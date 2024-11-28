Россиянам рассказали, на сколько выросла их зарплата в 2024 году

Компаниям приходится привлекать специалистов в условиях кадрового дефицита

28 ноября 2024, 10:36, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Средняя зарплата россиян за девять месяцев 2024 года выросла на 13,3%, до 83,2 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "СберАналитики".

"Быстрее всего доходы растут у работников обрабатывающей промышленности – на 27,1% и торговли – на 25,3%. В тройку лидеров также вошла сфера ЖКХ, где заработки увеличились на 21,3%", – говорится в исследовании.

Эксперты отметили, что в условиях кадрового дефицита востребованность в специалистах рабочих профессий выше, чем в офисных сотрудниках. Компаниям приходится привлекать специалистов не только за счет увеличения оплаты труда, но и социальными гарантиями и возможностями карьерного роста.

В топ-10 регионов, где уровень заработной платы растет быстрее, чем в целом по стране, вошли: Республика Татарстан, Курганская область, Оренбургская, Челябинская, Тульская, Костромская, Астраханская и Пензенская области, Республика Удмуртия и Республика Марий Эл.