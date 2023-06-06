Россиянам рассказали, сколько будет стоить подорожавший отдых в Турции

Несмотря на рост цен, россияне продолжают интересоваться этим направлением

06 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян рассказал о том, сколько будет стоить отдых в Турции для россиян. Его слова передают "Известия".

По словам Мурадяна, семья из трёх человек должна будет выложить за отпуск в Турции около 218 тысяч рублей, а за четверых нужно будет заплатить 253 тысячи.

При этом отмечается, что рост цен не отбивает у россиян желания ехать в эту страну. Мурадян добавил, что выборы завершились, а в центральной части России установилась прохладная погода. Из-за этого люди хотят ехать в Турцию.