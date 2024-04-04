В Барнаул начнут летать самолеты из Перми

Судно будет летать в столицу Алтайского края трижды в неделю

04 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запускает рейсы из Перми в Барнаул, пишет "Ъ".

Летать самолет будет с 1 по 29 мая по понедельникам, средам и воскресеньям.

В конце марта рассказали, насколько готов новый терминал барнаульского аэропорта и что здесь сделают в 2024 году.