Ограничить рост цен на такси в часы пик предложили в Госдуме

По мнению депутатов, он не должен превышать 20%

23 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Такси / Фото: amic.ru

В Госдуме предлагают обязать такси не поднимать цены в часы пик больше чем на 20% от обычной стоимости поездки. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Вместе с коллегой депутатом Михаилом Делягиным внесли поправки в законопроект "о платформенной экономике". О том, что при динамической цене на цифровых платформах стоимость не может расти более чем на 20%. То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше чем на 20% в часы пик. На следующей неделе обсудим поправки в Министерстве экономического развития, в том числе и этот пункт", – заявил один из инициаторов поправок, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Также депутат подчеркнул, что цену поездки нужно устанавливать на основе минимального пути, чтобы обеспечить экономию для пассажиров.

Ранее сервис такси "Яндекс Go" начал тестировать функционал, который позволяет клиентам жаловаться на стоимость такси. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Такая функция дает возможность указать на конкретную причину недовольства. Это может быть итоговая сумма, изменение цены из-за пробок или правила расчета стоимости. В пресс-службе сервиса пояснили, что обратная связь поможет разработать новые меры по сдерживанию цен в 2025 году.