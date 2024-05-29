Россиянам рассказали о штрафах за мытье машины
За неправильный выбор локации можно лишиться до пяти тысяч рублей
29 мая 2024, 12:10, ИА Амител
Дачный сезон для автомобилистов может обернуться штрафами, сообщает "Авто Mail.ru". Юрист Григорий Колпаков напомнил, что в соответствии с Водным кодексом РФ запрещена парковка ближе чем 50 метров от береговой линии водоема, за нарушение этого правила грозит штраф до 5 тыс. рублей.
Местные власти могут увеличить это расстояние. Кроме того, запрещено устраивать мойку автомобиля в водоемах. За это также предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей.
В дачных поселках находится много сельхозтехники, которую нельзя передвигать без разрешения в ночное время. Однако этим правилом зачастую пренебрегают, поэтому Колпаков призвал водителей быть аккуратными и не превышать скорость.
12:35:27 29-05-2024
Штрафы штрафы штрафы
13:00:00 29-05-2024
Без спец средств можно
14:25:51 29-05-2024
Парковка ближе 50 метров от береговой линии...!?
А вы расскажите как члены правительства и олигархи получают разрешения на участки земли на берегу, и даже оттяпывают себе часть водоёмов у нас на Алтае!!!??? А!?...
14:54:40 29-05-2024
Гость (14:25:51 29-05-2024) Парковка ближе 50 метров от береговой линии...!?А вы рас... Это другое
15:03:33 29-05-2024
Чего там про въезд на территорию СНТ "Связист" И подъезд к Оби незаконно ограниченный неизвестными гражданами? На каком основании перекрыт проезд к естественным водным ресурсам?
19:55:21 29-05-2024
А если у меня администрация в соседнем доме и их водители моют служебные машины в моём дворе? Сколько им штраф?