НОВОСТИОбщество

Россиянам рассказали о переизбытке красной икры в стране

Ранее сообщили, что может возникнуть дефицит рыбного деликатеса

08 октября 2024, 14:14, ИА Амител

Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com
Бутерброд с красной икрой / Фото: pixabay.com

В России, несмотря на невысокий вылов лососевых, дефицита красной икры не ожидают. С учетом запасов прошлого года предложение превышает уровень потребления, но из-за ажиотажа цены на деликатес выросли, сообщает РБК.

"Производство до среднегодовых объемов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет", – подчеркнул председатель Рыбного союза Алексей Панин.

По его словам, у переработчиков сохранились большие переходящие остатки замороженной икры с прошлого года. Так, в 2023 году произвели около 25 тыс. тонн красной икры – это на 10 тыс. тонн выше нормы среднегодового потребления. С учетом производства текущего года и замороженных остатков итоговое предложение превышает среднегодовой спрос в 15 тыс. тонн.

"У нас не дефицит, а переизбыток красной икры", – подчеркнул Панин.

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет. При этом он заверил, что с нехваткой красной рыбы и икры потребители не столкнутся.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожала красная икра, а к Новому году цены могут вырасти еще на 10%.

Красная икра / Фото: unsplash.com

В России резко подорожала красная икра

К Новому году цены могут вырасти еще на 10%
НОВОСТИЭкономика
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Комментарии 47

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Гость

14:30:28 08-10-2024

Замороженная икра не айс.

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Гость

12:01:53 09-10-2024

Гость (14:30:28 08-10-2024) Замороженная икра не айс.... С чего бы она не айс, вообще то ее так и хранят

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Гость

14:46:20 09-10-2024

Гость (12:01:53 09-10-2024) С чего бы она не айс, вообще то ее так и хранят... Есть можно, но вид не товарный у нее.

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Гость

12:13:49 10-10-2024

Гость (14:46:20 09-10-2024) Есть можно, но вид не товарный у нее.... А вы пробовали ее разморозить за двое суток?!

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Елена

12:26:44 10-10-2024

Гость (14:30:28 08-10-2024) Замороженная икра не айс.... С коонсервантами айс , аллергия именно на них?!

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Гость

14:30:33 08-10-2024

Какой блин ажиотаж ? Кому она уперлась по такой конской цене то ? Искусственно подогревают спрос.

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Гость

14:33:36 08-10-2024

такой переизбыток,что аж цена выросла. ну ,как и с бензином , в общем-то.

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Как надоели они

14:41:10 08-10-2024

Переизбыток, но цены растут, ога. Кушоц продажникам хочеццо. Ну сами икру и ешьте.

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Гость

15:25:14 08-10-2024

"лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за прошедшие 20 лет" - ну так "добытчики" полностью русла рек перекрывают, забирают всю рыбу, идущую на нерест. Получите последствия варварской добычи предыдущих лет. "После нас хоть потоп"

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Гость

16:14:51 08-10-2024

Гость (15:25:14 08-10-2024) "лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за ... Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, что идет на нерест, а остальные особи просто погибают по берегам рек.
Причина в подорожании икры совсем другая - дорогая доставка, большие налоги и неуёмная жадность.

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Гость

21:41:48 08-10-2024

Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ... Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул везут из Ленинградской области и со всей России.

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Гость

21:53:38 08-10-2024

Гость (21:41:48 08-10-2024) Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул вез... В холодильниках везут, в рефрижераторах? А вот икру в обычной фуре нельзя, особенно в теплое время года.

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Гость

23:27:00 08-10-2024

Гость (21:41:48 08-10-2024) Доставка не дорогая. Садовую землю огородникам в Барнаул вез... Не дорогая? Икра это такой нежный продукт, который весьма критичен к температуре. При несоблюдении температурного режим вся икра быстро превратится в кисель. Это речь веду об исходном сырье, которое, чтобы подстраховаться и везут уже замороженным.

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Гость

13:43:09 10-10-2024

Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ...

На первом месте- ЖАДНОСТЬ, а остальное следствие....

