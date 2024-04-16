Россиянам разрешили брать питомцев в самолет на соседнее кресло

О новой услуге объявил "Аэрофлот"

16 апреля 2024, 09:27, ИА Амител

Собаки на фоне самолета / Фото: unsplash.com

"Аэрофлот" ввел услугу перевозки питомцев на соседнем пассажирском кресле. Речь идет о небольших животных и птицах.

Услуга будет доступна на постоянной основе на рейсах "Аэрофлота" и дочерней компании "Россия", выполняемых под кодом SU.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, перед полноценным запуском услугу тестировали три месяца. За это время перевезли более 900 питомцев.