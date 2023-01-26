Дышать страшно. Почему в Сибири чаще болеют туберкулёзом и как на это повлиял ковид

Как меняется портрет больного туберкулёзом и насколько эффективна флюорография как метод диагностики

26 января 2023, 09:44, ИА Амител

Туберкулёз не поражает только волосы и ногти, говорит главный фтизиатр Алтайского края Елена Анисимова. Наш регион – в числе лидеров по этому коварному заболеванию. Но если ещё несколько лет назад туберкулёз считался в большей степени болезнью социально неблагополучных слоёв населения, то в последнее время пациентами всё чаще становятся люди из "благополучного круга". Почему так происходит и какие грозные признаки туберкулёза чаще всего пропускают инфицированные, в "Переговорке" на amic.ru рассказала Елена Анисимова. Также поговорили о том, насколько эффективна флюорография как метод диагностики туберкулёза, почему непросто подобрать лечение для пациентов и зачем в крае меняют работу фтизиатрической службы.Кто в "Переговорке"



Елена Сергеевна Анисимова.

Родилась 01.11.1973 г.

Окончила Алтайский государственный медицинский институт по направлению "Педиатрия". Имеет высшую квалификационную категорию по специальности "фтизиатрия". Стаж работы в медицинских и фармацевтических организациях 28 лет. Стаж работы по специальности "фтизиатрия" 20 лет.

С 14.03.2017 по настоящее время – заведующая взрослой поликлиникой, врач-фтизиатр КГБУЗ "Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер".

С 2016 г. – главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Алтайского края.

С 2017 г. – врач-координатор по работе с ВИЧ-инфицированными пациентами в Алтайском крае. 01:25 Немного статистики и почему в Сибири чаще болеют туберкулёзом.

03:06 О том, как меняется портрет больного: всё чаще туберкулёзом заболевают молодые люди из благополучных семей и предприниматели. Елена Анисимова рассказывает, почему так происходит и какие признаки туберкулёза чаще всего игнорируют заболевшие. "Туберкулёзом не поражаются только волосы и ногти", – говорит она.

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