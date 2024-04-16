Россиянам разрешили брать питомцев в самолет на соседнее кресло
О новой услуге объявил "Аэрофлот"
16 апреля 2024, 09:27, ИА Амител
Собаки на фоне самолета / Фото: unsplash.com
"Аэрофлот" ввел услугу перевозки питомцев на соседнем пассажирском кресле. Речь идет о небольших животных и птицах.
Услуга будет доступна на постоянной основе на рейсах "Аэрофлота" и дочерней компании "Россия", выполняемых под кодом SU.
Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, перед полноценным запуском услугу тестировали три месяца. За это время перевезли более 900 питомцев.
09:36:36 16-04-2024
Очень приятно будет лететь и слушать весь полёт какого то попугая соседа. Обхохочишься.
13:38:27 16-04-2024
гость (09:36:36 16-04-2024) Очень приятно будет лететь и слушать весь полёт какого то по... Лучше попугая слушать, чем некоторых двуногих.
09:38:32 16-04-2024
Хорошо.
09:44:43 16-04-2024
А как быть пассажирам и экипажу, когда в полёте у кого-нибудь из пассажиров вдруг случится острый приступ аллергии на шерсть собак или кошек?
09:52:13 16-04-2024
Одного кота уже из паравоза по пути высадили ...
09:57:23 16-04-2024
А как быть аллергикам? В замкнутом пространстве среди пернатых и мохнатых как находиться? Перелёты похоже будут теперь долгими, с экстренными посадками.
10:25:00 16-04-2024
Гость (09:57:23 16-04-2024) А как быть аллергикам? В замкнутом пространстве среди пернат... а пардон, гадить они куда будут?
12:45:08 16-04-2024
Гость (10:25:00 16-04-2024) а пардон, гадить они куда будут?... У меня собака приучена в туалет два раза в день, утром в 7 утра выводим и потом в 19 часов вечером. Так что часа 4-8 в самолете моя бы потерпела. А еще есть собачьи подгузники))
12:56:54 16-04-2024
Гость (12:45:08 16-04-2024) У меня собака приучена в туалет два раза в день, утром в 7 у... А есть кошки, которых никто не приучает. Я уж молчу, что они от страха могут непроизвольно того...
или затошнит. А куда вы с собакой летаете?
15:25:06 16-04-2024
Гость (12:56:54 16-04-2024) А есть кошки, которых никто не приучает. Я уж молчу, что они... Я вообще никуда не летаю, тем более с собаками)) Я просто привела пример,что многие питомцы могут быть очень терпеливы. Некоторые люди вообще приучают собаку к разовому выгулу.
19:24:16 16-04-2024
Гость (15:25:06 16-04-2024) Я вообще никуда не летаю, тем более с собаками)) Я просто пр... Капец. Один выгул в сутки?! Сами то так бы смогли? лучше не держать, чем так издеваться.
12:55:45 16-04-2024
Гость (10:25:00 16-04-2024) а пардон, гадить они куда будут?... Как-то довелось везти самолетом двухмесячных щенков. Прекрасно дотерпели до прибытия) Взрослая собака выгуливается три, а то и два раза в день, в чем проблема-то?
14:15:39 16-04-2024
Гость (12:55:45 16-04-2024) Как-то довелось везти самолетом двухмесячных щенков. Прекрас... Собака это не единственно возможное домашнее животное. Есть кошки, хомяки, канарейки. Как им объяснить, что потерпеть 5 часов нужно?
14:46:30 16-04-2024
Гость (14:15:39 16-04-2024) Собака это не единственно возможное домашнее животное. Есть ... Ну так кошка тоже под себя в переноску не ходит вообще-то. И да, вы часто видите, что возят не собак и кошек, а хомяков?) А уж если в туалет сходит канарейка в клетке, то я сомневаюсь, что кто-то вообще это заметит. Это ежели рассматривать ваш спич всерьез.
14:47:17 16-04-2024
Гость (14:15:39 16-04-2024) Собака это не единственно возможное домашнее животное. Есть ... Кошка от стресса не обделывается. Нагадить и убежать- медвежья стратегия, кошка же, как более умный зверь, напротив, постарается скрыть своё пребывание.
