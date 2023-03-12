Россиянам рассказали, почему они видят эротические сны

Есть несколько причин возникновения возбуждающих сновидений

12 марта 2023, 06:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Психолог Светлана Фаст рассказала "Ленте.ру", что эротические сны могут сниться из-за фантазий и нереализованных сексуальных желаний.

Фаст отметила, что мужчины откровенные сны начинают видеть в подростковом возрасте, когда уровень их либидо максимально высок, а женщины – после начала половой жизни.

Одна из самых распространённых причин возникновения таких снов – неудовлетворённость интимной жизнью или длительное воздержание. В этом случае сны приносят разрядку.

"В большинстве своём сны представляют собой метафору, отражение внутренних процессов. Некоторые из них – проекция скрытых желаний и нереализованных эротических фантазий", – пояснила эксперт.

Кроме того, эротические сны могут возникать из-за сильной влюблённости или недавнего разрыва отношений. Если главный герой подобных сновидений нынешний партнёр – это говорит о тесной взаимосвязи с ним.