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Гость

15:48:57 10-10-2024

Гость (15:25:14 08-10-2024) "лососевая путина в 2024 году рискует стать самой худшей за ... Браконьерство на ДВ , это давняя проблема . И с развитием современных технологий , браконьеры разного уровня , от компаний, до" семейного подряда " , ( что имеет место , многолетней "традиции")добиваются отличных результатов.
Кстати , сегодняшний результат вылова, это последствия , прошлых лет.

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Гость

15:32:53 08-10-2024

Хватит врать.

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Гость

15:36:17 08-10-2024

Почему щучья икра стоит дороже красной?

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Мусик

15:39:01 08-10-2024

Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... щучью красить не надо

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Гость

16:07:55 10-10-2024

Мусик (15:39:01 08-10-2024) щучью красить не надо... Щука начинает нереститься, только в возрасте 15-20 лет. И нерестится не каждый год , а всего лишь, раз в 2-5 лет .Поэтому щучья икра , это деликатес. Лососёвые начинают нереститься , уже через 2-3 года. И имеют промысловый характер . А щуке , делают узи на предмет определения наличия икры и аккуратно выдавливают икру , если она есть. Это не касается браконьеров. Те варварски относятся ко всему.

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Гость

16:31:55 10-10-2024

Гость (16:07:55 10-10-2024) Щука начинает нереститься, только в возрасте 15-20 лет. И не... Это кто ж тебе, болезному, такое напел? В естественных водоёмах самки щуки начинают размножаться на четвёртом, реже на третьем году жизни, а самцы — на пятом. Ну и нереститься щука ежегодно, не надо врать. Про узи щуке так вообще смех. Ее простые рыбаки ловят десятками кг, половина с икрой. И не выдавливают, а потрошат перед тем как сделать из нее котлеты. Фантазёр!

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Гость

15:40:00 08-10-2024

Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... Потому что она волшебная.

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Александр

18:59:42 08-10-2024

Был бы переизбыток, цена бы упала, а цена выросла почти вдвое. Моральный нормальный человек может в это поверить. Это как у Миллера с газом: миллиарды он добыл, а цены на газ возросли. СПГ уже за литр 33 рубля. Просто гоните за рубеж, там ведь у вас и виллы и яхты и жизнь. Там она вам важней и нужней. Там люди с которыми вы связывает вашу будущую жизнь, а здесь вы только бабки делаете.

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Татьяна

19:41:30 08-10-2024

Никакого ажиотажа нет. Сколько бы ни лукавили очереди население создавать не будет. Хватит торгашам использовать все что угодно лишь бы прибыль росла...помните сказку про золотые монеты...вот как бы ни пришлось потом этим рекламщикам питаться одной икрой

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Гость

20:24:17 08-10-2024

Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет по такой цене!!!

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Гость

20:47:02 08-10-2024

Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... У нас многие уже купили по такой цене, к новому году ожидается цена в 12 за кг. горбуши

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Гость

21:50:16 08-10-2024

Не спрос поднял цену, а цена убила спрос.

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Гость

21:55:12 08-10-2024

Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... Три года назад икру горбуши в банке 95 грамм можно было купить за 200 руб. или 2т за кг.

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Гость

16:18:57 10-10-2024

Гость (21:55:12 08-10-2024) Три года назад икру горбуши в банке 95 грамм можно было купи... За 200 рублей в банке , она и сейчас есть.
Только она не природная , а структурированная. Настоящая икра в банке 95 г, не может стоить , меньше 600 руб. И еще . Три года назад , зарплата рабочих на многих производстве была 35-40 тыс , а сегодня она 60-80 тыс в среднем , а по цехам и более 100 тыс. Думаете это не влияет на рост цены? Больше денег , больше спрос.

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;)

20:46:04 08-10-2024

В магазинах икра горбуши от 10тыс. При этом сейчас получится так, что по этой цене под шумок нового года разберут и прошлогоднюю заморозку и текущего года.

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Ден

21:11:49 08-10-2024

Ага по 10000р за кг норм когда покупали за 6000р норм переизбыток

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Алексей

22:02:22 08-10-2024

25 тыс тонн они заготовили икры . Балтуны это не возможно это смерть всей рыбе всего дальнего востока!!!.