10:03:19 16-04-2024
Не нужна мне слюнявая шавка в соседи.
10:08:19 16-04-2024
Этого ещё не хватало.
10:11:42 16-04-2024
А господам с аллергией нужно дома сидеть и не мешать всем нормальным гражданам. Либо принимать свои лекарства.
10:26:41 16-04-2024
Гость (10:11:42 16-04-2024) А господам с аллергией нужно дома сидеть и не мешать всем но... А может граждане со своими псинами пусть дома сидят?
10:28:25 16-04-2024
Гость (10:11:42 16-04-2024) А господам с аллергией нужно дома сидеть и не мешать всем но... Гость, аллергия в ЗАМКНУТОМ пространстве развивается мгновенно. Никакие лекарства не помогут. И да, возможно, вы нормальный до первого полета в закрытом зоопарке)
14:54:10 16-04-2024
Гость (10:28:25 16-04-2024) Гость, аллергия в ЗАМКНУТОМ пространстве развивается мгновен... А теперь поменяем условия задачи - в салоне летит не собака, а ее хозяин. И на одежде хозяина осталась шерсть. Аллергия тоже обеспечена. Что делать будете? Ситуация вполне реальная. Вы сейчас рассуждаете как когда-то мама мальчика из класса сына - если моему ребенку нельзя какую-то еду, то надо всему классу запретить ее есть, чтобы у Коли не было соблазна. И, кстати, вот прямо тяжелая аллергия на животных встречается не так уж часто, и, сдается мне, такие люди без лекарств из дома не выходят.
10:36:10 16-04-2024
Гость (10:11:42 16-04-2024) А господам с аллергией нужно дома сидеть и не мешать всем но... И когда это собачники стали нормальными? Их во все времена все чмырили, ибо человек разделивший свой быт с псиной сам становится псиной
15:18:26 16-04-2024
Гость (10:36:10 16-04-2024) И когда это собачники стали нормальными? Их во все времена в... Аха-ха) Клоунада у нас, конечно, в почёте, но лучше в стенах цирка.
12:26:13 16-04-2024
Гость (10:11:42 16-04-2024) А господам с аллергией нужно дома сидеть и не мешать всем но... Как аллергик, подписываюсь решительно! Нефиг из-за своей болезни корчить из себя Папу Римского... Антигистаминные препараты- наше всё на долгие годы...
11:05:27 16-04-2024
ибо человек разделивший свой быт с псиной ------- да лучше уже с псиной, чем с этими ... человекоподобными, которые кулаками, топором, да и просто придушат или из окна выбросят, если что)) а их развелось последнее время побольше, чем бродячих собак!
11:09:28 16-04-2024
Данная услуга давно есть на рейсах S7, и стоимость у Аэрофлота космос,
11:50:02 16-04-2024
Вот вони-то будет для рядом сидящих...
13:04:47 16-04-2024
Гость (11:50:02 16-04-2024) Вот вони-то будет для рядом сидящих... ... иной раз от некоторых пассажиров и пассажирок такой "аромат" исходит, что никакая собачка не сравнится )))
12:01:15 16-04-2024
Питомцу билет с наценкой, соседу со скидкой!
12:53:18 16-04-2024
Мне нафиг не нужна в соседнем кресле чья-то вонючая шавка. Пусть едет багажом в негерметичном отсеке.
13:34:31 16-04-2024
"Бедолаги"-аллергики.. Как же вы вообще живете ? Сейчас столько препаратов от аллергии. Это в вас говорит неприязнь к животным. Уж лучше с животным рядом сидеть, чем с каким-нибудь потным, несвежим, пропитым пердуном.
14:09:12 16-04-2024
Гость (13:34:31 16-04-2024) "Бедолаги"-аллергики.. Как же вы вообще живете ? Сейчас сто... пердун наврядли будет тебя кусать
14:48:40 16-04-2024
Гость (14:09:12 16-04-2024) пердун наврядли будет тебя кусать... Собака тоже, потому что она должна быть в наморднике, согласно правил перевозки.
