Россиянам рассказали о признаках взлома телефона
Сигнализировать об этом могут четыре фактора
02 октября 2024, 12:09, ИА Амител
Android-смартфон / Фото: unsplash.com
Эксперты МВД России рассказали о признаках наличия вредоносного ПО на смартфоне, сообщает "Вечерняя Москва".
К основным симптомам взлома относятся:
- снижение производительности – если телефон стал медленнее работать и приложения открываются дольше, это может указывать на вирус;
- частые рекламные объявления и всплывающие окна – наличие множества рекламы в приложениях также может быть признаком заражения;
- неожиданные списания со счета – если вы замечаете списания или сообщения, которые не отправляли, это тоже тревожный сигнал;
- перегрев устройства и быстрое разряжение батареи – вредоносные программы могут потреблять ресурсы, что приводит к перегреву и быстрому разряду.
Если вы заметили несколько из этих признаков одновременно, следует провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивируса или обратиться к специалисту.
12:24:03 02-10-2024
Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети знают, что единственным признаком взлома телефона является покорёженный корпус!
13:31:17 02-10-2024
Гость (12:24:03 02-10-2024) Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети ...
Туда дети пытались деньги в виде монеток положить.
14:07:42 02-10-2024
Гость (12:24:03 02-10-2024) Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети ... Кстати, внутри вообще ничего интересного и съедобного. Кому вообще в голову приходит их взламывать!?
10:56:55 06-10-2024
Гость (14:07:42 02-10-2024) Кстати, внутри вообще ничего интересного и съедобного. Кому ... Например чтобы от твоего имени творить всякую дичь.
К примеру отправить смски всем твоим контактам на разную тему, от попрошайничества до педофилии.
Либо получить доступ к твоим соц сетям если подключена двухфаторка и уже там чудить.
Вот к примеру ты мужчина (допустим) честный человек и тут бац от твоего имени пишут о плотских утехах с маленькими девочками во всех подробностях, после чего тебе звонит разьяренный друг и предьявляет мол че за Х или тебе пишут в соцсети разные приятности или написали рандомному человеку к примеру девочке которой нет у тебя в друзьях и отправили от твоего имени фотку члена.
Родители девочки написали заявление и все докажи потом что это не ты.
Учитывая наши реалии педоистерия набирает обороты.
А если учесть что за любое не правильное сообщение могут закрыть # то сам понимаешь.
Ну а если ты девушка (допустим) до разведут всех твоих друзей на деньги или точно так же педофилия, но так как у баб нет члена с яйцами,педофильская статья редко к ним применяется.