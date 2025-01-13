Именно во время сна вырабатывается важный гормон

13 января 2025, 11:15, ИА Амител

Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Те, кто желает похудеть, должны спать не менее восьми часов и ложиться не позднее 23 часов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.

"В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", – пояснила врач Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Также, подчеркнула Калошина, необходимо завтракать. Причем калорийность пищи должна составлять около 35% от суточного рациона.