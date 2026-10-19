Россиянам рассказали, почему не стоит откладывать уплату налогов

У россиян есть возможность подключить автоплатеж и пополнять ЕНС частями

19 октября 2026, 12:35, ИА Амител

Уплата налога / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россиянам, получившим налоговые уведомления, рекомендуют заранее проверить начисленные суммы и не оставлять оплату на конец ноября. Это позволит при необходимости обратиться в налоговую и разобраться с возможными вопросами до истечения срока, рассказала РИА Новости заместитель генерального директора Ассоциации развития финансовой грамотности Ирина Маслова.

"Оплатить начисления нужно до 1 декабря всем, кому пришло уведомление. Но тянуть до последнего дня не стоит, поскольку россиянам за 2025 год доначислили НДФЛ по прогрессивной шкале и по дополнительным доходам. Важно заранее ознакомиться с начислениями, чтобы избежать ошибок и штрафов", — пояснила она.

Если человек считает сумму в уведомлении неверной, эксперт советует записаться на консультацию в налоговую инспекцию по месту жительства. На выяснение обстоятельств лучше заранее оставить запас времени.

"Поэтому вопросом уплаты имущественного налога важно заняться хотя бы за пару недель до конца срока уплаты", — добавила она.

Для упрощения, по словам Масловой, можно подключить автоплатеж через личный кабинет Федеральной налоговой службы. Кроме того, единый налоговый счет разрешается пополнять частями, распределяя финансовую нагрузку на несколько платежей.