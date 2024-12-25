Россиянам рассказали, в какие часы новогодней ночи можно выгодно уехать на такси
После боя курантов поездка будет недорогой в течение двух часов – с 02:30 до 04:30
25 декабря 2024, 12:45, ИА Амител
Такси / Фото: unsplash.com / Ilya Chunin
Стало известно, в какие периоды новогодней ночи поездка на такси обойдется недорого. Об этом сообщает Mash Siberia.
Так, 31 декабря цены и спрос начинают расти после 20:00. С 22:00 они снова падают, однако ближе к 00:00 1 января цены увеличиваются из-за того, что водители уходят с линии.
После боя курантов выгоднее вызывать такси с 02:30 до 04:30. Как правило, в это время поток желающих поздравить друзей и родных уменьшается.
Утром 1 января уехать без лишних затрат можно с 08:00 до 11:00. Около 12:00 многие отправляются к родственникам, а уже после 15:00 цена поездки обычно становится меньше.
06:28:34 26-12-2024
Спасибо что предупредили. На работу не поеду. катать пьяных за копейки ?