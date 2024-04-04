НОВОСТИТуризм

В Барнаул начнут летать самолеты из Перми

Судно будет летать в столицу Алтайского края трижды в неделю

04 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: unsplash.com
Крыло самолета / Фото: unsplash.com

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запускает рейсы из Перми в Барнаул, пишет "Ъ".

Летать самолет будет с 1 по 29 мая по понедельникам, средам и воскресеньям.

В конце марта рассказали, насколько готов новый терминал барнаульского аэропорта и что здесь сделают в 2024 году.

Барнаул самолёт

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

08:20:34 04-04-2024

Читаю вторую строку , которая под заголовком - "Судно будет летать..." Журналистам респект за хороший ассоциативный ряд)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:06 04-04-2024

А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пассажиропоток?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:20:30 04-04-2024

Гость (08:23:06 04-04-2024) А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пасса...
Колосс -колоссальный, в смысле большой, огромный)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:59 04-04-2024

Гость (08:23:06 04-04-2024) А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пасса... У всех один и тот же вопрос -прямо абсурд сплошной!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:50 04-04-2024

"Париж открыт, но мне туда не надо..."

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:55:25 04-04-2024

Что дают в Перьми?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:47 04-04-2024

Гость (08:55:25 04-04-2024) Что дают в Перьми?... ПИВО

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:02:34 04-04-2024

Гость (08:58:47 04-04-2024) ПИВО... у нас этого пива....))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:43 04-04-2024

Гость (08:55:25 04-04-2024) Что дают в Перьми?... И у меня такой вопрос??? Пермь - столица мира, видимо, а мы и не заметили!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

08:57:57 04-04-2024

Слетать в Пермь моя мечта!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:42 04-04-2024

а лысый из реальных пацанов встречать у трапа будет?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:38 04-04-2024

Гость (09:00:42 04-04-2024) а лысый из реальных пацанов встречать у трапа будет?... Нет. Только Колян ))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:10 04-04-2024

Гость (09:55:38 04-04-2024) Нет. Только Колян ))... тогда не полечу

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:18 04-04-2024

Только из Перми в Барнаул судя по заголовку. А обратно как?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:19:17 04-04-2024

Гость (09:13:18 04-04-2024) Только из Перми в Барнаул судя по заголовку. А обратно как?... Судя по комментариям, желающих вернуться в Пер(ь)мь нетути-с...
Так что, только оттуда сюда

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:21:24 04-04-2024

лучше бы поезд до Питера был прямой

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:23 04-04-2024

С Пермью всех удивили! Но точно нерентабельно будет - время рассудит!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:03 04-04-2024

Просто в Перми самолетов переизбыток, а в Барнауле - нехватка. Вот они и будут лететь сюда по ветру.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаулец

15:38:42 04-04-2024

Это судно будет прилетать в Барнаул и оставаться. Что потом Барнаулу с этими суднами делать ??

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:21:02 04-04-2024

Барнаулец (15:38:42 04-04-2024) Это судно будет прилетать в Барнаул и оставаться. Что потом ... в металлолом сдать)

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров