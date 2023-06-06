Россиянам рассказали, сколько будет стоить подорожавший отдых в Турции
Несмотря на рост цен, россияне продолжают интересоваться этим направлением
06 июня 2023, 21:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян рассказал о том, сколько будет стоить отдых в Турции для россиян. Его слова передают "Известия".
По словам Мурадяна, семья из трёх человек должна будет выложить за отпуск в Турции около 218 тысяч рублей, а за четверых нужно будет заплатить 253 тысячи.
При этом отмечается, что рост цен не отбивает у россиян желания ехать в эту страну. Мурадян добавил, что выборы завершились, а в центральной части России установилась прохладная погода. Из-за этого люди хотят ехать в Турцию.
07:48:55 07-06-2023
А набросайте нам стоимость на нашем юге. слабо космические цены указать? Барнаул - Сочи 13.06.23. на 13 ночей 4*, AI, 449 300 ₽ -3 человека. Против Турции из Новосиба 13.06.23. на 14 ночей 4*,AI, 225 200 ₽- 3 человека. Разница очевидна в 224 тысячи! Неужели думают что россияне такие тупые.
16:51:28 07-06-2023
Гость (07:48:55 07-06-2023) А набросайте нам стоимость на нашем юге. слабо космические ц... Что-то дешево Турция на 14 ночей, да на 3 чел. Я на двоих на 10 ночей в относительно нормальные 5-ки ниже 300 т р найти не могу. Про совсем нормальные уже молчу, там ценник просто конь.
18:00:30 07-06-2023
Гость (16:51:28 07-06-2023) Что-то дешево Турция на 14 ночей, да на 3 чел. Я на двоих на... Банк горящих туров. Всегда там берём. Проверьте.
08:45:25 07-06-2023
Где ж вы так устаете то , неужели чашку кофею устали рученьки подносить , да штанишки поистерлись??
09:35:51 07-06-2023
гость (08:45:25 07-06-2023) Где ж вы так устаете то , неужели чашку кофею устали рученьк... Завидуй молча
09:10:56 07-06-2023
Где ж вы так устаете то - это кому вопрос то?
14:14:28 07-06-2023
Гость (09:10:56 07-06-2023) Где ж вы так устаете то - это кому вопрос то?... Да, тоже не понятно, к чему этот вопрос был. И про штанишки и про кофе. Кто-то с утра уже принял?
14:26:34 07-06-2023
Кто-то с утра уже принял? - или наоборот таблЭтки кончились)))