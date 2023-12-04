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Россиянам рассказали о спаде цен на отдых в Таиланде

По словам экспертов, снижение цен связано с предновогодней паузой

04 декабря 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российские турагенты отметили снижение стоимости отдыха в Таиланде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

По словам экспертов, снижение цен – явление временное. Связано оно с "предновогодней паузой".

Самые выгодные предложения ждут туристов из Сибири и Дальнего Востока.

Путешественники из Иркутска смогут отдохнуть в Таиланде за 119 тысяч рублей на двоих. Из Красноярска – за 141 тысячу, из Новосибирска – за 159 тысяч рублей на двоих.

Туризм

Комментарии 6

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Гость

22:26:12 04-12-2023

Если поискать в инете, то можно и за 23к и дешевле, для одного. У меня мама постоянно летает по зарубежным курортам. Последний раз в Эмираты за 24к летала, 7 дней 6 ночей.

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Гость

06:27:28 05-12-2023

Гость (22:26:12 04-12-2023) Если поискать в инете, то можно и за 23к и дешевле, для одно... Молодец мама, не сидит на месте)

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Гость

08:40:37 05-12-2023

Гость (22:26:12 04-12-2023) Если поискать в инете, то можно и за 23к и дешевле, для одно... В статье речь про Тай

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Гость

12:01:14 05-12-2023

Гость (08:40:37 05-12-2023) В статье речь про Тай... Так Эмираты всегда дороже Тая были.

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Гость

17:39:39 06-12-2023

Гость (12:01:14 05-12-2023) Так Эмираты всегда дороже Тая были.... Неправда

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Олег

07:52:47 07-12-2023

С нашим рублем сейчас в Тае не дешево.

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