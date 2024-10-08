Ранее сообщили, что может возникнуть дефицит рыбного деликатеса

08 октября 2024, 14:14, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

В России, несмотря на невысокий вылов лососевых, дефицита красной икры не ожидают. С учетом запасов прошлого года предложение превышает уровень потребления, но из-за ажиотажа цены на деликатес выросли, сообщает РБК.

"Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет", – подчеркнул председатель Рыбного союза Алексей Панин.

По его словам, у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с прошлого года. Так, в 2023 году произвели около 25 тыс. тонн красной икры – это на 10 тыс. тонн выше нормы среднегодового потребления. С учетом производства текущего года и замороженных остатков итоговое предложение превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. тонн.

"У нас не дефицит, а переизбыток красной икры", – подчеркнул Панин.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет. При этом он заверил, что с нехваткой красной рыбы и икры потребители не столкнутся.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала красная икра, а к Новому году цены могут вырасти еще на 10%.