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Россиянам рассказали, сколько нужно спать, чтобы похудеть

Именно во время сна вырабатывается важный гормон

13 января 2025, 11:15, ИА Амител

Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Те, кто желает похудеть, должны спать не менее восьми часов и ложиться не позднее 23 часов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.

"В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", – пояснила врач Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.

Также, подчеркнула Калошина, необходимо завтракать. Причем калорийность пищи должна составлять около 35% от суточного рациона.

Фото: Jonathan Pielmayer / unsplash.com

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НОВОСТИЗдоровье
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Комментарии 8

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Гость

11:21:47 13-01-2025

сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!

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Musik

11:34:50 13-01-2025

Гость (11:21:47 13-01-2025) сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!... один спите?

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Гость

11:49:34 13-01-2025

Musik (11:34:50 13-01-2025) один спите?... две кошки, но они спят вообще по 20 часов(

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Гость

12:10:52 13-01-2025

Гость (11:21:47 13-01-2025) сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!... Отнимите от своего сна часа 3 примерно и используйте их для физических нагрузок. Помогает.

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Гость

12:23:32 13-01-2025

Гость (12:10:52 13-01-2025) Отнимите от своего сна часа 3 примерно и используйте их для ... тюю... мне лень)) Калошина обещает кто хорошо спит тот худеет - врет??

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доктор с сулимы

12:34:00 13-01-2025

1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смысле полезно
а вот спать в смысле сон это наоборот накапливать жир

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Musik

14:28:30 13-01-2025

доктор с сулимы (12:34:00 13-01-2025) 1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смы... минут за пять управляетесь?
ну вы и врать!!!

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Пациент с Сулимы

15:47:00 13-01-2025

доктор с сулимы (12:34:00 13-01-2025) 1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смы... Не всем везет имет сексинструтора который и хочет и может(

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