Россиянам рассказали о признаках взлома телефона

Сигнализировать об этом могут четыре фактора

02 октября 2024, 12:09, ИА Амител

Android-смартфон / Фото: unsplash.com

Эксперты МВД России рассказали о признаках наличия вредоносного ПО на смартфоне, сообщает "Вечерняя Москва".

К основным симптомам взлома относятся:

снижение производительности – если телефон стал медленнее работать и приложения открываются дольше, это может указывать на вирус;

если телефон стал медленнее работать и приложения открываются дольше, это может указывать на вирус; частые рекламные объявления и всплывающие окна – наличие множества рекламы в приложениях также может быть признаком заражения;

наличие множества рекламы в приложениях также может быть признаком заражения; неожиданные списания со счета – если вы замечаете списания или сообщения, которые не отправляли, это тоже тревожный сигнал;

если вы замечаете списания или сообщения, которые не отправляли, это тоже тревожный сигнал; перегрев устройства и быстрое разряжение батареи – вредоносные программы могут потреблять ресурсы, что приводит к перегреву и быстрому разряду.

Если вы заметили несколько из этих признаков одновременно, следует провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивируса или обратиться к специалисту.