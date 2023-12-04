Россиянам рассказали о спаде цен на отдых в Таиланде

По словам экспертов, снижение цен связано с предновогодней паузой

04 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские турагенты отметили снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По словам экспертов, снижение цен – явление временное. Связано оно с "предновогодней паузой".

Самые выгодные предложения ждут туристов из Сибири и Дальнего Востока.

Путешественники из Иркутска смогут отдохнуть в Таиланде за 119 тысяч рублей на двоих. Из Красноярска – за 141 тысячу, из Новосибирска – за 159 тысяч рублей на двоих.