НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали, на сколько выросла их зарплата в 2024 году

Компаниям приходится привлекать специалистов в условиях кадрового дефицита

28 ноября 2024, 10:36, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Средняя зарплата россиян за девять месяцев 2024 года выросла на 13,3%, до 83,2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "СберАналитики".

"Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности – на 27,1% и торговли – на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", – говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что в условиях кадрового дефицита востребованность в специалистах рабочих профессий выше, чем в офисных сотрудниках. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счет увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста.

В топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, вошли: Республика Татарстан, Курганская область, Оренбургская, Челябинская, Тульская, Костромская, Астраханская и Пензенская области, Республика Удмуртия и Республика Марий Эл.

Счастливые люди на улице / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Кстати, накануне половина жителей края призналась, что им не хватает зарплаты даже на базовые нужды
НОВОСТИОбщество
зарплаты

Комментарии 11

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Гость

11:13:51 28-11-2024

Какие же странные россияне. Они даже не замечают, что у них выросла зарплата и им нужно об этом напоминать, подтверждая твёрдыми цифрами

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Гость

11:33:04 28-11-2024

Гость (11:13:51 28-11-2024) Какие же странные россияне. Они даже не замечают, что у них ... так быстро обесценивается поднятая что и не понятно а повышали ли?

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Гость

11:13:53 28-11-2024

ну наконец то я знаю))))

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Человек

11:33:28 28-11-2024

Я не россиянин ?!

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Гость

11:52:23 28-11-2024

Человек (11:33:28 28-11-2024) Я не россиянин ?!... походу да)))

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Гость

11:55:30 28-11-2024

Спасибо. Хоть рассказали на сколько выросла моя зарплата. Теперь буду знать и гордится.

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Иванна

12:22:50 28-11-2024

Только из новостей и узнаешь.

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Гость

12:31:02 28-11-2024

Уже лет 10 зарплата не меняется. Как была 20-ка, так и осталась. И я работаю в торговле. Просто оптовики-поставщики так задирают цены, что приходится делать минимальную накрутку чтобы выжить.

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Элен без ребят

13:21:04 28-11-2024

Гость (12:31:02 28-11-2024) Уже лет 10 зарплата не меняется. Как была 20-ка, так и остал... что- то вы не договариваете. 20ка это совсем мало, почему не уйдете в другой магазин? 30- 35 точно будете получать, вакансий полно. что вас держит на этой работе?

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Гость

12:35:35 28-11-2024

Ну вот... Теперь все это знают!?
А когда была тайна, какая-то загадка, было азартнее жить...!?

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Гость

12:38:01 28-11-2024

А мужики-то не знают!

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