Россиянам рассказали, кто из них больше подвержен туберкулёзу

После любого острого заболевания человек становится более подвержен различным заболеваниям

22 марта 2023, 09:53, ИА Амител

Снимок лёгких / Фото: pixabay.com

Туберкулёзом в основном заболевают те люди, у которых имеется иммунодефицит, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

"Наиболее значимые группы риска по туберкулёзу – это медицинские группы риска, это те, кто имеет ВИЧ-инфекцию, иммунодефицит любого другого происхождения, например, после трансплантации органов, либо же люди, которые имеют онкогематологические заболевания или получают терапию имунносупресантами", – отметила медик.

Кроме того, к группам риска относятся люди, которые страдают психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта или хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких.

Также Богородская выделила бездомных и тех, кто контактировал с больным туберкулёзом или с латентной туберкулёзной инфекцией.

Фтизиатр указала, что туберкулёзом заболевает не каждый человек, который инфицирован, а в большей части те люди, у которых имеется физиологический, врождённый либо приобретённый иммунодефицит, или временный, связанный с каким-то заболеванием или состоянием.