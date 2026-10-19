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Россиянам рассказали, почему не стоит откладывать уплату налогов

У россиян есть возможность подключить автоплатеж и пополнять ЕНС частями

19 октября 2026, 12:35, ИА Амител

Уплата налога / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Уплата налога / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам, получившим налоговые уведомления, рекомендуют заранее проверить начисленные суммы и не оставлять оплату на конец ноября. Это позволит при необходимости обратиться в налоговую и разобраться с возможными вопросами до истечения срока, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

"Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов", — пояснила она.

Если человек считает сумму в уведомлении неверной, эксперт советует записаться на консультацию в налоговую инспекцию по месту жительства. На выяснение обстоятельств лучше заранее оставить запас времени.

"Поэтому вопросом уплаты имущественного налога важно заняться хотя бы за пару недель до конца срока уплаты", — добавила она.

Для упрощения, по словам Масловой, можно подключить автоплатеж через личный кабинет Федеральной налоговой службы. Кроме того, единый налоговый счет разрешается пополнять частями, распределяя финансовую нагрузку на несколько платежей.

Повышение налогов и тарифов / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

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Экономика Россия советы эксперта налоги

Комментарии 5

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Гость

14:40:51 19-10-2026

К чему эти советы? Советы должны быть о снижении налогов, повышении ЗП, пенсий

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Гость

15:10:05 19-10-2026

Гость (14:40:51 19-10-2026) К чему эти советы? Советы должны быть о снижении налогов, по... Абсолютно с Вами согласны! И нас АРМИЯ!!!

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Кость

17:39:39 19-10-2026

Кредит на налог брать будем...

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Гость

18:18:24 19-10-2026

Кость (17:39:39 19-10-2026) Кредит на налог брать будем...... Я так налог на дарение оплачивал из-за того что ИП и признали доходом бред полнейший

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Гость

18:46:31 19-10-2026

Лучше бы советовали другое

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