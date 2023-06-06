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Россиянам рассказали, сколько будет стоить подорожавший отдых в Турции

Несмотря на рост цен, россияне продолжают интересоваться этим направлением

06 июня 2023, 21:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян рассказал о том, сколько будет стоить отдых в Турции для россиян. Его слова передают "Известия".

По словам Мурадяна, семья из трёх человек должна будет выложить за отпуск в Турции около 218 тысяч рублей, а за четверых нужно будет заплатить 253 тысячи.

При этом отмечается, что рост цен не отбивает у россиян желания ехать в эту страну. Мурадян добавил, что выборы завершились, а в центральной части России установилась прохладная погода. Из-за этого люди хотят ехать в Турцию.

Туризм

Комментарии 8

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Гость

07:48:55 07-06-2023

А набросайте нам стоимость на нашем юге. слабо космические цены указать? Барнаул - Сочи 13.06.23. на 13 ночей 4*, AI, 449 300 ₽ -3 человека. Против Турции из Новосиба 13.06.23. на 14 ночей 4*,AI, 225 200 ₽- 3 человека. Разница очевидна в 224 тысячи! Неужели думают что россияне такие тупые.

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Гость

16:51:28 07-06-2023

Гость (07:48:55 07-06-2023) А набросайте нам стоимость на нашем юге. слабо космические ц... Что-то дешево Турция на 14 ночей, да на 3 чел. Я на двоих на 10 ночей в относительно нормальные 5-ки ниже 300 т р найти не могу. Про совсем нормальные уже молчу, там ценник просто конь.

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Гость

18:00:30 07-06-2023

Гость (16:51:28 07-06-2023) Что-то дешево Турция на 14 ночей, да на 3 чел. Я на двоих на... Банк горящих туров. Всегда там берём. Проверьте.

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гость

08:45:25 07-06-2023

Где ж вы так устаете то , неужели чашку кофею устали рученьки подносить , да штанишки поистерлись??

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Гость

09:35:51 07-06-2023

гость (08:45:25 07-06-2023) Где ж вы так устаете то , неужели чашку кофею устали рученьк... Завидуй молча

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Гость

09:10:56 07-06-2023

Где ж вы так устаете то - это кому вопрос то?

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Гость

14:14:28 07-06-2023

Гость (09:10:56 07-06-2023) Где ж вы так устаете то - это кому вопрос то?... Да, тоже не понятно, к чему этот вопрос был. И про штанишки и про кофе. Кто-то с утра уже принял?

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Гость

14:26:34 07-06-2023

Кто-то с утра уже принял? - или наоборот таблЭтки кончились)))

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