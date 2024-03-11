Раньше выйти на пенсию разрешат некоторым россиянам
Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше
11 марта 2024, 13:00, ИА Амител
Минтруд утвердил порядок назначения досрочной пенсии безработным предпенсионерам, который вступает в силу 12 марта, пишет "Парламентская газета".
Досрочную пенсию по предложению центра занятости безработному могут назначать на два года раньше наступления пенсионного возраста.
Необходимо одновременное соблюдение следующих условий:
- у центра занятости нет возможности трудоустроить человека;
- у претендента на досрочную пенсию есть страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин;
- безработный уже набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов, в 2024 году это 28,2;
- безработный уволен в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности ИП, сокращением численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя.
Для назначения досрочной пенсии центр занятости должен запросить в Соцфонде информацию о страховом стаже и о наличии пенсионных баллов у претендента на пенсию. Безработный должен подтвердить согласие на досрочную пенсию или оформить отказ.
После получения согласия центр занятости должен отправить соответствующее предложение в территориальный орган Соцфонда, где его рассмотрят и примут положительное либо отрицательное решение.
Ранее россиянам предложили докупать недостающий пенсионный стаж.
13:14:21 11-03-2024
А ничего, что уже после 45 с высшим образованием по специальности уже никуда не берут? А до пенсии дорабатывать приходится вчёрную охренниками для мужчин и продавщицами для женщин.
13:58:29 11-03-2024
Гость (13:14:21 11-03-2024) А ничего, что уже после 45 с высшим образованием по специаль... смотря какое высшее... и в какой сфере. бухгалтера с таким стажем с руками оторвут, умеет много, маленьких детей нет, по больничным и декретам бегать не будет.
14:22:27 11-03-2024
Гость (13:58:29 11-03-2024) бухгалтера с таким стажем с руками оторвутГде не подскажите? Везде, даже в бюджетных организациях начальникам нужно чтобы с ногами и со всем таким прочим.
16:18:40 11-03-2024
Гость (14:22:27 11-03-2024) Где не подскажите? Везде, даже в бюджетных организациях нача... ННру.Зарплата Ру. все завалено.
16:12:57 11-03-2024
Гость (13:14:21 11-03-2024) А ничего, что уже после 45 с высшим образованием по специаль... В школу учителем возьмут
13:17:00 11-03-2024
Ерунда! Неэффективная - таких случаев МИНИМАЛЬНО! А вот действующий пенсионный возрастной ценз - НЕОПРАВДАННЫЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:20:34 11-03-2024
Благодетели
13:22:01 11-03-2024
громкий заголовок и куча условий, которым соответствует только 17 человек со всей страны. Как-будто президента снова послушал.
18:48:37 11-03-2024
Гость (13:22:01 11-03-2024) громкий заголовок и куча условий, которым соответствует толь... Лучший комментарий)))
13:25:04 11-03-2024
вообще повышение пенсионного возраста - ошибка
13:39:23 11-03-2024
Константин (13:25:04 11-03-2024) вообще повышение пенсионного возраста - ошибка... Это мягко сказано с вашей стороны ,что это ошибка.Можете себе представить сколько не доживут до неё людей,учитывая наши сегодняшние условия?А кто воспользуется пенсионными накоплениями работника ,не дождавшегося пенсии?Это самые настоящие условия вымирания для этой категории людей.
13:32:28 11-03-2024
Тимченко и Ртенберги... Они досрочно пойдут...
13:48:37 11-03-2024
Реально больше половины мужчин до пенсии не доживает. А среди работяг - абсолютное большинство
13:49:09 11-03-2024
Выйти можете,но войти нет. На пенсию вы в обще даже не прокормитесь,не говоря более не о чём. Спросите у любого пенсионера - пенсия - это нуль без палочки.
14:45:46 11-03-2024
гость (13:49:09 11-03-2024) Выйти можете,но войти нет. На пенсию вы в обще даже не проко... Спросила у мамы - пенсия 25 т.р. ветеран труда, работала мастером на стройке. Не надо говорить за всех. Работать нужно было.
