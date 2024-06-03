Алтайские и белорусские санатории договорились о совместном развитии отрасли

Санатории Беларуси показали хороший пример того, как сформированные в советское время оздоровительные фонды были реконструированы и приведены в современный вид

03 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Алтайская делегация в Республике Беларусь / Фото: правительство Алтайского края

Представители делегации Алтайского края в сфере туризма и курортной деятельности подвели итоги рабочих мероприятий в Республике Беларусь, сообщает правительство региона.

Как уточнили алтайские власти, интерес к развитию санаторно-курортного комплекса Белоруссии был вызван изменениями, которые произошли в этой отрасли после пандемии коронавирусной инфекции и введения санкционных ограничений со стороны европейских государств. В итоге оздоровительные учреждения перестроили свою работу.

"Санаторно-курортный комплекс был вынужден переориентироваться на другого покупателя. До пандемии санаторно-курортные организации работали на европейского покупателя. После чего им резко пришлось искать нового клиента. И они сориентировались очень быстро на Россию", – рассказал заместитель генерального директора по стратегическому развитию АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов.

При этом представители санаторно-курортной индустрии Алтайского края не ощущают конкуренции со стороны белорусских коллег. Наоборот, существует возможность продуктивного обмена опытом, что будет способствовать повышению качества работы санаториев и в Алтайском крае, и в Белоруссии.

Алтайская делегация в Республике Беларусь / Фото: правительство Алтайского края

По словам начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Казанцева, санатории Беларуси показали хороший пример того, как сформированные в советское время оздоровительные фонды были реновированы, реконструированы и приведены в современный вид.

"Очень радует качество номерного фонда и оказываемых услуг. Достаточно сильная лечебно-оздоровительная база. Если сравнивать с санаториями Алтайского края – у нас тоже используются схожие лечебные ресурсы. Нам продемонстрировали и новые технологии, которые мы могли бы использовать у себя", – подчеркнул Казанцев.

В рамках поездки достигнута договоренность о продолжении обмена опытом на совместных отраслевых мероприятиях. Представители Алтайского края и Белоруссии примут участие в форуме "Здравница", который пройдет летом в Ярославле. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о приглашении представителей Республики Беларусь на "Разумовские чтения". Форум состоится осенью текущего года в Белокурихе, где стороны смогут подробно проанализировать опыт и наработки в области санаторного лечения.