Россиянам рассказали о штрафах за мытье машины

За неправильный выбор локации можно лишиться до пяти тысяч рублей

29 мая 2024, 12:10, ИА Амител

Мойка машины / Фото: pxhere.com

Дачный сезон для автомобилистов может обернуться штрафами, сообщает "Авто Mail.ru". Юрист Григорий Колпаков напомнил, что в соответствии с Водным кодексом РФ запрещена парковка ближе чем 50 метров от береговой линии водоема, за нарушение этого правила грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Местные власти могут увеличить это расстояние. Кроме того, запрещено устраивать мойку автомобиля в водоемах. За это также предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей.

В дачных поселках находится много сельхозтехники, которую нельзя передвигать без разрешения в ночное время. Однако этим правилом зачастую пренебрегают, поэтому Колпаков призвал водителей быть аккуратными и не превышать скорость.