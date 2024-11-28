Россиянам рассказали, на сколько выросла их зарплата в 2024 году
Компаниям приходится привлекать специалистов в условиях кадрового дефицита
28 ноября 2024, 10:36, ИА Амител
Средняя зарплата россиян за девять месяцев 2024 года выросла на 13,3%, до 83,2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "СберАналитики".
"Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности – на 27,1% и торговли – на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", – говорится в исследовании.
Эксперты отметили, что в условиях кадрового дефицита востребованность в специалистах рабочих профессий выше, чем в офисных сотрудниках. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счет увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста.
В топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, вошли: Республика Татарстан, Курганская область, Оренбургская, Челябинская, Тульская, Костромская, Астраханская и Пензенская области, Республика Удмуртия и Республика Марий Эл.
11:13:51 28-11-2024
Какие же странные россияне. Они даже не замечают, что у них выросла зарплата и им нужно об этом напоминать, подтверждая твёрдыми цифрами
11:33:04 28-11-2024
Гость (11:13:51 28-11-2024) Какие же странные россияне. Они даже не замечают, что у них ... так быстро обесценивается поднятая что и не понятно а повышали ли?
11:13:53 28-11-2024
ну наконец то я знаю))))
11:33:28 28-11-2024
Я не россиянин ?!
11:52:23 28-11-2024
Человек (11:33:28 28-11-2024) Я не россиянин ?!... походу да)))
11:55:30 28-11-2024
Спасибо. Хоть рассказали на сколько выросла моя зарплата. Теперь буду знать и гордится.
12:22:50 28-11-2024
Только из новостей и узнаешь.
12:31:02 28-11-2024
Уже лет 10 зарплата не меняется. Как была 20-ка, так и осталась. И я работаю в торговле. Просто оптовики-поставщики так задирают цены, что приходится делать минимальную накрутку чтобы выжить.
13:21:04 28-11-2024
Гость (12:31:02 28-11-2024) Уже лет 10 зарплата не меняется. Как была 20-ка, так и остал... что- то вы не договариваете. 20ка это совсем мало, почему не уйдете в другой магазин? 30- 35 точно будете получать, вакансий полно. что вас держит на этой работе?
12:35:35 28-11-2024
Ну вот... Теперь все это знают!?
А когда была тайна, какая-то загадка, было азартнее жить...!?
12:38:01 28-11-2024
А мужики-то не знают!