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Россиянам рассказали, от чего они могут ослепнуть

Более чем у 2 млрд человек во всем мире диагностированы болезни глаз

12 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Ухудшение зрения вызывают различные причины, рассказала "Парламентской газете" врач-офтальмолог Эльвира Сюняева.

"Это может быть работа, связанная с бумагами и компьютером, ведь приходится все время напрягать глаза. Отрицательно сказывается и общая усталость, стрессы, бессонница, нехватка витаминов и неправильное питание", – отметила сотрудник Национального исследовательского медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава.

Отразятся на зрении аденома гипофиза, базедова болезнь, сахарный диабет, нарушения центральной нервной системы, нарушения кровоснабжения.

Людям старше 40 лет нужно следить за здоровьем своих глаз: хрусталик уплотняется и становится менее прозрачным, ослабевает фокусировка на ближнее расстояние, глаза становятся словно сухими, появляется покраснение, слезотечение, резь.

После 50 лет может развиться макулодистрофия – это название группы болезней, поражающих центральную зону сетчатки, которые могут привести к необратимой частичной слепоте.

Одно из самых опасных заболеваний глаз – глаукома. Это неизлечимая болезнь, которая постоянно прогрессирует и требует регулярного контроля зрительных функций и внутриглазного давления. При своевременном лечении зрение человек не потеряет.

При пресбиопии или дальнозоркости ухудшается способность видеть на близком расстоянии – все становится размытым и нечетким.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Здоровье советы эксперта

Комментарии 5

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Евгения

13:06:08 12-10-2023

Да , проверяйте зрение раз в год после 35 обязательно , глаукома на первых стадия никак себя не проявляет , случайно на профосмотре обнаружили . Будьте здоровы!

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Гость

13:29:05 12-10-2023

мне больно смотреть на ценники(

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Гость

17:03:02 12-10-2023

Гость (13:29:05 12-10-2023) мне больно смотреть на ценники(... Просмотр телевизора вас избавить от боли. Там всё прекрасно.

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Гость

14:16:36 12-10-2023

Какие заботливые. А почему тогда нет окулиста при диспансеризации? В 55 лет.

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Гость

17:51:18 12-10-2023

Быстрее ослепнешь от цен в магазине.

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