19:08:21 17-04-2024
Гость (14:48:40 16-04-2024) Собака тоже, потому что она должна быть в наморднике, согла... должна быть и будет это разные понятия, на улицах тоже типа должна и что
14:44:48 16-04-2024
Всем психопатам, начавшим резко страдать от аллергии и неперносимости запахов: вы что же, думаете, что ваш поганый дезодорант типа АХЕ, всем вокруг нравится? Или вы думаете, что табачный дым, которым вы наслаждаетесь, не может вызывать аллергию? И как вы заходите в гастроном, где может прямо-таки вонять рыбой, арахисом или цитрусовыми? А горчица и отёк Квинке? Майонез-то жрёте, поди и не боитесь? А цветение скорняков осенью, а берёза и сосна весной? Про кошек отдельная история- это вас производители антигистаминных препаратов научили их бояться- аллергическую реакцию вызывает белок, содержащийся в кошачьей слюне, т.е. если кошка вас не лизнёт или вы её не погладите- то ничего и не будет! И повторюсь- я аллергик с 20-тилетним стажем, знаю, что говорю. Мозгами-то иногда хотя бы пользуйтесь...
15:00:20 16-04-2024
То есть мало людям орущих детей в салоне, теперь еще и лай слушать придется.
16:42:07 16-04-2024
Гость (15:00:20 16-04-2024) То есть мало людям орущих детей в салоне, теперь еще и лай с... Летайте бизнес джетами. Но, боюсь, и там вас не все устроит)
18:49:16 16-04-2024
Гость (15:00:20 16-04-2024) То есть мало людям орущих детей в салоне, теперь еще и лай с... Кстати, да. Не так давно мне один из продавцов в "Магните" (где стало можно с собаками вдруг) пожаловалась на случай, когда в магазине сцепились две милые собачки, пока их хозяева выбирали кефир. Так она не знала куда бежать и что делать.
Конечно, ни в салоне самолёта, ни в купе поезда (разве что хозяин всё купе выкупит) собакам и прочим животным не место, ибо место это предназначено для людей.
16:22:35 16-04-2024
Что за истерики? животных и так можно было перевозить в салоне, только до 8 кг с переноской. а теперь до 15кг.
17:09:56 16-04-2024
Гость (16:22:35 16-04-2024) Что за истерики? животных и так можно было перевозить в сало...
Народец в Барнауле такой. Им все мешает! Даже тень собственная.
17:32:18 16-04-2024
На тюбике есть видео, как подросток Ксюша Собчак рассказывает о полете с Ростроповичем, который всюду возил с собой любиму. собачку)))
17:45:48 16-04-2024
Мне неприятно рядом с собакой сидеть, я их не люблю. Пусть летит в багаже.
19:12:18 16-04-2024
Проблема есть еще в другом. Сердобольный хозяин может (вопреки правилам) достать животное из контейнера. Что тогда? экстренная посадка или ай-ай-ай больше так не делайте. Вес контейнера вместе с животным не должен превышать 15 кг. Для перевозки можно использовать жёсткий или полужесткий контейнер. Размеры жесткого контейнера не должны превышать 50х30х30 см. И например, Шелти ― активное и грациозное животное. Высота в холке достигает 37 см, вес ― до 12 кг. Представьте себе, как будет переносить это животное полет в таком контейнере? И что будет чувствовать хозяин, когда собака будет мучиться 5-6 часов полета в таком маленьком ящике?
19:18:35 16-04-2024
Пассажиру также необходимо иметь с собой не менее двух непромокаемых впитывающих пеленок для обеспечения чистоты сиденья пассажирского кресла.
Т.е предполагается , что животные могут гадить прямо на соседнем кресле, главное, чтобы кресло не промокло, а запахи - никого не касаются.
А если нерадивый хозяин плохо застелил пеленку - вы на следующем рейсе можете сидеть на мокром кресле с очень специфическим запахом. Ну не отменят же рейс из=за такой мелочи.