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Гость

07:03:54 09-10-2024

Алексей (22:02:22 08-10-2024) 25 тыс тонн они заготовили икры . Балтуны это не возможно эт... А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в год. Да и если 25 000 тонн разделить на 150 млн россиян то выйдет всего по 166 грамм на человека, не учитывая экспорта в тот же Кз, Белоруссию и тд и тп.

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Валентина

12:52:15 09-10-2024

Гость (07:03:54 09-10-2024) А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в... А у нас на Чукотке,прямо возле рыбы живём А едим по такой цене,Вам и не снилось,1 200 р.ФАРШ,рыбный, рыба вяленная по 2 000 ,свежемороженная успеть надо купить,икру и рыбу прямо по самолёт и вывозят,в основном москвичи,думаю в рестораны на суши. Где то дешевле........

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Михаил

13:09:35 09-10-2024

Гость (07:03:54 09-10-2024) А ты думал ее по 200кг в год добывают? В среднем 15-20 000 в... Вы пишите про 20 тонн, а выше говорилось про 20 тыс. тонн.

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Гость

13:41:52 09-10-2024

Михаил (13:09:35 09-10-2024) Вы пишите про 20 тонн, а выше говорилось про 20 тыс. тонн. ... Пропустил слово тонн. Пример решен верно. 25 000 тонн это 25 млн кг. Делим на 150 млн населения - на выходе по 166 грамм на рыло. Без учета экспорта.

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Ирина

13:45:08 09-10-2024

Совсем с ума сошли с погоней за наживой. Когда уже нагребут? Или ,аппетит приходит во время еды?!

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Гость

16:37:43 09-10-2024

Ирина (13:45:08 09-10-2024) Совсем с ума сошли с погоней за наживой. Когда уже нагребут?... Будут грести пока не лопнут

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Алла

01:59:20 10-10-2024

Гость (20:24:17 08-10-2024) Икра горбуши 10т за кг новый улов!!! Лучше пусть она стухнет... Цена не из-за доставки подорожала, это сговор, скорее всего. Только-что вернулась из Владивостока, так там десять тыщ кг и стоит, о какой транспортировке речь?

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Гость

20:00:11 10-10-2024

Алла (01:59:20 10-10-2024) Цена не из-за доставки подорожала, это сговор, скорее всего.... Да ну? За 5-6 тысяч кг можно взять спокойно. Главное знать - где. А без лоха и жизнь плоха.

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Гость

04:04:35 10-10-2024

Гость (20:47:02 08-10-2024) У нас многие уже купили по такой цене, к новому году ожидает... К сожалению у многих выбора нет... 🤷У меня у сына проблемы с сердцем. Есть выбор... Красная икра🤷Или дорогущие(и которые ещё и хрен достанешь) германский таблетки... Работаем на икру😅👍

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Гость

11:45:06 10-10-2024

Гость (15:36:17 08-10-2024) Почему щучья икра стоит дороже красной?... Она как минимум вкуснее красной и чёрной. Намного вкуснее. Живу на берегу Оби, знаю о чём говорю.

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Гость

11:46:12 10-10-2024

Гость (16:14:51 08-10-2024) Неправда! Икры добывают примерно 15-20% из всего поголовья, ... Доставка вообще не имеет значения. Она и на дальнем востоке и в Калининграде одинаково стоит.

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Татьяна

12:37:00 10-10-2024

Я живу на Дальнем Востоке. Вылов вообще запрещён. Икра через частников минимум 5500 и кета по 470 за кг. Вот так жить на речке

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Гость

15:37:25 10-10-2024

Татьяна (12:37:00 10-10-2024) Я живу на Дальнем Востоке. Вылов вообще запрещён. Икра через... Правильно. А то доловились , что уже ловить нечего .

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Карина

19:41:57 10-10-2024

А вообще, Кто-то адекватный следит за информацией, или так кто что хочет, то и публикует?!

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Гость

01:15:28 11-10-2024

Сталина нет. Он бы разобрался в тонкостях спроса, предложения и ценообразования с соответствующими выводами.

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Иван

21:00:12 11-10-2024

Икра мороженная это гадать!!!

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