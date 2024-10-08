Россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране
Ранее сообщили, что может возникнуть дефицит рыбного деликатеса
08 октября 2024, 14:14, ИА Амител
В России, несмотря на невысокий вылов лососевых, дефицита красной икры не ожидают. С учетом запасов прошлого года предложение превышает уровень потребления, но из-за ажиотажа цены на деликатес выросли, сообщает РБК.
"Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет", – подчеркнул председатель Рыбного союза Алексей Панин.
По его словам, у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с прошлого года. Так, в 2023 году произвели около 25 тыс. тонн красной икры – это на 10 тыс. тонн выше нормы среднегодового потребления. С учетом производства текущего года и замороженных остатков итоговое предложение превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. тонн.
"У нас не дефицит, а переизбыток красной икры", – подчеркнул Панин.
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет. При этом он заверил, что с нехваткой красной рыбы и икры потребители не столкнутся.
Ранее сообщалось, что в России резко подорожала красная икра, а к Новому году цены могут вырасти еще на 10%.
14:30:28 08-10-2024
Замороженная икра не айс.
12:01:53 09-10-2024
Гость (14:30:28 08-10-2024) Замороженная икра не айс.... С чего бы она не айс, вообще то ее так и хранят
14:46:20 09-10-2024
Гость (12:01:53 09-10-2024) С чего бы она не айс, вообще то ее так и хранят... Есть можно, но вид не товарный у нее.
12:13:49 10-10-2024
Гость (14:46:20 09-10-2024) Есть можно, но вид не товарный у нее.... А вы пробовали ее разморозить за двое суток?!
12:26:44 10-10-2024
Гость (14:30:28 08-10-2024) Замороженная икра не айс.... С коонсервантами айс , аллергия именно на них?!
14:30:33 08-10-2024
Какой блин ажиотаж ? Кому она уперлась по такой конской цене то ? Искусственно подогревают спрос.
14:33:36 08-10-2024
такой переизбыток,что аж цена выросла. ну ,как и с бензином , в общем-то.
14:41:10 08-10-2024
Переизбыток, но цены растут, ога. Кушоц продажникам хочеццо. Ну сами икру и ешьте.
15:25:14 08-10-2024
"лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет" - ну так "добытчики" полностью русла рек перекрывают, забирают всю рыбу, идущую на нерест. Получите последствия варварской добычи предыдущих лет. "После нас хоть потоп"
16:14:51 08-10-2024
Гость (15:25:14 08-10-2024) "лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за ... Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, что идет на нерест, а остальные особи просто погибают по берегам рек.
Причина в подорожании икры совсем другая - дорогая доставка, большие налоги и неуёмная жадность.
21:41:48 08-10-2024
Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ... Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул везут из Ленинградской области и со всей России.
21:53:38 08-10-2024
Гость (21:41:48 08-10-2024) Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул вез... В холодильниках везут, в рефрижераторах? А вот икру в обычной фуре нельзя, особенно в теплое время года.
23:27:00 08-10-2024
Гость (21:41:48 08-10-2024) Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул вез... Не дорогая? Икра это такой нежный продукт, который весьма критичен к температуре. При несоблюдении температурного режим вся икра быстро превратится в кисель. Это речь веду об исходном сырье, которое, чтобы подстраховаться и везут уже замороженным.
13:43:09 10-10-2024
Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ...
На первом месте- ЖАДНОСТЬ, а остальное следствие....
15:48:57 10-10-2024
Гость (15:25:14 08-10-2024) "лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за ... Браконьерство на ДВ , это давняя проблема . И с развитием современных технологий , браконьеры разного уровня , от компаний, до" семейного подряда " , ( что имеет место , многолетней "традиции")добиваются отличных результатов.
Кстати , сегодняшний результат вылова, это последствия , прошлых лет.
15:32:53 08-10-2024
Хватит врать.
15:36:17 08-10-2024
Почему щучья икра стоит дороже красной?
15:39:01 08-10-2024
Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... щучью красить не надо
16:07:55 10-10-2024
Мусик (15:39:01 08-10-2024) щучью красить не надо... Щука начинает нереститься, только в возрасте 15-20 лет. И нерестится не каждый год , а всего лишь, раз в 2-5 лет .Поэтому щучья икра , это деликатес. Лососёвые начинают нереститься , уже через 2-3 года. И имеют промысловый характер . А щуке , делают узи на предмет определения наличия икры и аккуратно выдавливают икру , если она есть. Это не касается браконьеров. Те варварски относятся ко всему.
16:31:55 10-10-2024
Гость (16:07:55 10-10-2024) Щука начинает нереститься, только в возрасте 15-20 лет. И не... Это кто ж тебе, болезному, такое напел? В естественных водоёмах самки щуки начинают размножаться на четвёртом, реже на третьем году жизни, а самцы — на пятом. Ну и нереститься щука ежегодно, не надо врать. Про узи щуке так вообще смех. Ее простые рыбаки ловят десятками кг, половина с икрой. И не выдавливают, а потрошат перед тем как сделать из нее котлеты. Фантазёр!
15:40:00 08-10-2024
Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... Потому что она волшебная.
18:59:42 08-10-2024
Был бы переизбыток, цена бы упала, а цена выросла почти вдвое. Моральный нормальный человек может в это поверить. Это как у Миллера с газом: миллиарды он добыл, а цены на газ возросли. СПГ уже за литр 33 рубля. Просто гоните за рубеж, там ведь у вас и виллы и яхты и жизнь. Там она вам важней и нужней. Там люди с которыми вы связывает вашу будущую жизнь, а здесь вы только бабки делаете.
