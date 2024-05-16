Россиянам рассказали об опасности уборки без перчаток

Бытовая химия способна сильно навредить коже

16 мая 2024, 09:31, ИА Амител

Уборка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1241888

Врач-дерматолог Дарья Антонова рассказала о том, почему опасно заниматься уборкой дома без перчаток. Ее слова передает "Газета.ру".

В составе чистящих средств содержатся сильные растворители, которые смывают с кожи защитную липидную пленку, или себум. Это секрет сальных желез, которые есть на всем кожном покрове.

Себум образует гидролипидную мантию – врожденную защиту от проникновения внутрь организма патогенной флоры. Также она увлажняет и уменьшает трансэпидермальную потерю воды. Растворяя естественную защитную пленку, человек делает кожу уязвимой для патогенной флоры, что провоцирует развитие воспаления.

Средства бытовой химии могут стать причиной развития хронических дерматитов, экзем и аллергодерматозов. Поэтому при бытовых работах важно использовать резиновые хозяйственные перчатки.