в тылу во время ВОВ, а также те, кто обслуживал прифронтовые участки железных и автомобильных дорог и члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале войны в портах других государств;

члены семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, а также погибших в Великой Отечественной войне участников групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны и погибших работников госпиталей и больниц Ленинграда;

лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и лица, приравненные к этой категории граждан;

инвалиды;

дети-инвалиды.

В санаторий за счет государства взрослых с инвалидностью отправляют на 18 дней, детей - на 21 день, а инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42 дней. Пенсионеры, которые не входят в федеральный перечень льготников, получают бесплатное санаторно-курортное лечение в соответствии с региональным законодательством.

Как получить бесплатную путевку в санаторий?

Обращаться с заявлением о бесплатной путевке в санаторий можно в отделения Фонда пенсионного и социального страхования, а также в МФЦ, которые заключили с фондом договор на оказание такой услуги. Кроме этого, можно подать заявление онлайн на госуслугах.

Срок регистрации заявления составляет:

один рабочий день — в территориальном органе фонда или в МФЦ;

в режиме реального времени, но не более пяти минут - на Едином портале.

Если заявление подается лично, максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. Столько же можно простоять в очереди для получения результатов услуги.

Максимальный срок предоставления самой услуги составляет пять рабочих дней с даты регистрации заявления и документов. При этом в путевке или бесплатном проезде могут отказать, если выяснится, что, например, человек не имеет на это права или если он предоставит не весь пакет документов.

Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление услуги законодательством не предусмотрено.