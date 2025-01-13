Россиянам рассказали, сколько нужно спать, чтобы похудеть
Именно во время сна вырабатывается важный гормон
13 января 2025, 11:15, ИА Амител
Женщина спит / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Те, кто желает похудеть, должны спать не менее восьми часов и ложиться не позднее 23 часов, рассказала РИА Новости врач-эндокринолог Мария Калошина.
"В промежуток с 23:00 до 01:00 выделяется гормон липаза, принимающий участие в процессе расщепления жиров", – пояснила врач Видновской клинической больницы Минздрава Московской области.
Также, подчеркнула Калошина, необходимо завтракать. Причем калорийность пищи должна составлять около 35% от суточного рациона.
11:21:47 13-01-2025
сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!
11:34:50 13-01-2025
Гость (11:21:47 13-01-2025) сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!... один спите?
11:49:34 13-01-2025
Musik (11:34:50 13-01-2025) один спите?... две кошки, но они спят вообще по 20 часов(
12:10:52 13-01-2025
Гость (11:21:47 13-01-2025) сплю по 10-12 часов - жир не уходит - вранье!... Отнимите от своего сна часа 3 примерно и используйте их для физических нагрузок. Помогает.
12:23:32 13-01-2025
Гость (12:10:52 13-01-2025) Отнимите от своего сна часа 3 примерно и используйте их для ... тюю... мне лень)) Калошина обещает кто хорошо спит тот худеет - врет??
12:34:00 13-01-2025
1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смысле полезно
а вот спать в смысле сон это наоборот накапливать жир
14:28:30 13-01-2025
доктор с сулимы (12:34:00 13-01-2025) 1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смы... минут за пять управляетесь?
ну вы и врать!!!
15:47:00 13-01-2025
доктор с сулимы (12:34:00 13-01-2025) 1 минута секса равна 5 км пробежке. Так что спать в этом смы... Не всем везет имет сексинструтора который и хочет и может(