15:02:32 11-03-2024
Гость (14:45:46 11-03-2024) Спросила у мамы - пенсия 25 т.р. ветеран труда, работала мас... Рада за вашу маму,но к счастью она не одна такая ,есть и ещё пенсионеры ,которые работали всегда и в иноге -. ничерта. Складно правда и смешно ,но не равняйте по вашей маме всех пожалуйста.
15:53:42 11-03-2024
Гость (14:45:46 11-03-2024) Спросила у мамы - пенсия 25 т.р. ветеран труда, работала мас... Папа работал на стройке монтажником. В 56 вконец надорвал спину и работать там уже не смог. Устроился как здесь писали охранником на ту же стройку. Еле дожил до пенсии и получил пенсию 11 тысяч рублей! Сильно болел и денег вообще ни на что не хватало. А через полтора года на пенсии умер.
16:18:11 11-03-2024
Гость (15:53:42 11-03-2024) Папа работал на стройке монтажником. В 56 вконец надорвал с... Мужчины слабее и мало кто доживает до пенсии.
16:32:17 11-03-2024
Гость (14:45:46 11-03-2024) Спросила у мамы - пенсия 25 т.р. ветеран труда, работала мас... И как на 25 тысяч прожить?))
16:37:28 11-03-2024
Гость (16:32:17 11-03-2024) И как на 25 тысяч прожить?))... У меня з\п 27- живу. А что не так?
15:30:06 11-03-2024
Спросила у мамы - пенсия 25 т.р---- ого!!! и что твоя мама на нее хорошо живет?🙁
16:10:06 11-03-2024
Гость (15:30:06 11-03-2024) Спросила у мамы - пенсия 25 т.р---- ого!!! и что твоя мама н... Замечательно. Льготы/субсидии есть. Квартплата небольшая, По льготе зубы сделали. Проезд льготный. Не болеет т.к. всегда занимается спором. Питается хорошо. Путешествует.
16:32:35 11-03-2024
Гость (16:10:06 11-03-2024) Замечательно. Льготы/субсидии есть. Квартплата небольшая, По... Видимо, вашей маме уже за 80. Там прибавки всякие есть. К сожалению,не все доживают до столь преклонного возраста .
16:41:01 11-03-2024
Гость (16:10:06 11-03-2024) Замечательно. Льготы/субсидии есть. Квартплата небольшая, По... В собачьей конуре живёт? А зубами бесплатными есть не возможно, из самых плохих материалов делаются и отваливаются через 3мес.
16:22:52 11-03-2024
Замечательно. Питается хорошо. Путешествует.----- сказки писать попробуй. Хорошо у тебя получается😁
16:33:35 11-03-2024
Гость (16:22:52 11-03-2024) Замечательно. Питается хорошо. Путешествует.----- сказки пис... Странные люди, если у них не так, то сразу везде сказки. Работать не пробовали?
16:48:22 11-03-2024
Гость (16:33:35 11-03-2024) Странные люди, если у них не так, то сразу везде сказки. Раб... Пробовали. Не помогает.
19:06:18 11-03-2024
Гость (16:48:22 11-03-2024) Пробовали. Не помогает.... врешь помогает
17:35:58 11-03-2024
О разнылись!? Вам же Прохоров русским языком озвучил то о чем они все мечтают!? Прибавьте сюда ещё детский труд!? И учитывайте то что нам при каждом удобном случае показывают как хорошо жилось в царской России...!? Это план такой!!! Просто вы ещё этого не должны понимать! Вы это должны будете осознать когда уже поздно будет "пить боржоми..." Готовьтесь к жизни рабочих и крестьян как было до революции... Я не шучу!..
09:20:55 12-03-2024
А почему бы не предоставлять досрочную пенсию бабушке, как только появился второй внук и более? Пусть молодежь работает, а бабушка займется детьми. В садики ходить сейчас - дня ходишь и 2 недели на больничном. Лучше бабушки. Мне вот 45 , 2 внуков, я бы ими занималась с удовольствием.