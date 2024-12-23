Ограничить рост цен на такси в часы пик предложили в Госдуме
По мнению депутатов, он не должен превышать 20%
23 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
В Госдуме предлагают обязать такси не поднимать цены в часы пик больше чем на 20% от обычной стоимости поездки. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Вместе с коллегой депутатом Михаилом Делягиным внесли поправки в законопроект "о платформенной экономике". О том, что при динамической цене на цифровых платформах стоимость не может расти более чем на 20%. То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше чем на 20% в часы пик. На следующей неделе обсудим поправки в Министерстве экономического развития, в том числе и этот пункт", – заявил один из инициаторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Также депутат подчеркнул, что цену поездки нужно устанавливать на основе минимального пути, чтобы обеспечить экономию для пассажиров.
Ранее сервис такси "Яндекс Go" начал тестировать функционал, который позволяет клиентам жаловаться на стоимость такси. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Такая функция дает возможность указать на конкретную причину недовольства. Это может быть итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости. В пресс-службе сервиса пояснили, что обратная связь поможет разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году.
15:25:52 23-12-2024
Что они все пытаются регулировать в капитализме, не разрешите поднять цену в час пик, они поднимут тогда ее на столько на сколько нужно и не в час пик, свое все равно возьмут, в убыток никто не работает, бизнес без прибыли закрывается.
07:46:17 24-12-2024
Про бензин и запчасти авто все
08:45:06 24-12-2024
Свои бы доходы опубликовали (народные избранники), а то наши все считают . Решают , чтоб клиент у было недорого , а водилы это же просто чернь им деньги не нужны
08:54:19 24-12-2024
Осел даже здесь обмануть пытается , поездка может быть увеличена в цене - только в одном случае ( если была завершена раньше или позже указанной точки Б!!!! Обычно это по просьбе самих же пассажиров) в остальных случаях цена поездки не изменяется, будь даже поездка на 30 минут, из за перекрытий этих же граждан которые нам врут (хотят без пробок ездить) и аварий поездка увеличиться до часа и более - цена не измениться. Вы сначала сократите свои зарплаты
10:09:54 24-12-2024
Тогда такси просто не приедет вот и всё
10:57:22 24-12-2024
Сами тогда пусть по пробкам людей развозят
10:59:51 24-12-2024
Это всё происходит из-за яндекс, потому, что ему говорили сделайте среднию стоимость, а то цены опустил в в 2 раза 23 году, по отношению 20 года, водители ушли, а теперь начал играть с ценами, то везёт клиента дешевле чем на автобусе, то поднимает цены в 5-10 раза, естественно клиенты будут жаловатся
11:00:54 24-12-2024
Это всё происходит из-за яндекс, потому, что ему говорили сделайте среднию стоимость, а то цены опустил в в 2 раза 23 году, по отношению 20 года, водители ушли, а теперь начал играть с ценами, то везёт клиента дешевле чем на автобусе, то поднимает цены в 5-10 раза, естественно клиенты будут жаловатся
19:59:46 26-12-2024
Яндекс, вообще то плохая компания...