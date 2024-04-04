В Барнаул начнут летать самолеты из Перми
Судно будет летать в столицу Алтайского края трижды в неделю
04 апреля 2024, 08:15, ИА Амител
Крыло самолета / Фото: unsplash.com
Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запускает рейсы из Перми в Барнаул, пишет "Ъ".
Летать самолет будет с 1 по 29 мая по понедельникам, средам и воскресеньям.
В конце марта рассказали, насколько готов новый терминал барнаульского аэропорта и что здесь сделают в 2024 году.
08:20:34 04-04-2024
Читаю вторую строку , которая под заголовком - "Судно будет летать..." Журналистам респект за хороший ассоциативный ряд)))
08:23:06 04-04-2024
А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пассажиропоток?
10:20:30 04-04-2024
Гость (08:23:06 04-04-2024) А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пасса...
Колосс -колоссальный, в смысле большой, огромный)
10:24:59 04-04-2024
Гость (08:23:06 04-04-2024) А что, этот рейс так нужен?. В Пермь прямо калосальный пасса... У всех один и тот же вопрос -прямо абсурд сплошной!
08:23:50 04-04-2024
"Париж открыт, но мне туда не надо..."
08:55:25 04-04-2024
Что дают в Перьми?
08:58:47 04-04-2024
Гость (08:55:25 04-04-2024) Что дают в Перьми?... ПИВО
09:02:34 04-04-2024
Гость (08:58:47 04-04-2024) ПИВО... у нас этого пива....))
10:23:43 04-04-2024
Гость (08:55:25 04-04-2024) Что дают в Перьми?... И у меня такой вопрос??? Пермь - столица мира, видимо, а мы и не заметили!
08:57:57 04-04-2024
Слетать в Пермь моя мечта!
09:00:42 04-04-2024
а лысый из реальных пацанов встречать у трапа будет?
09:55:38 04-04-2024
Гость (09:00:42 04-04-2024) а лысый из реальных пацанов встречать у трапа будет?... Нет. Только Колян ))
10:01:10 04-04-2024
Гость (09:55:38 04-04-2024) Нет. Только Колян ))... тогда не полечу
09:13:18 04-04-2024
Только из Перми в Барнаул судя по заголовку. А обратно как?
10:19:17 04-04-2024
Гость (09:13:18 04-04-2024) Только из Перми в Барнаул судя по заголовку. А обратно как?... Судя по комментариям, желающих вернуться в Пер(ь)мь нетути-с...
Так что, только оттуда сюда
10:21:24 04-04-2024
лучше бы поезд до Питера был прямой
10:24:23 04-04-2024
С Пермью всех удивили! Но точно нерентабельно будет - время рассудит!
11:00:03 04-04-2024
Просто в Перми самолетов переизбыток, а в Барнауле - нехватка. Вот они и будут лететь сюда по ветру.
15:38:42 04-04-2024
Это судно будет прилетать в Барнаул и оставаться. Что потом Барнаулу с этими суднами делать ??
16:21:02 04-04-2024
Барнаулец (15:38:42 04-04-2024) Это судно будет прилетать в Барнаул и оставаться. Что потом ... в металлолом сдать)