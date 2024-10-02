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Россиянам рассказали о признаках взлома телефона

Сигнализировать об этом могут четыре фактора

02 октября 2024, 12:09, ИА Амител

Android-смартфон / Фото: unsplash.com
Android-смартфон / Фото: unsplash.com

Эксперты МВД России рассказали о признаках наличия вредоносного ПО на смартфоне, сообщает "Вечерняя Москва".

К основным симптомам взлома относятся:

  • снижение производительности – если телефон стал медленнее работать и приложения открываются дольше, это может указывать на вирус;
  • частые рекламные объявления и всплывающие окна – наличие множества рекламы в приложениях также может быть признаком заражения;
  • неожиданные списания со счета – если вы замечаете списания или сообщения, которые не отправляли, это тоже тревожный сигнал;
  • перегрев устройства и быстрое разряжение батареи – вредоносные программы могут потреблять ресурсы, что приводит к перегреву и быстрому разряду.

Если вы заметили несколько из этих признаков одновременно, следует провести проверку на наличие вредоносных программ с помощью антивируса или обратиться к специалисту.

советы эксперта

Комментарии 4

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Гость

12:24:03 02-10-2024

Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети знают, что единственным признаком взлома телефона является покорёженный корпус!

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Гость

13:31:17 02-10-2024

Гость (12:24:03 02-10-2024) Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети ...
Туда дети пытались деньги в виде монеток положить.

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Гость

14:07:42 02-10-2024

Гость (12:24:03 02-10-2024) Где вы их находите, анэнцефалов в роли экспертов? Даже дети ... Кстати, внутри вообще ничего интересного и съедобного. Кому вообще в голову приходит их взламывать!?

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Сано

10:56:55 06-10-2024

Гость (14:07:42 02-10-2024) Кстати, внутри вообще ничего интересного и съедобного. Кому ... Например чтобы от твоего имени творить всякую дичь.
К примеру отправить смски всем твоим контактам на разную тему, от попрошайничества до педофилии.
Либо получить доступ к твоим соц сетям если подключена двухфаторка и уже там чудить.

Вот к примеру ты мужчина (допустим) честный человек и тут бац от твоего имени пишут о плотских утехах с маленькими девочками во всех подробностях, после чего тебе звонит разьяренный друг и предьявляет мол че за Х или тебе пишут в соцсети разные приятности или написали рандомному человеку к примеру девочке которой нет у тебя в друзьях и отправили от твоего имени фотку члена.

Родители девочки написали заявление и все докажи потом что это не ты.
Учитывая наши реалии педоистерия набирает обороты.
А если учесть что за любое не правильное сообщение могут закрыть # то сам понимаешь.

Ну а если ты девушка (допустим) до разведут всех твоих друзей на деньги или точно так же педофилия, но так как у баб нет члена с яйцами,педофильская статья редко к ним применяется.

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