19:41:30 08-10-2024
Никакого ажиотажа нет. Сколько бы ни лукавили очереди население создавать не будет. Хватит торгашам использовать все что угодно лишь бы прибыль росла...помните сказку про золотые монеты...вот как бы ни пришлось потом этим рекламщикам питаться одной икрой
20:24:17 08-10-2024
Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет по такой цене!!!
20:47:02 08-10-2024
Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... У нас многие уже купили по такой цене, к новому году ожидается цена в 12 за кг. горбуши
21:50:16 08-10-2024
Не спрос поднял цену, а цена убила спрос.
21:55:12 08-10-2024
Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... Три года назад икру горбуши в банке 95 грамм можно было купить за 200 руб. или 2т за кг.
16:18:57 10-10-2024
Гость (21:55:12 08-10-2024) Три года назад икру горбуши в банке 95 грамм можно было купи... За 200 рублей в банке , она и сейчас есть.
Только она не природная , а структурированная. Настоящая икра в банке 95 г, не может стоить , меньше 600 руб. И еще . Три года назад , зарплата рабочих на многих производстве была 35-40 тыс , а сегодня она 60-80 тыс в среднем , а по цехам и более 100 тыс. Думаете это не влияет на рост цены? Больше денег , больше спрос.
20:46:04 08-10-2024
В магазинах икра горбуши от 10тыс. При этом сейчас получится так, что по этой цене под шумок нового года разберут и прошлогоднюю заморозку и текущего года.
21:11:49 08-10-2024
Ага по 10000р за кг норм когда покупали за 6000р норм переизбыток
22:02:22 08-10-2024
25 тыс тонн они заготовили икры . Балтуны это не возможно это смерть всей рыбе всего дальнего востока!!!.
07:03:54 09-10-2024
Алексей (22:02:22 08-10-2024) 25 тыс тонн они заготовили икры . Балтуны это не возможно эт... А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в год. Да и если 25 000 тонн разделить на 150 млн россиян то выйдет всего по 166 грамм на человека, не учитывая экспорта в тот же Кз, Белоруссию и тд и тп.
12:52:15 09-10-2024
Гость (07:03:54 09-10-2024) А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в... А у нас на Чукотке,прямо возле рыбы живём А едим по такой цене,Вам и не снилось,1 200 р.ФАРШ,рыбный, рыба вяленная по 2 000 ,свежемороженная успеть надо купить,икру и рыбу прямо по самолёт и вывозят,в основном москвичи,думаю в рестораны на суши. Где то дешевле........
13:09:35 09-10-2024
Гость (07:03:54 09-10-2024) А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в... Вы пишите про 20 тонн, а выше говорилось про 20 тыс. тонн.
13:41:52 09-10-2024
Михаил (13:09:35 09-10-2024) Вы пишите про 20 тонн, а выше говорилось про 20 тыс. тонн. ... Пропустил слово тонн. Пример решен верно. 25 000 тонн это 25 млн кг. Делим на 150 млн населения - на выходе по 166 грамм на рыло. Без учета экспорта.
13:45:08 09-10-2024
Совсем с ума сошли с погоней за наживой. Когда уже нагребут? Или ,аппетит приходит во время еды?!
16:37:43 09-10-2024
Ирина (13:45:08 09-10-2024) Совсем с ума сошли с погоней за наживой. Когда уже нагребут?... Будут грести пока не лопнут
01:59:20 10-10-2024
Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... Цена не из-за доставки подорожала, это сговор, скорее всего. Только-что вернулась из Владивостока, так там десять тыщ кг и стоит, о какой транспортировке речь?
20:00:11 10-10-2024
Алла (01:59:20 10-10-2024) Цена не из-за доставки подорожала, это сговор, скорее всего.... Да ну? За 5-6 тысяч кг можно взять спокойно. Главное знать - где. А без лоха и жизнь плоха.
04:04:35 10-10-2024
Гость (20:47:02 08-10-2024) У нас многие уже купили по такой цене, к новому году ожидает... К сожалению у многих выбора нет... 🤷У меня у сына проблемы с сердцем. Есть выбор... Красная икра🤷Или дорогущие(и которые ещё и хрен достанешь) германский таблетки... Работаем на икру😅👍
11:45:06 10-10-2024
Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... Она как минимум вкуснее красной и чёрной. Намного вкуснее. Живу на берегу Оби, знаю о чём говорю.
11:46:12 10-10-2024
Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ... Доставка вообще не имеет значения. Она и на дальнем востоке и в Калининграде одинаково стоит.
12:37:00 10-10-2024
Я живу на Дальнем Востоке. Вылов вообще запрещён. Икра через частников минимум 5500 и кета по 470 за кг. Вот так жить на речке
15:37:25 10-10-2024
Татьяна (12:37:00 10-10-2024) Я живу на Дальнем Востоке. Вылов вообще запрещён. Икра через... Правильно. А то доловились , что уже ловить нечего .
19:41:57 10-10-2024
А вообще, Кто-то адекватный следит за информацией, или так кто что хочет, то и публикует?!
01:15:28 11-10-2024
Сталина нет. Он бы разобрался в тонкостях спроса, предложения и ценообразования с соответствующими выводами.
21:00:12 11-10-2024
Икра мороженная это гадать!!!